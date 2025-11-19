Álex Valera ve con buenos ojos jugar en Rusia en pleno auge goleador con la selección peruana: “Sería una buena oportunidad”

Álex Valera registra cuatro tantos con la selección peruana, todos en encuentros amistosos. Crédito: FPF.

El paso de Perú por territorio ruso dejó un saldo de un empate y una derrota a manos de la selección local y Chile. En ambos compromisos, la responsabilidad de mover las redes recayó en Álex Valera. El ariete de Universitario respondió con creces y se despachó con un tanto en cada cita. El atacante coronó una temporada para los libros con celebraciones en el combinado nacional.

Luego de vencer la valla de Matvéi Safónov, guardameta ruso que milita en el PSG, Valera conversó con el medio Match TV. A través de su canal de Telegram, el portal compartió las declaraciones del artillero nacional. En primera instancia, el ex Deportivo Llacuambamba tuvo palabras de elogio para la ciudad de San Petersburgo y el recinto deportivo, el Gazprom Arena.

“Me gustó mucho el estadio donde jugamos; es muy moderno tecnológicamente. La ciudad es preciosa y la gente muy acogedora”, sostuvo el delantero centro de la bicolor al mando de Manuel Barreto. Valera Sandoval reconoció que “hay muy buenos equipos en Rusia”.

En esa línea, las conversaciones que ha mantenido con Yordy Reyna le han permitido conocer más a profundidad la actualidad del fútbol en el gigante euroasiático, pese a la guerra con Ucrania, vigente desde hace casi tres años. “Yordy, que juega en el Rodina [de la segunda división], también lo mencionó”, concedió.

En entrevista con Match TV de Rusia, Valera no descartó probar suerte en la liga del país euroasiático.

Más adelante, el futbolista de 29 años fue consultado sobre la posibilidad de desplegar su capacidad para mover las redes rivales en el balompié de la nación más extensa del planeta. “Si me invitaran, sería una buena oportunidad para poner a prueba mis habilidades aquí. Así que, si se da el caso, ya veremos”, concluyó.

Principal carta goleadora

Ante las ausencias de Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y Luis Ramos por decisión de Manuel Barreto, Álex Valera se erigió como la principal arma en ataque para la selección peruana. El delantero respondió con goles al llamado y reflejó sobre el verde el rendimiento que exhibió este curso con Universitario de Deportes.

En el primer compromiso, Valera vio iniciar las acciones desde el banco de suplentes. En el complemento, suplió a Adrián Ugarriza. A los 82 minutos, desenvainó un zurdazo que sorprendió al portero ruso. El tanto de Valegol representó la igualdad ante la escuadra dirigida por Valeri Karpin.

En la segunda presentación del cuadro de Barreto en territorio ruso, el ariete chiclayano provocó el penal que abrió la cuenta en el duelo ante Chile. También se hizo cargo de ejecutar la pena y canjearla por gol.

El delantero abrió el marcador de penal en Sochi. (Video: Movistar Deportes)

Aunque la selección peruana no logró imponerse en ninguno de los dos amistosos disputados en suelo ruso, el aporte goleador de Álex Valera dejó una nota positiva en la gira. El delantero se consolida como una de las principales cartas ofensivas de cara al próximo proceso eliminatorio.

Futuro en Universitario de Deportes

17 goles y seis asistencias respaldan una potencial renovación y mejora del contrato de Álex Valera con Universitario. El jugador está predispuesto a seguir con la camiseta de la U encerrada y existe consenso entre las partes.

El rendimiento del ex Pirata FC y Deportivo Garcilaso también genera que su entorno empresarial busque opciones en el extranjero. Por lo tanto, su agente no descarta la opción de una venta a un mercado más competitivo, como el ruso, en medio de su buen momento en el club, replicado en la selección nacional.

Sumado a ello, el periodista Gustavo Peralta indicó que en la dirigencia a cargo de Franco Velazco ya trabajan y mantienen contacto con arietes extranjeros para reforzar al equipo que buscará el tetracampeonato nacional en la temporada 2026.

El delantero puso la remontada en Tarma. (Video: L1MAX)