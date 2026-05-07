Perú

Machu Picchu: Los 1.000 boletos del 8 de mayo ya se agotaron, pero se puede comprar para luego

Ahora los boletos se podrán comprar presencialmente hasta para tres días luego del momento de compra. Esto fue impulsado frente a las largas colas y molestias en este temporada alta en Cusco

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boletos para compra presencial en Machu Picchu agotados
Los 1.000 boletos para la venta presencial para la Llaqta de Machu Picchu se agotaron, pero medida del DCC de Cusco permitie comprar para los siguientes días. - Crédito Captura de Ministerio de Cultura

Los boletos en venta presencial para Machu Picchu se han agotado. Como se sabe, hay 1.000 tickets disponibles cada día para poder comprar en físico, medida para poder ordenar la demanda y evitar entrada masiva a Santuario Histórico.

Ya, pasadas las 11:00 am, la cantidad de estos boletos disponibles para venta presencial para el 8 de mayo (la compra presencial siempre es para boletos del día siguiente) se agotó. Sin embargo frente a las largas colas y molestias de turistas y visitantes en general, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco implementó de manera excepcional, la venta presencial anticipada de boletos, hasta para tres días luego de la compra.

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Como se sabe, se puede revisar la cantidad de boletos disponibles en el siguiente enlace: https://tuboleto.cultura.pe/cusco/1000boletos. Asimismo, ya está disponible la información de boletos que aún hay para el sábado 9 de mayo (si se agotan hoy mismo, se mostrará la del domingo 10 de mayo, en el Día de la Madre).

El problema vuelve a presentarse cada año durante la temporada alta, entre mayo y agosto, periodo en el que la cantidad de visitantes excede ampliamente los boletos disponibles en línea y empuja a muchos turistas a viajar hasta la zona para intentar adquirir una entrada presencial (Crédito: Panamericana TV)

Venta de boletos presenciales

Vale recordar que cada día hay a la venta 1.000 boletos presenciales para acceder a la Llaqta de Machupicchu para el día siguiente, los cuales se venden en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo.

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Se recomienda a los turistas y todo visitante interesado a revisar el portal oficial para que vea cuántas entradas quedan. Este es el enlace: https://tuboleto.cultura.pe/cusco/1000boletos.

Actualmente se han agotado los boletos disponibles para el viernes 8 de mayo. Pero ya ha empezado la venta de los tickets del sábado 9 de mayo. Si se agotan estos, entonces los que estén presencialmente en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo podrán comprar para el domingo 10 de mayo, justamente en la fecha del Día de la Madre. Solo para estos tres días se podrá comprar los boletos hoy (cada día se aplicará esa misma ampliación de plazo si se agotan los tickets).

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Hay alta demanda actual de visitantes en Machu Picchu. - Crédito Andina

La medida de la DDC de Cusco

Como se recuerda, temprano la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco informó a la ciudadanía, a los turistas y a los operadores turísticos que, luego de las largas colas y molestias con la venta de entradas a Machu Picchu, “se implementará, de manera excepcional, la venta presencial anticipada de boletos”.

Luego del incremento inusual y significativo de visitantes, y con el propósito de facilitar el acceso a la Llaqta de Machupicchu”, la venta de los 1.000 boletos diarios en el Centro Cultural de Machupicchu Pueblo no se limitará únicamente al ingreso para el día siguiente, sino que permitirá la adquisición de entradas con hasta tres días de anticipación, de acuerdo con la disponibilidad y respetando la capacidad de carga autorizada para cada fecha.

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Machu Picchu regresa la venta anticipada de boletos. Ahora se podrán adquirir hasta por tres días luego de la fecha en que se compre presencialmente, pero solo si se agotan los del día actual. - Crédito Cusco Destination

Si bien ante la DDC Cusco precisó que no es posible incrementar el número de entradas disponibles para cada día, debido a las restricciones establecidas en la normativa vigente orientada a la protección y conservación del patrimonio cultural, sí han implementado esta nueva medida.

Dado que las entradas se agotaron el jueves 7 de mayo, y ahora el viernes 8 también, las autoridades exhortaron a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, a considerar otras alternativas dentro de la oferta cultural de la región Cusco. Entre estas se destacan diversos sitios arqueológicos, museos y atractivos turísticos que forman parte del amplio patrimonio cultural y natural del sur del país.

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