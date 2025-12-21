Regatas Lima sumó una nueva derrota en Liga Peruana de vóley 2025/2026: Circolo lo superó por 3-1 y lo alejó de los primeros lugares

El sábado 20 de diciembre, Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano se enfrentaron en el marco de la fecha 9 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este partido era llamado a ser uno de los más atractivos de la jornada y no defraudó. Ambas escuadras dieron una gran espectáculo en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.
Después de las victorias de Deportivo Géminis ante Olva Latino (3-1) y de la Universidad San Martín sobre Deportivo Soan (3-0), los elencos saltaron al campo de juego para realizar el calentamiento correspondiente, sin saber que tendrían un partido muy largo con cuatro sets.
En el primer parcial, estuvo todo parejo hasta que Circolo sacó ventaja en el cierre y terminó llevándose el juego con un 25-22. Los errores en el servicio le costaron muy caro a Regatas, que daba señales de su inconsistencia y de que no tendría una buena noche como esperaba.
En el segundo, se agravó el panorama para el cuadro de Horacio Bastit. Las de Pueblo Libre volvieron a desplegar un buen juego colectivo y esta vez no permitieron que su rival de turno llegue a los 20 puntos. Dicho set terminó con un 25-19 y el conjunto chorrillano estaba obligado a ganar el siguiente.
Y así fue. El técnico Marcos Blanco se equivocó en el doble cambio con el ingreso de la armadora Cristina Vilchez y la atacante Grecia Herrada. Esto permitió que las regatinas descuenten con un 25-18, poniéndole un poco de suspenso al cotejo, el cual parecía que se iba hasta el quinto parcial.
Pero, Blanco corrigió sus errores y salió con su mejor sexteto a la cancha del Polideportivo Lucha Fuentes, logrando cerrar el partido con un 25-21, sumar 13 puntos y escalar hasta la sexta casilla, superando a equipos como Atlético Atenea y Olva Latino. Gran momento de Circolo, que en la fecha anterior estuvo a poco de ganarle a Universitario.
Este triunfo de las ‘azurras’ fue gracias a la buena actuación de su armadora argentina Candela Díaz. También, sus atacantes Antuanette Arteaga y Mabel Olemar terminaron siendo determinantes para doblegar la defensa de las ‘celestes’. De por sí, todas sus jugadoras tuvieron una gran noche en Villa El Salvador. El entrenador Horacio Bastit adelantó que sería una noche complicada. Más allá de que Circolo siempre juega bien ante Regatas, su equipo presenta varias bajas en ataque. El argentino señaló que de sus cinco opciones de punta, solo tenía disponible a dos: Camila Monge y Shanaiya Aymé. Y es que las chorrillanas no pudieron contar con su capitana Kiara Montes por lesión. Lo mismo ocurre con Alexandra Llaro y Waleska Toro. Esta última en mención se lesionó previo al debut en la Liga Peruana de Vóley y estará alejada de las canchas por un tiempo considerable. Regatas sumó su tercera derrota en esta temporada. Previamente también tropezó por el mismo resultado (3-1) ante Atlético Atenea y Deportivo Géminis. Estos scores llevaron al elenco ‘celeste’ a alejarse de los primeros puestos de la tabla , situándose en la cuarta casilla a ocho puntos del líder, Alianza Lima. - Rebaza Acosta vs Deportivo Wanka (12:30 horas / Latina TV) -Atlético Atenea vs Kazoku No Perú (15:00 horas / Latina TV) - Alianza Lima vs Universitario (17:00 horas / Latina TV)
Las bajas en Regatas y su posición en la tabla
La jornada 9 sigue el domingo con el Alianza vs Universitario
Más Noticias
André Carrillo se dio un baño de popularidad con afición de Corinthians en la antesala de la final de la Copa Brasil 2025
La ‘Culebra’, fiel a su estilo, se abrazó con un numeroso grupo de simpatizantes del ‘timao’ a su llegada al hotel de concentración en Río de Janeiro
La verdad de Carlos Zambrano acerca de su cercanía con Hernán Barcos en Alianza Lima: “Con el ‘viejo’ nunca tuve un problema”
El ‘León’ asegura que jamás ha presentado diferencias o roces con el ‘Pirata’, a quien en reiteradas oportunidades defendió dentro del campo por representar el liderazgo ‘íntimo’
El insólito once de Perú para enfrentar a Bolivia en amistoso 2025: con 4 jugadores de Alianza Lima y 1 de Universitario
El técnico Gerardo Ameli planteará una alineación con 9 futbolistas que militan en la Liga 1 para vencer a la ‘verde’ en Chincha
DT de Bolivia exhorta a Perú a iniciar su proceso de renovación en la selección nacional: “Es necesario por las tantas glorias que tuvo”
Óscar Villegas aconseja a las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol a no ignorar a los jóvenes, quienes son llamados a integrarse a la selección nacional en reemplazo de los veteranos
Resultados de la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos
Se juega una nueva jornada en el campeonato nacional, que tendrá como principal compromiso el Alianza Lima vs Universitario de Deportes en el Polideportivo Lucha Fuentes
POLÍTICA
Juntos por el Pueblo: ¿quiénes integran la nueva coalición electoral que llevará a Antauro Humala al Senado?
De pedir el número 1 a conformarse con el 9: Antauro Humala postulará al Senado con la lista de Pedro Castillo
Fiscal de Lima Norte responde tras intento de asesinato: “Jamás voy a permitir ningún tipo de amenaza”
Gobierno nombró a Elmer Schilaer, exministro de Dina Boluarte, como representante permanente del Perú ante Organismos Internacionales
ENTRETENIMIENTO
Michael Jackson de ‘Yo soy’: De mesera y cocinera a imitadora del ‘Rey del Pop’ en reality de canto
Janet Barboza arremete contra Magaly Medina y expone su rating: “¿A quién le importa tu opinión con solo 4 puntos?”
Sergio Galliani conmueve a fans tras el dramático final de Ignacio de las Casas en ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Gracias por todo”
Gustavo Bueno conmueve al volver como ‘Don Gilberto’ a ‘Al Fondo Hay Sitio’: reacciones y mensajes de apoyo
DEPORTES
El insólito once de Perú para enfrentar a Bolivia en amistoso 2025: con 4 jugadores de Alianza Lima y 1 de Universitario
André Carrillo se dio un baño de popularidad con afición de Corinthians en la antesala de la final de la Copa Brasil 2025
La verdad de Carlos Zambrano acerca de su cercanía con Hernán Barcos en Alianza Lima: “Con el ‘viejo’ nunca tuve un problema”
Melgar hace oficial la salida de Tomás Martínez luego de tres temporadas defendiendo la camiseta del cuadro arequipeño
El entrenador Horacio Bastit adelantó que sería una noche complicada. Más allá de que Circolo siempre juega bien ante Regatas, su equipo presenta varias bajas en ataque. El argentino señaló que de sus cinco opciones de punta, solo tenía disponible a dos: Camila Monge y Shanaiya Aymé.
Y es que las chorrillanas no pudieron contar con su capitana Kiara Montes por lesión. Lo mismo ocurre con Alexandra Llaro y Waleska Toro. Esta última en mención se lesionó previo al debut en la Liga Peruana de Vóley y estará alejada de las canchas por un tiempo considerable.
Regatas sumó su tercera derrota en esta temporada. Previamente también tropezó por el mismo resultado (3-1) ante Atlético Atenea y Deportivo Géminis. Estos scores llevaron al elenco ‘celeste’ a alejarse de los primeros puestos de la tabla , situándose en la cuarta casilla a ocho puntos del líder, Alianza Lima.
- Rebaza Acosta vs Deportivo Wanka (12:30 horas / Latina TV)
-Atlético Atenea vs Kazoku No Perú (15:00 horas / Latina TV)
- Alianza Lima vs Universitario (17:00 horas / Latina TV)