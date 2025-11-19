Perú Deportes

Manuel Barreto defiende el carácter de la selección peruana pese a preocupante caída a manos de Chile: “Me enorgullece”

El estratega interino no ocultó la frustración alrededor del grupo por la caída en Sochi, pero rescató la personalidad en un plantel nuevo que promedia 24 años de edad

Manuel Barreto tan solo ha dirigido dos partidos con la selección peruana. - Crédito: FPF

Perú ha dado por concluida la gira europea de noviembre saldando una amarga derrota a manos de Chile. A pesar de que hubo una cierta satisfacción inicial por una igualada dramática contra Rusia, todo ha quedado desdibujado tras la insulsa participación frente a los ‘sureños’, que se llevaron el encuentro estableciendo una remontada con un hombre de más desde los 30′ minutos.

Al respecto, el entrenador interino Manuel Barreto no fue indiferente, pero evidenció una postura más conservadora apelando al orgullo de encabezar un grupo nuevo que siempre fue hacia adelante sin importarle las condiciones y el nivel del oponente.

Manuel Barreto entrenó a la selección peruana en una etapa interina. - Crédito: FPF

El dolor era sobre todo porque no lo merecieron, pero no cambia absolutamente el orgullo que siento de estar con ellos y cómo se han entregado. De cómo, con tan pocos entrenamientos, han logrado mostrar lo que han mostrado”, comentó Barreto en una conferencia de prensa llevada a cabo en el Estadio Olímpico de Fisht.

Es un equipo nuevo y tienen personalidad. Promedia 24 años de edad y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano en el sentido que vi la identidad que necesitamos para competir”, continuó Manuel Barreto.

El cuadro peruano se dejó remontar 2-1 en tierras rusas. (Video: Movistar Deportes)

La sensación es amarga por el resultado, pero mucho orgullo por los chicos que han sembrado y dado un paso para adelante en un camino que les va a tocar recorrer en los próximos años”, sentenció el profesional provisional a cargo de la selección peruana.

Aunque los integrantes de la ‘bicolor’ han encontrado en Manuel Barreto a un líder correcto y empático, las probabilidades de que permanezca en la parcela técnica son nulas, puesto que el área deportiva de la Federación Peruana de Fútbol tan solo ha contemplado su presencia hasta concluir el año.

El once titular de la selección peruana ante Chile en amistoso en Rusia. - créditos: FPF

Prolongación breve

Si bien todo hace indicar que el proceso del interinato está por concluir, en la FPF están considerando la posibilidad de extender por un periodo breve la etapa, sobre todo para que el actual Jefe de la Unidad Técnica de Menores se haga cargo del compromiso amistoso contra Bolivia, a desarrollarse en la localidad de Chincha, poco antes de la Navidad.

Conviene subrayar que el próximo lance no está tipificado por la FIFA, ya que ha sido impulsado por la Agremiación de Futbolistas, con ello los jugadores que sean llamados representarán, en su mayoría al medio local. No obstante, la ‘verde’ cuenta con pleno derecho para citar a los puntuales que mejor le convengan.

La 'Muñeca' estará a cargo del equipo de agremiados que jugará un amistoso ante Bolivia. (L1MAX)

Bolivia, en teoría, cuenta con un presente un poco más alentador tras protagonizar una hazaña épica: con un gol de penal de Miguel Terceros en El Alto (4 150 m), venció 1-0 a Brasil y aseguró el pase al repechaje para el Mundial 2026. Bajo la dirección de Óscar Villegas, luchará en marzo en México por regresar a una Copa del Mundo después de 31 años.

Para Perú, por su parte, todo empezará de cero en las primeras semanas del próximo año cuando se anuncie oficialmente al nuevo seleccionador con miras al proceso para la cita planetaria del 2030.

