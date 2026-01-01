Perú Deportes

¿Quiénes clasifican a la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?: Así va el camino a la lucha por el título

Con una fecha pendiente para cerrar la primera ronda, el campeonato nacional de la net falta define a los clasificados que buscarán el máximo trofeo

¿Quiénes clasifican a la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?: Así va el camino a la lucha por el título.

La Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se encuentra en una etapa decisiva con la disputa de la última fecha de la primera ronda programada para el sábado 3 y domingo 4 de enero. En ese sentido, conoce qué equipos clasifican a la segunda etapa del campeonato local y lucharán por el máximo título en el Polideportivo ‘Lucha’ Fuentes de Villa El Salvador.

Solo los diez primeros equipos de la tabla clasifican a la segunda etapa, manteniendo los puntajes obtenidos hasta el momento. Según el registro actualizado, Alianza Lima, San Martín y Universitario de Deportes encabezan la clasificación y figuran entre los favoritos para alzar el trofeo.

Al cierre de la jornada 10, las ‘blanquiazules’ y las ‘santas’ comparten el primer lugar con 27 puntos, seguidos por las ‘pumas’ con 24 unidades. A continuación, Géminis, Regatas Lima y Atlético Atenea completan el grupo de equipos que han mostrado regularidad, mientras que Circolo, Rebaza Acosta, Latino y Kazoku completan los diez primeros lugares. Cada uno de estos clubes llega a la última fecha con la posibilidad de confirmar su pase a la siguiente ronda, aunque el margen de error para los equipos ubicados en los puestos de la parte baja resulta mínimo.

La lucha por los últimos boletos a la segunda etapa se mantiene abierta, ya que Kazoku, Grupo Soan y Deportivo Wanka se encuentran en la parte baja de la tabla, aunque con chances matemáticas de avanzar.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras victoria de Universitario sobre Regatas Lima que cerró la jornada 10. Crédito: FPV.

Así se jugará la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

En la segunda etapa, los equipos clasificados disputarán una ronda de todos contra todos a una sola vuelta, sumando un total de nueve fechas. Los puntos obtenidos en la primera etapa se mantienen, lo que otorga ventaja a quienes lideran actualmente la tabla. Al concluir esta fase, los ocho mejores equipos accederán a los cuartos de final, donde el formato de enfrentamientos será directo: el primero enfrentará al octavo, el segundo al séptimo y así sucesivamente, hasta definir a los semifinalistas y finalistas del torneo.

Alianza Lima, que ostenta el título de campeón vigente, buscará revalidar su corona en una liga que mantiene el formato competitivo y la exigencia de rendimiento constante. El conjunto de Facundo Morando ha mostrado solidez tanto en la fase regular como en partidos clave, lo que lo coloca como uno de los principales aspirantes a mantener la hegemonía en el ámbito nacional. Eso sí, San Martín se mantiene a la expectativa, sobre todo, tras el último triunfo que cortó el invicto de las ‘victorianas’.

La expectativa se centra en la definición de la última fecha de la primera ronda, que permitirá conocer el cuadro definitivo de los diez equipos que avanzarán a la siguiente instancia. La tabla de posiciones, con diferencias ajustadas en los puestos finales, anticipa una jornada de alta tensión en la que cada resultado puede modificar el escenario de cara a la segunda etapa.

Universidad San Martín se impone 3-1 sobre Alianza Lima en un duelo vibrante disputado en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. | Latina TV

¿Dónde seguir la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley<b> </b>2025/2026?

La cobertura de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 estará a cargo de Latina, que transmite todos los encuentros a través de su sitio web, su aplicación y por televisión en los canales 2 y 702.

De la misma manera, la Federación Peruana de Voleibol (FPV) ofrece la transmisión de los partidos en su página oficial y en el perfil de Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Así, los hinchas pueden acceder a la competencia desde diferentes plataformas digitales y seguir de cerca el desempeño de sus equipos favoritos durante la fase definitoria del campeonato.

Cabe mencionar, que el portal web de Infobae Perú también ha venido haciendo el seguimiento a los compromisos más importantes, con información clave desde las previas, el minuto a minuto y otros detalles que no te puedes perder.

