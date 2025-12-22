Perú Deportes

Polémica en el clásico de vóley: Alianza Lima arriesga perder en mesa ante Universitario por incumplir el reglamento

El DT Facundo Morando incurrió en una infracción durante los cambios al superar el número permitido de jugadoras extranjeras en cancha. Aunque intentó corregir el error de inmediato, el club ‘íntimo’ se expone a una posible sanción

Todo esto por los cambios que realizó Facundo Morando. (Video: Latina)

El intenso clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, disputado este domingo 21 de diciembre en el marco de la fecha 9 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, podría tener un desenlace inesperado. Pese al esfuerzo mostrado en la cancha, el conjunto ‘blanquiazul’ estaría en riesgo de perder los puntos en mesa tras haber incurrido en una falta reglamentaria durante el encuentro.

Según las bases oficiales del campeonato, cada equipo solo puede contar con un máximo de tres jugadoras extranjeras en cancha durante los partidos oficiales. No obstante, el club de La Victoria llegó a alinear hasta cuatro voleibolistas foráneas en pleno desarrollo de un punto durante el choque ante las ‘pumas’ en el Polideportivo de Villa El Salvador, situación que podría derivar en una sanción.

La acción polémica se produjo en el primer set, en un tramo decisivo del parcial. En su intento por ajustar el sexteto, el técnico Facundo Morando ordenó el ingreso de la colombiana Doris Manco en lugar de la peruana Clarivett Yllescas, lo que provocó que el equipo íntimo excediera el límite permitido de extranjeras en cancha.

Al notar el error, el entrenador argentino intentó corregir de inmediato la modificación; sin embargo, ya no le fue posible revertir la situación. Yllescas no pudo regresar al campo ni se autorizó el ingreso de otra jugadora nacional en reemplazo de una foránea, ya que los oficiales de la Federación Peruana de Vóley (FPV) no permitieron realizar un nuevo cambio, dejando a Alianza Lima expuesto a una eventual pérdida del partido por mesa.

En ese punto específico, el conjunto ‘íntimo’ alineó simultáneamente a Doris Manco, María Alejandra Marín, Maeva Orlé y Elina Rodríguez. Si bien Alianza no logró quedarse con la acción, la infracción podría resultar determinante, ya que Universitario estaría en posición de apelar al reglamento y presentar un reclamo formal por lo ocurrido durante el clásico disputado este fin de semana.

