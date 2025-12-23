Perú Deportes

Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ buscarán una nueva victoria tras derrotar a Universitario con polémica incluida. Las ‘santas’ también llegan en gran momento. Conoce todos los detalles de este enfrentamiento

Guardar
Alianza Lima vs San Martín:
Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La fecha 9 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tuvo de todo: buenos partidos, grandes actuaciones, resultados sorpresivos y hasta polémicas. Por ese motivo, esta jornada 10 genera mayor expectativa y tiene a todos los ‘voleilovers’ esperando el fin de semana.

Esta nueva fecha también contará con grandes enfrentamientos como es el Alianza Lima vs Universidad San Martín, las dos escuadras que actualmente ocupan los dos primeros lugares de la tabla de posiciones de esta instancia del campeonato doméstico. El ganador continuará o alcanzará lo más alto de las colocaciones.

Programación del Alianza Lima vs San Martín por fecha 10

Este choque -el llamado a ser el mejor de la jornada- está programado para el sábado 27 de diciembre a las 19:30 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. Cabe señalar que el horario podría moverse, dependiendo de la duración de los compromisos previos.

Dónde ver Alianza Lima vs San Martín: canal TV del partidazo

El Alianza Lima vs San Martín será transmitido por la señal de Latina TV (canal 2 o 702 HD). Así como también, se emitirá por su página web y su aplicación. Por otro lado, Infobae Perú hará el punto a punto en su sitio, con todas las incidencias, detalles, declaraciones y más.

Alianza Lima y San Martín
Alianza Lima y San Martín se medirán por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

¿Cómo llegan los equipos?

Alianza Lima fue protagonista de la polémica de la jornada 9. El cuadro ‘blanquiazul’ cometió un error al hacer ingresar a cuatro jugadoras extranjeras a la cancha durante el partido ante Universitario de Deportes. El técnico Facundo Morando metió a las colombianas Doris Manco y Maria Alejandra Marin, a la argentina Elina Rodríguez y la francesa Maeva Orle.

El entrenador argentino se percató tarde y quiso rectificarse, pero el árbitro no se le permitió. El cotejo continuó y terminó con un contundente 3-0 a favor de las ‘íntimas’. Al finalizar el encuentro, la ‘U’ -como era de esperarse- presentó un reclamo por la falta en la que cayó el cuadro ‘victoriano’ en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Hasta el momento, el caso controversial no ha sido resuelto por la Liga Peruana de Vóley. Muchos señalan que los tres puntos serán para las ‘pumas’, mientras que otros argumentan que las vigentes bicampeonas deberían quedarse con su victoria conseguida en el campo de juego.

San Martín, por su parte, no tuvo problemas para ganar en la fecha 9. Las ‘santas’ vencieron 3-0 a Deportivo Soan con los siguientes parciales: 16-25, 16-25 y 19 -25. Este resultado les permitió subir al segundo lugar de la tabla con 24 puntos y ponerse a tres de Alianza (27).

Las 'blanquiazules' ganaron 25-15. (Video: Latina)

Otros partidos de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley

Sábado 27 de diciembre

- Deportivo Soan vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Club Atlético Atenea vs Olva Latino (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 28 de diciembre

- Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Wanka (12:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Rebaza Acosta vs Géminis (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 10
Programación de la fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.

Temas Relacionados

Alianza LimaSan MartínLiga Peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportesAlianza Lima vóley

Más Noticias

“El cerebro tiene memoria”, la contundente opinión de Pedro Gallese sobre opción de que Perú juegue las Eliminatorias 2030 en Puno

El ‘Pulpo’ se manifestó sobre la opción de que la selección peruana juegue como local en ciudades de altura. Además, comentó la victoria obtenida ante Bolivia en Chincha

“El cerebro tiene memoria”, la

Diego Penny advierte a Luis Advíncula ante interés de Alianza Lima: “Si piensa en su futuro, Sporting Cristal es su mejor opción”

El ‘Flaco’ se refirió al retorno del ‘Rayo’ a la Liga 1 y explicó los motivos por los que considera que el futbolista se adaptaría mejor al equipo ‘cervecero’ que al conjunto ‘íntimo’

Diego Penny advierte a Luis

Gerardo Ameli contempló la posibilidad de llamar a Paolo Guerrero en el Perú vs Bolivia en Chincha: “Es un emblema de la selección nacional”

El entrenador provisional, a cargo del bloque nacional impulsado por la SAFAP, reveló que tuvo en mente citar al goleador de Alianza Lima, aprovechando su presencia en la capital. “Es un tipo grande que representó la última era”, dijo

Gerardo Ameli contempló la posibilidad

Programación de la fecha 10 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Los clubes más tradicionales de la LPV se enfrentarán entre sí en una jornada más que intensa. Se espera, además, que en el transcurso de la semana haya una resolución en el caso Alianza Lima - Universitario

Programación de la fecha 10

Javier Rabanal establece su ideario en Universitario: estilo de juego, flexibilidad táctica, valoración a canteras y aprobación de fichajes

El nuevo entrenador de la ‘U’ ha marcado su hoja de ruta. No busca revolucionar, sino mejorar lo futbolístico. Quiere, además, que los jóvenes valores surjan de un proceso natural

Javier Rabanal establece su ideario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Conoce la lista

Elecciones 2026: Conoce la lista completa de los 36 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Poder Judicial archiva proceso por colusión contra Martín Vizcarra y descarta un segundo juicio por el caso Lomas de Ilo

Congresista Segundo Montalvo rompe en llanto en pleno debate por Pronabec: “Soy mototaxista, no millonario”

Delia Espinoza presenta demanda de amparo contra el Congreso por inhabilitación por 10 años y denuncia vulneración del debido proceso

José Jerí anuncia plan para combatir la delincuencia: “Esta guerra no la voy a perder, pero tampoco ganar”

ENTRETENIMIENTO

Kathy Sheen anuncia que sus

Kathy Sheen anuncia que sus gemelas salieron de UCI tras más de un mes de lucha: “Ellas le dijeron sí a la vida”

Magaly Medina llama ‘cobarde’ a Christian Domínguez por no asistir a su programa junto a su orquesta: “¿No es el dueño?”

Melcochita defiende a JB y le dice ‘envidioso’ a Alfredo Benavides: “No se va a comparar con su hermano”

Hija de Guillermo Dávila toma drástica decisión tras confesiones del cantante sobre su hermano Vasco Madueño

Magaly Medina planea operarse el rostro a los 62 años y será a inicios del 2026: “Llegará más renovada que nunca”

DEPORTES

“El cerebro tiene memoria”, la

“El cerebro tiene memoria”, la contundente opinión de Pedro Gallese sobre opción de que Perú juegue las Eliminatorias 2030 en Puno

Diego Penny advierte a Luis Advíncula ante interés de Alianza Lima: “Si piensa en su futuro, Sporting Cristal es su mejor opción”

Gerardo Ameli contempló la posibilidad de llamar a Paolo Guerrero en el Perú vs Bolivia en Chincha: “Es un emblema de la selección nacional”

Programación de la fecha 10 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal de TV

Javier Rabanal establece su ideario en Universitario: estilo de juego, flexibilidad táctica, valoración a canteras y aprobación de fichajes