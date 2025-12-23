Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del vibrante choque por la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Universitario vs Regatas Lima: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 promete ser mejor que la anterior. Uno de los partidos que genera mucha expectativa es el Regatas Lima vs Universitario de Deportes, al igual que el Alianza Lima vs Universidad San Martín. Se espera un lleno total en el Polideportivo Lucha Fuentes el fin de semana.

Las ‘pumas’ y las chorrillanas llegan golpeadas a este compromiso, debido a que perdieron en sus respectivos cotejos de la jornada anterior. Ambas escuadras utilizarán este nuevo choque para salir del mal momento y seguir entre los primeros lugares de la tabla de posiciones de esta instancia del campeonato doméstico.

Programación del Universitario vs Regatas Lima

Este compromiso se llevará a cabo el domingo 28 de diciembre a las 17:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. Las entradas ya salieron a la venta para que los ‘voleilovers’ puedan asistir el fin de semana.

Dónde ver Universitario vs Regatas Lima: canal TV del partido por fecha 10

El encuentro entre Universitario y Regatas Lima podrá verse a través de Latina TV, tanto en el canal 2 como en el 702 HD. Además, estará disponible en la página web y la aplicación de la señal. Infobae Perú cubrirá el desarrollo del partido en su sitio web, con información sobre cada jugada, novedades, declaraciones y más.

Universitario y Regatas protagonizarán un partidazo en la fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.

¿Cómo llegan los equipos?

Universitario de Deportes no tuvo un buena noche el último domingo. Fue superado por Alianza Lima (3-0) en Villa El Salvador. Su rival de turno aprovechó su participación en el Mundial de Clubes para elevar su nivel y desplegó un excelente juego en la cancha, ante la presencia de un miles de hinchas.

Sin embargo, la ‘U’ podría ser salvada por un inédito error del técnico de las ‘blanquiazules’, Facundo Morando. El argentino colocó a cuatro extranjeras: Doris Manco (Colombia), Maria Alejandra Marin (Colombia), Elina Rodríguez (Argentina) y Maeva Orle (Francia). De esta manera, fue en contra del reglamento.

Las ‘pumas’ no dudaron en presentar un reclamo después del encuentro. Por el momento, no existe pronunciamiento ni resolución por parte de la Liga Peruana de Vóley. Se podrían dar dos escenarios, que Universitario gane 3-0 (con un 25 a cero en cada set) o Alianza se quede con el triunfo.

Las 'blanquiazules' ganaron 25-15. (Video: Latina)

Regatas Lima, por su parte, tampoco vivió una buena jornada. Las chorrillanas perdieron de forma sorpresiva 3-1 ante Circolo Sportivo Italiano. Así, sumaron su tercera caída en el campeonato nacional, previamente tropezaron ante Deportivo Géminis y Atlético Atenea.

El mal momento de las ‘celestes’ también va de la mano de las ausencias que tiene el técnico Horacio Bastit en el ataque. Su capitana Kiara Montes se lesionó. Lo mismo que Alexandra Llaro y Waleska Toro. Esto obligó a que la canterana Camila Monge sume minutos como titular.

Las de Pueblo Libre sorprendieron en la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley. (Latina TV)

Otros partidos de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley

Sábado 27 de diciembre

- Deportivo Soan vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Club Atlético Atenea vs Olva Latino (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Universidad San Martín (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 28 de diciembre

- Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Wanka (12:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Rebaza Acosta vs Géminis (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Entradas Alianza Lima vs San Martín por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26