Perú

Caen cinco peruanos vinculados a red internacional de pornografía infantil con operaciones en América y Europa

Los detenidos integraban un grupo de WhatsApp donde se compartía material de abuso sexual infantil. La operación, liderada por la División de Cibercrimen de la Policía Nacional del Perú, incluyó allanamientos en Lima, Tacna y San Martín

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Cinco ciudadanos de Perú fueron detenidos durante una operación policial dirigida a desarticular una red internacional de pornografía infantil que operaba en al menos trece países de América y Europa, según confirmaron autoridades de la Policía Nacional del Perú (PNP). El operativo se realizó en diferentes puntos de Lima, así como en las regiones de Tacna y San Martín, y estuvo enfocado en intervenir domicilios de presuntos integrantes de un grupo de WhatsApp denominado 'Free World Premium’.

El director de la División de Cibercrimen de la PNP, Waldir Ángeles Puentes, precisó que la investigación permitió identificar a 142 usuarios vinculados al grupo digital, en el que se compartía y distribuía material de abuso sexual infantil.

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“La Policía Nacional del Perú viene desarrollando una operación policial dirigida a la desarticulación de una red internacional de pornografía infantil que venía operando en trece países”, declaró Ángeles.

Las intervenciones se realizaron en los distritos limeños de Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, y se extendieron a las regiones policiales de Tacna y San Martín. Entre los detenidos figura Alex Beteta Diego, conocido como “Baby Teta”, quien fue capturado en San Martín de Porres y cuenta con antecedentes por abuso sexual infantil y acoso. Ángeles confirmó que “ha estado interno en un establecimiento penitenciario”, y que en su domicilio se incautaron medios electrónicos para ser sometidos a pericias.

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Identificación de los implicados y antecedentes

Junto a Beteta Diego, la PNP detuvo a Miguel Céspedes Rojas en Villa El Salvador, Anthony Jorge Pusari en San Juan de Lurigancho, Luis Sandoval Fatama en la región San Martín y Dante Quispe Calatayud en Tacna. La investigación se centra en la posesión, distribución y posible producción de material ilegal.

“Hasta el momento, se les viene investigando a ellos por poseer material y su distribución. La investigación comprende también las acciones de posible elaboración o producción de este tipo de material”, detalló Ángeles.

Durante los allanamientos, se incautaron dispositivos y archivos digitales que están siendo sometidos a análisis antropométrico, con el objetivo de identificar a posibles víctimas en territorio peruano.

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Modus operandi

Las pesquisas revelaron que el grupo exigía a los interesados en ingresar compartir material de abuso sexual infantil como requisito de acceso. Según la División de Cibercrimen, “dentro de uno de los requisitos para poder integrarse es el compartir o subir material de contenido de abuso sexual infantil, a partir del cual se contactan de manera individual para efectos de poder comercializar o producir el material”.

La operación en Perú constituye una segunda etapa de una acción internacional realizada en diciembre del año anterior en países como Argentina, Brasil, Ecuador, España, Paraguay y Honduras, donde fueron arrestadas veinticinco personas. El caso ha generado especial inquietud en el distrito de San Martín de Porres, dado que uno de los detenidos residía cerca de una casa hogar, la casa hogar San Bernardita, donde viven niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Las autoridades continúan el proceso de análisis de los dispositivos incautados y coordinan con entidades internacionales para profundizar la investigación.

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