Nolberto Solano reveló a su favorito en Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026: “Tiene equipo para reaccionar”

Nolberto Solano reveló a su favorito en Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Apertura 2026

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Sporting Cristal en Matute se perfila como el duelo central de la fecha 14 por el Torneo Apertura 2026. Los ‘blanquiazules’ llegan como líderes absolutos, con 32 puntos, y buscarán sostener su racha positiva ante un rival que, pese a la irregularidad mostrada en el campeonato, suele ser competitivo en partidos de alto voltaje.

Nolberto Solano destacó que el desgaste competitivo podría inclinar la balanza a favor del equipo de Pablo Guede. “Sobre el papel parecería que Alianza es el favorito por lo que viene haciendo. Además, tiene la ventaja de no estar jugando un torneo internacional, quizás llega un poco más fresco y con jugadores de mucha jerarquía y experiencia. Eso normalmente siempre se nota, pero es un partido de pronóstico reservado”, explicó.

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Para quienes se preguntan qué puede definir este clásico, Solano subraya que el contexto emocional y la presión de este tipo de encuentros pueden igualar fuerzas. “Cristal sabe la importancia que tiene para el hincha jugar contra Alianza y contra la ‘U’. Hay una responsabilidad muy grande y me parece que Cristal tiene jugadores como para reaccionar y sacar un buen resultado”, consideró.

‘Ñol’, embajador de Betsson, también consideró que la presión del entorno puede jugar un papel importante para los ‘íntimos’. “Alianza siente la obligación de jugar en casa y sostener el primer lugar. Cristal ha sabido aprovechar esa presión de jugar de visita en Matute en los últimos años”.

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Alianza Lima vs Sporting Cristal: programación del clásico por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Bajas en Alianza Lima vs Sporting Cristal

Alianza Lima afrontará el clásico de la fecha 14 sin Luis Advíncula, quien quedó suspendido tras recibir una tarjeta amarilla en la victoria sobre CD Moquegua. Esta baja será sensible para el equipo, ya que el lateral no podrá enfrentar a su antiguo club, Sporting Cristal.

El comando técnico resolvió la ausencia del ‘Rayo’ con una decisión inmediata: Gianfranco Chávezserá el encargado de cubrir la franja derecha. Su rendimiento en los entrenamientos recientes, desempeñándose en ese sector, convenció al cuerpo técnico y lo posicionó como titular provisional para el clásico.

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En el conjunto celeste, el panorama de lesiones es favorable, sin reportes recientes de futbolistas descartados. El técnico Zé Ricardo, no obstante, analiza variantes en la alineación respecto al partido frente a Palmeiras por la Copa Libertadores. Su intención es regular el desgaste físico del plantel y maximizar las posibilidades de competir de igual a igual en Matute.

Matías Zegarra ejerciendo una persecución con Luis Advíncula, en Matute. - Crédito: El Pueblo

Canal TV para ver Alianza Lima vs Sporting Crisral por el Torneo Apertura 2026

La fecha 14 del Torneo Apertura 2026 será transmitida en directo y de forma exclusiva por L1 Max, canal autorizado para todos los partidos de la jornada. Su señal está disponible en las principales operadoras de televisión por suscripción, como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza acceso a nivel nacional.

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Para quienes prefieren plataformas digitales, la aplicación Liga 1 Play ofrece la posibilidad de seguir los partidos en línea desde dispositivos móviles y computadoras, ampliando las opciones más allá de la televisión tradicional.

Además, Infobae Perú realizará una cobertura especial de la fecha. Los aficionados podrán acceder a información previa, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas clave y declaraciones posteriores para no perder detalle de todo lo que ocurra durante la jornada.

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