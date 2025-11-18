Perú Deportes

Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Un mes después de su último duelo, la ‘bicolor’ y la ‘roja’ vuelven a verse las caras, ahora en Sochi, en el cierre del año futbolístico. Conoce todos los detalles del encuentro y sigue las incidencias

Guardar
13:08 hsHoy

El regreso de la selección peruana a Sochi destapó los recuerdos de su histórica participación en el Mundial 2018. En esa ciudad rusa se jugó contra Australia y se le ganó por 2-0 con goles de André Carrillo y Paolo Guerrero.

06:56 hsHoy

Llegó el día de bajar el telón al año futbolístico. La selección peruana afrontará hoy, martes 18 de noviembre, su último desafío del 2025 con un atractivo amistoso ante Chile, que también busca cerrar el calendario con una victoria. El duelo, programado en Sochi, promete intensidad y un nuevo capítulo en la siempre encendida rivalidad entre ambas escuadras.

06:56 hsHoy

Así llega Perú al partido

La selección peruana llega a este duelo tras un partido exigente y un viaje complicado. Pese a los contratiempos logísticos para arribar a territorio ruso, el equipo dirigido interinamente por Manuel Barreto logró presentarse a tiempo y enfrentar a Rusia en San Petersburgo. El encuentro comenzó cuesta arriba para la ‘blanquirroja’, pero Alex Valera apareció para igualar el marcador y sellar un 1-1 que, si bien fue un resultado aceptable, dejó en evidencia varios aspectos por ajustar.

El cuadro peruano terminó empatando 1-1 en condición de visita. (Video: Movistar Deportes)
06:56 hsHoy

Así llega Chile al partido

La selección chilena también atraviesa un proceso de recambio bajo la conducción de Nicolás Córdova. El duro golpe que significó finalizar en el último lugar de las Eliminatorias obligó a la ‘roja’ a replantear su rumbo futbolístico, con el objetivo de recuperar competitividad y volver a pelear en los primeros planos del continente. En su más reciente presentación, el equipo mapochino dio una señal alentadora: venció 2-0 a Rusia con anotaciones de Gonzalo Tapia y Ben Brereton, un triunfo que ayudó a recomponer el ánimo y a encontrar mejores sensaciones de cara a este nuevo cruce con Perú.

Chile viene de ganarle 2-0
Chile viene de ganarle 2-0 a Rusia por amistoso FIFA. Crédito: La Roja
06:56 hsHoy

Perú vs Chile: posibles alineaciones en Sochi

Perú: Diego Romero; Matías Lazo, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Castillo, Jairo Concha; Kevin Quevedo, Piero Quispe, Maxloren Castro; y Alex Valera.

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamin Kuscevic; Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano; Darío Osorio y Gonzalo Tapia.

06:56 hsHoy

Perú vs Chile: canal TV para ver el partido

El duelo entre Perú y Chile podrá seguirse en señal abierta por América Televisión (4 y 704 HD) y ATV (9 y 709 HD). También estará disponible en Movistar Deportes, tanto por cable como en su plataforma digital Movistar Play, para quienes prefieran verlo desde cualquier dispositivo.

En Infobae Perú, además, te acompañaremos con una cobertura minuto a minuto, donde encontrarás todas las acciones del partido: jugadas destacadas, reacciones, goles, análisis y cada incidencia que marque el desarrollo del ‘clásico del Pacífico’. Así podrás mantenerte informado incluso si no puedes ver la transmisión en vivo.

06:55 hsHoy

Perú vs Chile: horario del partido

Las escuadras de Perú y Chile medirán fuerzas por la última ventana FIFA del año este martes 18 de noviembre. El encuentro comenzará a las 12:00 horas de Perú y 14:00 horas de Chile, de acuerdo a la programación oficial, y se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Fisht, donde ambas selecciones buscarán cerrar el 2025 con un triunfo.

06:55 hsHoy

El último partido de la selección en el año

La selección peruana afrontará el último partido de un año complicado, marcado por un penúltimo lugar en las Eliminatorias que la dejó sin opciones de llegar al Mundial 2026. Para cerrar este capítulo, la ‘bicolor’ se medirá nuevamente ante su clásico rival, Chile, apenas un mes después de su reciente enfrentamiento, aunque esta vez lejos de Sudamérica. El duelo se disputará en la ciudad de Sochi, en territorio ruso, y será una prueba valiosa para ambos combinados en proceso de reconstrucción.

Perú, dirigido por Manuel Barreto,
Perú, dirigido por Manuel Barreto, disputará su último partido del año frente a Chile. Crédito: FPF

Temas Relacionados

Selección peruanaSelección de Chileperu-deportes

Últimas noticias

Dónde ver Perú vs Chile HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘blanquirroja’ despide el año con una exigente prueba ante su clásico rival. Revisa aquí todos los detalles de la transmisión del esperado encuentro

Dónde ver Perú vs Chile

Regatas Lima vs San Martín: día, hora y canal TV del clásico por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los clubes más ganadores del campeonato nacional se enfrentan en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Ambas escuadras vienen de ganar en la jornada anterior. Conoce todos los detalles de este compromiso

Regatas Lima vs San Martín:

Universitario vs Kazoku No Perú: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Tras su última derrota, las ‘pumas’ intentarán reaccionar ante el recién ascendido y reencontrarse con la victoria. Aquí te contamos todos los detalles del encuentro

Universitario vs Kazoku No Perú:

Alineaciones de Perú vs Chile HOY: posibles titulares del amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ llega motivada luego de rescatar un empate ante Rusia. Además, hay un factor revancha ante su derrota ante la ‘roja’ en octubre. Conoce los onces de las dos escuadras

Alineaciones de Perú vs Chile

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido amistoso en Sochi por fecha FIFA 2025

Manuel Barreto y compañía disputarán su último duelo de preparación de este año y se enfrentarán a la ‘roja’, con la que perdieron el mes pasado en Santiago. Conoce los horarios de este cotejo

A qué hora juega Perú

ÚLTIMAS NOTICIAS

“Peronista hasta los huesos”: quién

“Peronista hasta los huesos”: quién es el empresario panadero que guardaba 500 mil dólares de una banda narco

Cumbre por el Presupuesto 2026: la mesa chica de Milei se reunirá con Luis Caputo para revisar la letra fina del proyecto

Evangelina Anderson se emocionó con la conmovedora carta de su hija Emma: “Sos todopoderosa”

La sífilis registra su mayor número de casos desde que existen registros oficiales en la Argentina

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 18 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA

El piloto estadounidense que intentó

El piloto estadounidense que intentó estrellar un avión en pleno vuelo recibe una sentencia inesperada

Los mercados globales caen ante las dudas sobre las valoraciones de la IA y las expectativas de tasas de la Reserva Federal

Una escritora en la Academia de Ciencias: María Rosa Lojo y su discurso sobre el país imaginado

JPMorgan advirtió por una posible “corrección” en las valoraciones de la compañías de inteligencia artificial

Otro golpe a la seguridad del Louvre: cuelgan un cuadro en la sala de “La Gioconda”

DEPORTES

“Modo casino”, el especial diseño

“Modo casino”, el especial diseño que tendrá el Alpine de Franco Colapinto para el Gran Premio de Las Vegas

Donald Trump presentó el FIFA Pass para ayudar a los viajeros a obtener sus visas más rápidamente para el Mundial

El ultimátum de Ancelotti a Neymar para jugar el Mundial con la selección de Brasil: “Tiene seis meses”

Franco Colapinto correrá el GP de Las Vegas de F1 durante la madrugada de este fin de semana: días, horarios y todo lo que hay que saber

Mil pit stop al año y 240 días fuera de sus casas: la vida de los mecánicos argentinos de Racing Bulls y cómo llegaron a la F1