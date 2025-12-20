Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 9 de la primera fase

La fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley promete emociones de principio a fin.

La fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se presenta como una de las más atractivas y decisivas de esta primera etapa del campeonato. Este fin de semana se disputarán seis encuentros, entre los que destaca un clásico que acaparará la atención de los aficionados y podría tener un impacto directo en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

Con el torneo entrando en una fase clave, cada partido comienza a cobrar un valor especial. Los equipos que pelean en la parte alta buscarán consolidarse y asegurar su posición de cara a la siguiente ronda, mientras que aquellos que marchan en la zona media y baja están obligados a sumar para no quedar relegados en la clasificación.

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, programado para esta jornada, aparece como el duelos más esperados, no solo por la rivalidad histórica entre ambas instituciones, sino también por lo que está en juego a nivel deportivo. Más allá del resultado, este tipo de encuentros suele marcar un punto de inflexión anímico para los equipos en este tramo de la competencia.

Además, la fecha 9 incluye enfrentamientos directos entre elencos con objetivos similares, lo que incrementa la tensión y la expectativa. Cada set puede ser determinante en una tabla que, a estas alturas del campeonato, comienza a partirse entre candidatos, aspirantes y equipos que luchan por mantenerse en la máxima categoría.

Hinchas de Alianza Lima y Universitario se congregarán en el Polideportivo de Villa El Salvador para el clásico. Crédito: FPV

Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima domina la tabla de posiciones con puntaje perfecto y un invicto que, hasta el momento, solo las ‘íntimas’ pueden ostentar. Universitario aparece muy cerca en el segundo lugar, seguido por San Martín en la tercera posición, mientras que Regatas completa el grupo de los cuatro primeros.

Cabe recordar que únicamente los diez equipos mejor ubicados al término de esta primera etapa avanzarán a la segunda fase y seguirán en carrera por el título. En contraste, los dos últimos de la clasificación deberán disputar un cuadrangular junto al campeón y subcampeón de la Liga Intermedia, instancia que definirá la permanencia en la máxima categoría. A continuación, revisa la tabla de posiciones completa:

Tabla de posiciones de la Fase 1 de la Liga Peruana 2025/26. Crédito: FPV

Programación de la fecha 9 de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La fecha 9 de la primera fase se disputará este sábado 20 y domingo 21 de diciembre en el Polideportivo de Villa El Salvador, escenario al que se trasladó la competencia luego de haberse desarrollado las primeras fechas en el Callao. El gran foco de atención estará puesto en el clásico entre Alianza Lima y Universitario, el duelo más esperado del fin de semana. A continuación, te compartimos la programación completa de los encuentros de la jornada:

Sábado 20 de diciembre

Géminis vs Olva Latino | 14:30 horas de Perú vía Latina (web y app)

Deportivo Soan vs San Martín | 16:45 horas de Perú vía Latina (TV, web y app)

Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima | 19:00 horas de Perú vía Latina (TV, web y app)

Domingo 21 de diciembre

Rebaza Acosta vs Deportivo Wanka | 12:30 horas de Perú vía Latina (web y app)

Atlético Atenea vs Kazoku No Perú | 15:00 horas de Perú vía Latina (TV, web y app)

Alianza Lima vs Universitario | 17:00 horas de Perú vía Latina (TV, web y app)

¿Qué define la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

Esta primera etapa es determinante para el futuro de los equipos en competencia. Al finalizar esta ronda, solo los diez mejores ubicados en la tabla avanzarán a la segunda fase, instancia en la que comenzará la verdadera lucha por el título. En cambio, los dos clubes que ocupen los últimos lugares deberán afrontar un cuadrangular por la permanencia, enfrentándose al campeón y al subcampeón de la Liga Intermedia para definir su continuidad en la máxima categoría.