Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¡Domingo clásico! Alianza Lima y Universitario de Deportes se medirán hoy, domingo 21 de diciembre, a las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . Será una lucha por el liderato.

La Liga Peruana de Vóley regresó al Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador y los hinchas hicieron lo suyo para que el clásico se convierta en una verdadera fiesta: agotaron las entradas y las tribunas vivirán al máximo el encuentro entre Alianza Lima y Universitario de Deportes , en el primer duelo de la temporada.

La experiencia obtenida en el ámbito internacional representa un aliciente adicional, enfocando los esfuerzos del equipo victoriano en fortalecer su liderato en la fase inicial del campeonato nacional y aprovechar los aprendizajes adquiridos para continuar mejorando frente a rivales locales.

Después de participar en el Mundial de Clubes en Brasil , las ‘blanquiazules’ regresan a la competencia local decididas a reafirmar su papel de favoritas y exhibir su nivel en el clásico frente a Universitario de Deportes . Como bicampeonas, afrontan este compromiso con la meta de defender el invicto que sostuvieron a lo largo de las primeras ocho fechas.

Las ‘pumas’ mostraron una evolución significativa tras definir su formación titular. Ha sido relevante la rápida adaptación de la armadora estadounidense Seleisa Elisaia , quien en pocos partidos logró generar una sólida sociedad tanto con su compatriota Cat Flood como con la central brasileña Mara Leao , fortaleciendo así las variantes ofensivas de su escuadra. Las dirigidas por Francisco Hervás atraviesan un buen momento y buscarán prolongar esta buena racha en la etapa decisiva de la Fase 1 del certamen peruano.

Universitario de Deportes llegará motivado tras celebrar un nuevo triunfo por 3-2 ante Circolo Sportivo Italiano la fecha pasada. Esos puntos le permitieron seguirle los pasos a Alianza Lima en la tabla de posiciones. El equipo de Ate se encuentra ante la posibilidad de alcanzar en puntos al conjunto líder si consigue sumar en el clásico.

Canal TV del Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La cobertura en directo y en exclusiva del clásico será responsabilidad de Latina Televisión, que pondrá a disposición la transmisión tanto a través de la señal abierta (canal 2) como en alta definición mediante el canal 702. Además, la cadena permitirá el acceso al contenido mediante su página web oficial y su aplicación, posibilitando que los aficionados sigan los partidos desde cualquier tipo de dispositivo.

Por su parte, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Polideportivo de Villa El Salvador. Esta labor contemplará análisis previos al inicio de los partidos, narración detallada de cada jugada, resúmenes de los momentos más destacados, las declaraciones de las protagonistas, reportes actualizados minuto a minuto sobre los resultados y movimientos en la tabla de posiciones, así como datos relevantes acerca del desarrollo del torneo.