“Quedó demostrado por qué Perú y Chile no clasificaron al Mundial 2026″, la dura crítica de la prensa chilena tras triunfo ante la ‘bicolor’

La selección peruana no pudo conseguir un resultado positivo y perdió con Chile en un amistoso jugado en el estadio Olímpico Fisht. Fue un 2-1 en contra, donde el DT interino, Manuel Barreto, le dio la oportunidad a varios jugadores para que se muestren de cara al futuro. Sin embargo, la prensa ‘sureña’ también expuso su análisis con diferentes comentarios.

La ‘blanquirroja’ se puso adelante en el marcador a los 34′ por un penal fabricado por Alex Valera, que incluso conllevó a la expulsión de Iván Román. Aunque la ‘roja’ lo dio vuelta con las anotaciones de Felipe Loyola y Darío Osorio, por lo que pese a la adversidad, se pudo reponer.

La Tercera

El diario ‘La Tercera’ enfocó su análisis en la resiliencia de Chile, poniendo en valor la reacción tras la expulsión de Iván Román y el impacto de Darío Osorio. “Con un jugador menos y la inspiración de Darío Osorio: la Roja le gana el Clásico del Pacífico a Perú en Rusia”, tituló.

El rotativo también contextualizó el duelo y cuestionó indirectamente la calidad futbolística exhibida por ambos seleccionados: “En Sochi, por cierto, no estaban definiendo el ingrato título de ser la peor selección del continente, aunque a juzgar por el nivel futbolístico del partido disputado en Rusia, tampoco quedaron muchas dudas de por qué ambos combinados no clasificaron a la cita planetaria”.

RedGol

Este medio puso el acento en la racha ganadora de la selección de Chile y en el hecho de haber logrado la victoria en inferioridad numérica. Su nota tituló: “La selección chilena lo da vuelta con uno menos y cierra el 2025 en racha: victoria contra Perú en Rusia”.

El sitio repasó el contexto de la gira y el doble enfrentamiento amistoso, al recordar: “Tras vencer a Rusia, la selección chilena busca un nuevo triunfo amistoso al verse las caras nuevamente contra Perú. Esta vez el Clásico del Pacífico se juega en el país euroasiático”.

Emol

El sitio de noticias, ‘Emol’, describió el desarrollo del partido, subrayando el despliegue de Chile en momentos adversos: “Chile con uno menos remontó ante Perú y cerró el año con tres victorias seguidas”. El portal abordó los momentos clave del partido, como el tanto inicial de Perú y la reacción chilena pese a la expulsión: “Perú no ofrecía mucho. Pero logró abrir la cuenta (...). Pese a estar en inferioridad numérica, el equipo nacional no se desmoronó y fue a buscar al empate (...)”.

Asimismo, este medio puso en perspectiva el logro de haber finalizado el año con tres triunfos consecutivos y recordó la reciente victoria ante Rusia, que también formó parte de la misma gira de amistosos.

En Cancha

El medio deportivo En Cancha relevó el temple colectivo de la ‘roja’, resaltando el papel de Darío Osorio. Bajo el encabezado “Así vale: guapeando con uno menos y un Darío Osorio iluminado, Chile remontó ante Perú y cerró el año con mejores sensaciones”.

Este portal también dedicó varias líneas a reflexionar sobre el significado simbólico de vencer a la selección peruana y en un contexto de ausencia mundialista: “En época donde en varios lugares del mundo se definen nuevos clasificados al Mundial 2026, ganar dos partidos consecutivos a un rival europeo y a un clásico rival, es motivo de alegría, pero también de cierta rabia. ¿Por qué el equipo empezó a funcionar ahora?“. Para luego mencionar que ”mejor quedarse con lo positivo. Hoy, Chile derrotó de buena manera a Perú por 2-1 y cerró con buenas sensaciones la gira a Rusia, que incluyó un 2-0 a favor ante los locales”.

“Un triunfo siempre lindo ante un rival clásico, que más allá del orgullo permitió ver a un Chile que, después de un año tan tormentoso, puede volver a ilusionarse”, agregó.

24 Horas

El portal informativo ’24 Horas’ apostó por un enfoque optimista y dirigido al público general: “La ‘nueva Selección Chilena’ es pura ilusión y esperanza: ajustada victoria sobre Perú”. El sitio informó: “Con goles de Felipe Loyola y Darío Osorio, la Roja superó a la ‘Bicolor’ en Sochi y cerró de manera positiva el 2025″.

En su cobertura, reforzó el mensaje de optimismo tras un año de transición y resultados irregulares en la selección chilena. Además de subrayar el desenlace victorioso del compromiso ante la selección peruana, repasó los desafíos afrontados en la gira.

