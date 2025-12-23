Perú Deportes

Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del vibrante choque por la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ y las chorrillanas llegan golpeados tras perder sus respectivos partidos. Será un duelo para salir del mal momento. Conoce todos los detalles del enfrentamiento

Guardar
Universitario vs Regatas Lima: día,
Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 promete ser mejor que la anterior. Uno de los partidos que genera mucha expectativa es el Regatas Lima vs Universitario de Deportes, al igual que el Alianza Lima vs Universidad San Martín. Se espera un lleno total en el Polideportivo Lucha Fuentes el fin de semana.

Las ‘pumas’ y las chorrillanas llegan golpeadas a este compromiso, debido a que perdieron en sus respectivos cotejos de la jornada anterior. Ambas escuadras utilizarán este nuevo choque para salir del mal momento y seguir entre los primeros lugares de la tabla de posiciones de esta instancia del campeonato doméstico.

Programación del Universitario vs Regatas Lima

Este compromiso se llevará a cabo el domingo 28 de diciembre a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. Las entradas ya salieron a la venta para que los ‘voleilovers’ puedan asistir el fin de semana.

Dónde ver Universitario vs Regatas Lima: canal TV del partido por fecha 10

El encuentro entre Universitario y Regatas Lima podrá verse a través de Latina TV, tanto en el canal 2 como en el 702 HD. Además, estará disponible en la página web y la aplicación de la señal. Infobae Perú cubrirá el desarrollo del partido en su sitio web, con información sobre cada jugada, novedades, declaraciones y más.

Universitario y Regatas protagonizarán un
Universitario y Regatas protagonizarán un partidazo en la fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.

¿Cómo llegan los equipos?

Universitario de Deportes no tuvo un buena noche el último domingo. Fue superado por Alianza Lima (3-0) en Villa El Salvador. Su rival de turno aprovechó su participación en el Mundial de Clubes para elevar su nivel y desplegó un excelente juego en la cancha, ante la presencia de un miles de hinchas.

Sin embargo, la ‘U’ podría ser salvada por un inédito error del técnico de las ‘blanquiazules’, Facundo Morando. El argentino colocó a cuatro extranjeras: Doris Manco (Colombia), Maria Alejandra Marin (Colombia), Elina Rodríguez (Argentina) y Maeva Orle (Francia). De esta manera, fue en contra del reglamento.

Las ‘pumas’ no dudaron en presentar un reclamo después del encuentro. Por el momento, no existe pronunciamiento ni resolución por parte de la Liga Peruana de Vóley. Se podrían dar dos escenarios, que Universitario gane 3-0 (con un 25 a cero en cada set) o Alianza se quede con el triunfo.

Las 'blanquiazules' ganaron 25-15. (Video: Latina)

Regatas Lima, por su parte, tampoco vivió una buena jornada. Las chorrillanas perdieron de forma sorpresiva 3-1 ante Circolo Sportivo Italiano. Así, sumaron su tercera caída en el campeonato nacional, previamente tropezaron ante Deportivo Géminis y Atlético Atenea.

El mal momento de las ‘celestes’ también va de la mano de las ausencias que tiene el técnico Horacio Bastit en el ataque. Su capitana Kiara Montes se lesionó. Lo mismo que Alexandra Llaro y Waleska Toro. Esto obligó a que la canterana Camila Monge sume minutos como titular.

Las de Pueblo Libre sorprendieron en la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley. (Latina TV)

Otros partidos de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley

Sábado 27 de diciembre

- Deportivo Soan vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Club Atlético Atenea vs Olva Latino (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Universidad San Martín (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 28 de diciembre

- Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Wanka (12:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Rebaza Acosta vs Géminis (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Entradas Alianza Lima vs San
Entradas Alianza Lima vs San Martín por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Temas Relacionados

Regatas LimaUniversitario de DeportesUniversitario vóleyvóley peruanoLiga Peruana de vóleyperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ buscarán una nueva victoria tras derrotar a Universitario con polémica incluida. Las ‘santas’ también llegan en gran momento. Conoce todos los detalles de este enfrentamiento

Alianza Lima vs San Martín:

La reacción de Pedro García al duelo de Alianza Lima con 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026: “No es favorito contra ninguno de Sudamérica”

El periodista deportivo advirtió que la autopercepción de superioridad perjudica a los equipos peruanos y descartó que una eliminación ‘blanquiazul’ sea un fracaso absoluto

La reacción de Pedro García

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precio y venta para los partidos de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Se viene una jornada de infarto: las ‘blanquiazules’ vivirán una final adelantada contra las ‘santas’, mientras que la ‘U’ se medirá con Regatas Lima. Entérate los detalles para adquirir los boletos

Entradas Alianza Lima vs San

“El cerebro tiene memoria”, la contundente opinión de Pedro Gallese sobre opción de que Perú juegue las Eliminatorias 2030 en Puno

El ‘Pulpo’ se manifestó sobre la opción de que la selección peruana juegue como local en ciudades de altura. Además, comentó la victoria obtenida ante Bolivia en Chincha

“El cerebro tiene memoria”, la

Diego Penny advierte a Luis Advíncula ante interés de Alianza Lima: “Si piensa en su futuro, Sporting Cristal es su mejor opción”

El ‘Flaco’ se refirió al retorno del ‘Rayo’ a la Liga 1 y explicó los motivos por los que considera que el futbolista se adaptaría mejor al equipo ‘cervecero’ que al conjunto ‘íntimo’

Diego Penny advierte a Luis
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Avanza País: Declaran inadmisible la

Avanza País: Declaran inadmisible la plancha presidencial de José Williams, Fernán Altuve y Adriana Tudela

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 36 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Poder Judicial archiva proceso por colusión contra Martín Vizcarra y descarta un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Congresista Segundo Montalvo rompe en llanto en pleno debate por Pronabec: “Soy mototaxista, no millonario”

Delia Espinoza presenta demanda de amparo contra el Congreso por inhabilitación por 10 años y denuncia vulneración del debido proceso

ENTRETENIMIENTO

Jorge Benavides revela cómo reacciona

Jorge Benavides revela cómo reacciona su esposa ante coqueteos de invitadas en ‘JB en ATV’: “Me lleva de orejas al camerino”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, revela que hará con el premio de Yo Soy: “Quiero financiar una gira”

Kathy Sheen anuncia que sus gemelas salieron de UCI tras más de un mes de lucha: “Ellas le dijeron sí a la vida”

Magaly Medina llama ‘cobarde’ a Christian Domínguez por no asistir a su programa junto a su orquesta: “¿No es el dueño?”

Melcochita defiende a JB y le dice ‘envidioso’ a Alfredo Benavides: “No se va a comparar con su hermano”

DEPORTES

Alianza Lima vs San Martín:

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La reacción de Pedro García al duelo de Alianza Lima con 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026: “No es favorito contra ninguno de Sudamérica”

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precio y venta para los partidos de la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

“El cerebro tiene memoria”, la contundente opinión de Pedro Gallese sobre opción de que Perú juegue las Eliminatorias 2030 en Puno

Diego Penny advierte a Luis Advíncula ante interés de Alianza Lima: “Si piensa en su futuro, Sporting Cristal es su mejor opción”