Alianza Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La fecha 9 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tuvo de todo: buenos partidos, grandes actuaciones, resultados sorpresivos y hasta polémicas. Por ese motivo, esta jornada 10 genera mayor expectativa y tiene a todos los ‘voleilovers’ esperando el fin de semana.

Esta nueva fecha también contará con grandes enfrentamientos como es el Alianza Lima vs Universidad San Martín, las dos escuadras que actualmente ocupan los dos primeros lugares de la tabla de posiciones de esta instancia del campeonato doméstico. El ganador continuará o alcanzará lo más alto de las colocaciones.

Programación del Alianza Lima vs San Martín por fecha 10

Este choque -el llamado a ser el mejor de la jornada- está programado para el sábado 27 de diciembre a las 19:30 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. Cabe señalar que el horario podría moverse, dependiendo de la duración de los compromisos previos.

Dónde ver Alianza Lima vs San Martín: canal TV del partidazo

El Alianza Lima vs San Martín será transmitido por la señal de Latina TV (canal 2 o 702 HD). Así como también, se emitirá por su página web y su aplicación. Por otro lado, Infobae Perú hará el punto a punto en su sitio, con todas las incidencias, detalles, declaraciones y más.

Alianza Lima y San Martín se medirán por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

¿Cómo llegan los equipos?

Alianza Lima fue protagonista de la polémica de la jornada 9. El cuadro ‘blanquiazul’ cometió un error al hacer ingresar a cuatro jugadoras extranjeras a la cancha durante el partido ante Universitario de Deportes. El técnico Facundo Morando metió a las colombianas Doris Manco y Maria Alejandra Marin, a la argentina Elina Rodríguez y la francesa Maeva Orle.

El entrenador argentino se percató tarde y quiso rectificarse, pero el árbitro no se le permitió. El cotejo continuó y terminó con un contundente 3-0 a favor de las ‘íntimas’. Al finalizar el encuentro, la ‘U’ -como era de esperarse- presentó un reclamo por la falta en la que cayó el cuadro ‘victoriano’ en el Polideportivo Lucha Fuentes.

Hasta el momento, el caso controversial no ha sido resuelto por la Liga Peruana de Vóley. Muchos señalan que los tres puntos serán para las ‘pumas’, mientras que otros argumentan que las vigentes bicampeonas deberían quedarse con su victoria conseguida en el campo de juego.

San Martín, por su parte, no tuvo problemas para ganar en la fecha 9. Las ‘santas’ vencieron 3-0 a Deportivo Soan con los siguientes parciales: 16-25, 16-25 y 19 -25. Este resultado les permitió subir al segundo lugar de la tabla con 24 puntos y ponerse a tres de Alianza (27).

Las 'blanquiazules' ganaron 25-15. (Video: Latina)

Otros partidos de la fecha 10 de la Liga Peruana de vóley

Sábado 27 de diciembre

- Deportivo Soan vs Kazoku No Perú (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Club Atlético Atenea vs Olva Latino (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 28 de diciembre

- Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Wanka (12:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Rebaza Acosta vs Géminis (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Regatas Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 10 de la primera fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026.