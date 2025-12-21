Regatas Lima sumó una nueva derrota en Liga Peruana de vóley 2025/2026: Circolo lo superó por 3-1 y lo alejó de los primeros lugares

Las de Pueblo Libre sorprendieron en la fecha 9 de la Liga Peruana de vóley. (Latina TV)

El sábado 20 de diciembre, Regatas Lima y Circolo Sportivo Italiano se enfrentaron en el marco de la fecha 9 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este partido era llamado a ser uno de los más atractivos de la jornada y no defraudó. Ambas escuadras dieron una gran espectáculo en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

Después de las victorias de Deportivo Géminis ante Olva Latino (3-1) y de la Universidad San Martín sobre Deportivo Soan (3-0), los elencos saltaron al campo de juego para realizar el calentamiento correspondiente, sin saber que tendrían un partido muy largo con cuatro sets.

En el primer parcial, estuvo todo parejo hasta que Circolo sacó ventaja en el cierre y terminó llevándose el juego con un 25-22. Los errores en el servicio le costaron muy caro a Regatas, que daba señales de su inconsistencia y de que no tendría una buena noche como esperaba.

En el segundo, se agravó el panorama para el cuadro de Horacio Bastit. Las de Pueblo Libre volvieron a desplegar un buen juego colectivo y esta vez no permitieron que su rival de turno llegue a los 20 puntos. Dicho set terminó con un 25-19 y el conjunto chorrillano estaba obligado a ganar el siguiente.

La reacción de Horacio Bastit tras perder ante Circolo en la fecha 9.

Y así fue. El técnico Marcos Blanco se equivocó en el doble cambio con el ingreso de la armadora Cristina Vilchez y la atacante Grecia Herrada. Esto permitió que las regatinas descuenten con un 25-18, poniéndole un poco de suspenso al cotejo, el cual parecía que se iba hasta el quinto parcial.

Pero, Blanco corrigió sus errores y salió con su mejor sexteto a la cancha del Polideportivo Lucha Fuentes, logrando cerrar el partido con un 25-21, sumar 13 puntos y escalar hasta la sexta casilla, superando a equipos como Atlético Atenea y Olva Latino. Gran momento de Circolo, que en la fecha anterior estuvo a poco de ganarle a Universitario.