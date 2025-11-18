Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

La selección peruana afrontará el último partido de un año complicado, marcado por un penúltimo lugar en las Eliminatorias que la dejó sin opciones de llegar al Mundial 2026. Para cerrar este capítulo, la ‘bicolor’ se medirá nuevamente ante su clásico rival, Chile , apenas un mes después de su reciente enfrentamiento, aunque esta vez lejos de Sudamérica. El duelo se disputará en la ciudad de Sochi, en territorio ruso, y será una prueba valiosa para ambos combinados en proceso de reconstrucción.

El último partido de la selección en el año

Las escuadras de Perú y Chile medirán fuerzas por la última ventana FIFA del año este martes 18 de noviembre. El encuentro comenzará a las 12:00 horas de Perú y 14:00 horas de Chile , de acuerdo a la programación oficial, y se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Fisht, donde ambas selecciones buscarán cerrar el 2025 con un triunfo.

En Infobae Perú , además, te acompañaremos con una cobertura minuto a minuto, donde encontrarás todas las acciones del partido: jugadas destacadas, reacciones, goles, análisis y cada incidencia que marque el desarrollo del ‘clásico del Pacífico’ . Así podrás mantenerte informado incluso si no puedes ver la transmisión en vivo.

El duelo entre Perú y Chile podrá seguirse en señal abierta por América Televisión (4 y 704 HD) y ATV (9 y 709 HD). También estará disponible en Movistar Deportes , tanto por cable como en su plataforma digital Movistar Play , para quienes prefieran verlo desde cualquier dispositivo.

La selección chilena también atraviesa un proceso de recambio bajo la conducción de Nicolás Córdova . El duro golpe que significó finalizar en el último lugar de las Eliminatorias obligó a la ‘roja’ a replantear su rumbo futbolístico, con el objetivo de recuperar competitividad y volver a pelear en los primeros planos del continente. En su más reciente presentación, el equipo mapochino dio una señal alentadora: venció 2-0 a Rusia con anotaciones de Gonzalo Tapia y Ben Brereton, un triunfo que ayudó a recomponer el ánimo y a encontrar mejores sensaciones de cara a este nuevo cruce con Perú.

La selección peruana llega a este duelo tras un partido exigente y un viaje complicado. Pese a los contratiempos logísticos para arribar a territorio ruso, el equipo dirigido interinamente por Manuel Barreto logró presentarse a tiempo y enfrentar a Rusia en San Petersburgo. El encuentro comenzó cuesta arriba para la ‘blanquirroja’, pero Alex Valera apareció para igualar el marcador y sellar un 1-1 que, si bien fue un resultado aceptable, dejó en evidencia varios aspectos por ajustar.

Llegó el día de bajar el telón al año futbolístico. La selección peruana afrontará hoy, martes 18 de noviembre, su último desafío del 2025 con un atractivo amistoso ante Chile , que también busca cerrar el calendario con una victoria. El duelo, programado en Sochi, promete intensidad y un nuevo capítulo en la siempre encendida rivalidad entre ambas escuadras.

El regreso de la selección peruana a Sochi destapó los recuerdos de su histórica participación en el Mundial 2018 . En esa ciudad rusa se jugó contra Australia y se le ganó por 2-0 con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero.

