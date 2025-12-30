¿Cómo se definirá el ascenso en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026? Así se jugará el cuadrangular de permanencia según las bases del torneo

La definición del ascenso y la permanencia en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 quedará determinada a través de un cuadrangular clave, que reúne a los equipos con menor puntaje de la máxima categoría y a los dos mejores conjuntos de la Liga Nacional Intermedia. Esto en la previa de la fecha 11 del campeonato local en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador.

Tras la culminación de la jornada 10, y a falta de una fecha para concluir la primera ronda, Deportivo Wanka y Grupo Soan ocupan las dos últimas posiciones de la tabla con solo una victoria cada uno. Kazoku No Perú y Olva Latino, aunque se encuentran en novena y décima ubicación, también están en la zona de riesgo, aunque las ‘samurais’ cuentan con dos victorias y Latino con cuatro, lo que les da una leve ventaja. Sin embargo, por rendimiento y diferencia de sets, Wanka y Soan son los que más opciones tienen de integrar el cuadrangular de permanencia.

El formato del cuadrangular establece la participación de cuatro equipos: los dos últimos de la Liga Peruana de Vóley y los dos mejores de la Liga Nacional Intermedia de Vóley. Para la temporada 2025/2026, los clubes que aseguraron su presencia por la Liga Nacional Intermedia son ADC Túpac Amaru y Molivoleibol, quienes finalizaron en las primeras posiciones de ese certamen.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras victoria de Universitario sobre Regatas Lima que cerró la jornada 10. Crédito: FPV.

¿Cómo se jugará el cuadrangular de permanencia de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

La disputa se llevará a cabo bajo el sistema de todos contra todos en una sola rueda, lo que significa que cada equipo se enfrentará a los otros tres en tres fechas. Este formato exige máxima concentración, ya que no hay margen para el error y cada partido tiene incidencia directa en el objetivo de asegurar un cupo en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Al término de esta etapa, el equipo que finalice en el primer lugar obtendrá el derecho de participar en la próxima edición de la máxima categoría del vóley nacional, que se jugará con un total de 11 equipos con los cambios esperado. Los otros tres conjuntos restantes, en cambio, jugarán la temporada siguiente en la Liga Nacional Intermedia 2026/2027.

Según las posiciones actuales, Deportivo Wanka y Grupo Soan tienen las mayores probabilidades de disputar el cuadrangular ante ADC Túpac Amaru y Molivoleibol. Kazoku No Perú y Olva Latino, aunque conservan opciones matemáticas, dependen de los resultados de la última fecha para evitar el descenso directo y el ingreso al cuadrangular.

Las dirigidas por Martín Rodríguez voltearon el partido tras vencer 25-21 en el tercer parcial. (Latina TV)

La expectativa se centra en los partidos decisivos de la última fecha de la primera ronda, que confirmarán a los equipos que lucharán por el único cupo disponible en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. De esta forma, el cuadrangular de permanencia se presenta como una instancia determinante para el futuro inmediato de los clubes implicados, ya sea para consolidar su presencia en la elite del voleibol nacional o para buscar revancha en la Liga Nacional Intermedia.

Así se jugará la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 3 de enero

- Universidad San Martín vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Latina web y aplicativo)

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis (17:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Latina web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV, Latina web y aplicativo)

Domingo 4 de enero

- Deportivo Soan vs Olva Latino (12:30 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV (web), Facebook Liga Peruana de Vóley, Latina (web y aplicativo))

- Club Atlético Atenea vs Rebaza Acosta (15:15 horas / Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador / FPV (web), Facebook Liga Peruana de Vóley, Latina (web y aplicativo))

- Alianza Lima vs Regatas Lima (17:00 horas / FPV (web), Facebook Liga Peruana de Vóley, Latina (web y aplicativo))

La programación de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. - créditos: LPV