Nueva campaña veterinaria para este 08 de mayo: ¿En qué distrito y cuáles son los servicios disponibles?

La desparasitación y el control de pulgas previenen enfermedades e infecciones que pueden afectar tanto a las mascotas como a las familias - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

La Municipalidad de Breña anunció que este viernes 8 de mayo organizará una campaña veterinaria gratuita dedicada a los animales de compañía en el parque Echenique, ubicado en la primera cuadra del jirón Aija.

La jornada se desarrollará de 9:00 a 12:30 horas y tiene como objetivo promover la tenencia responsable, así como la salud y el bienestar de perros y gatos en el distrito con el objetivo de facilitar el acceso de la comunidad a servicios veterinarios esenciales sin costo.

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La convocatoria está abierta a todos los vecinos que deseen brindar atención veterinaria a sus mascotas sin costo alguno. La municipalidad resalta la importancia de mantener actualizados los controles de salud animal, ya que la prevención contribuye a una convivencia más segura y saludable entre personas y animales en espacios públicos.

La campaña veterinaria comenzará a las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Breña.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a los siguientes servicios:

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Registro de mascotas: Inscripción oficial de perros y gatos, lo que permite su identificación ante las autoridades y facilita la localización en caso de extravío.

Consultas veterinarias: Evaluación clínica realizada por profesionales para detectar posibles enfermedades, orientar sobre cuidados y resolver inquietudes de los dueños.

Desparasitación: Suministro de medicamentos para eliminar parásitos internos y externos, con el objetivo de prevenir infecciones que puedan afectar tanto a los animales como a las familias.

Aplicación de antipulgas: Colocación de productos específicos para erradicar pulgas y evitar infestaciones, protegiendo la salud de las mascotas y evitando la propagación de estos insectos en el hogar.

Limpieza de oídos: Higienización auricular para prevenir infecciones, molestias o complicaciones derivadas de la acumulación de suciedad o parásitos.

El acceso a estos servicios en el espacio público facilita la protección y el bienestar de los animales, y refuerza la responsabilidad de los dueños como actores clave en la salud colectiva. Se recomienda acudir con correa y, en el caso de razas fuertes, utilizar bozal para garantizar la seguridad de todos los presentes.

La desparasitación y el control de pulgas previenen enfermedades e infecciones que pueden afectar tanto a las mascotas como a las familias - Créditos: Freepik.

Otra campaña para el 08 de mayo

La Municipalidad de Jesús María también organiza este viernes 8 de mayo una campaña veterinaria gratuita en el parque Eduardo de Habich, ubicado en la cuadra 3 del jirón Camilo Carrillo, desde las 9:00 hasta las 12:00 horas.

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De acuerdo con el afiche de la entidad estatal, la actividad está dirigida a dueños de perros y gatos del distrito, con acceso a servicios como consulta médica, registro de mascotas, desparasitación y orientación sobre tenencia responsable. Veterinarios revisarán el estado de salud de los animales, resolverán consultas y ofrecerán recomendaciones preventivas.

La campaña veterinaria iniciará a las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Jesús María.

El registro formaliza la identificación de las mascotas y facilita su recuperación en caso de extravío. La desparasitación elimina parásitos y evita enfermedades zoonóticas, lo que protege a los animales y a las familias.

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