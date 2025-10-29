Fabián Bustos se arrepiente de dejar Universitario por Olimpia tras tricampeonato: “Fue un error, llegué y no estaban las condiciones”

El técnico argentino señaló que fue un error dejar a la 'U' para dirigir en Paraguay. (L1 Max)

Detrás del tricampeonato de Universitario de Deportes, hay muchos responsables. Desde los que estuvieron presentes en los festejos en Tarma hasta los que ya no hacen parte del club por distintas razones. Uno de ellos es Fabián Bustos, el técnico argentino que estuvo en el arranque de la Liga 1, pero decidió marcharse en búsqueda de nuevos desafíos.

Bustos -que había conseguido el ‘bi’ en el año del centenario previamente- recibió una oferta de Olimpia durante las primeras fechas del Torneo Apertura y optó por tomarla para sorpresa de muchos. El tiempo le dijo al estratega ‘gaucho’ que no fue la mejor elección en lo que va de su carrera, pues terminó siendo cesado por malos resultados en Paraguay.

El entrenador de 56 años no tuvo miedo de reconocer que se equivocó al dejar Ate para mudarse a Asunción. “Creo que fue un error, en ese momento el mundo del fútbol en Perú esta un poco complicado, a mí se me sanciona por un gesto que no le faltó el respeto a los demás, se sancionó muy rápido, llegó una oferta de un club, que había tenido muchas copas internacionales, me dejé llevar por esa situación”, declaró en L1 Radio.

Fabián Bustos admite que fue un error dejar Universitario para irse a Olimpia tras tricampeonato.

Bustos, a la par, admitió que su decisión no solo alteró la planificación deportiva, sino también causó molestia en los fanáticos, aunque estos posteriormente le han demostrado su gratitud total por lo conseguido en el 2024. “Entiendo al hincha y nunca le voy a reclamar, pero siempre me han mostrado cariño, me he cruzado con un montón de hinchas, me siento querido, estoy agradecido con ellos”.

El argentino se reafirmó en su postura sobre la determinación de irse de Universitario y no terminar logrando el tricampeonato bajo su dirección. “Con el diario del lunes, obviamente es un error que cometí, llegué a un lugar donde no estaban las condiciones como tenían que estar o como de donde veníamos, son esos pasos que uno da en su carrera, que lamentablemente se equivoca”.

Finalmente, Fabián aprovechó las cámaras de L1 Max para felicitar al pueblo ‘merengue’ por el tricampeonato. “Estoy acá para felicitar a toda la gente de la ‘U’, al grupo, a la misma hinchada, a los jugadores, por lo que se ha conseguido porque cuando llegamos, nos exigían el bicampeonato, nos exigían ser campeones en el centenario, hoy el grupo con Jorge consiguen el tricampeonato, lo que viene tiene que ser del mismo tenor”.

El entrenador argentino manifestó que no se ve trabajando en otro club del país. (L1 Max)

Fabián Bustos aseguró que solo dirigirá a Universitario en Perú

Por otro lado, Fabián Bustos fue consultado sobre si le llegaron propuestas para dirigir a un club del fútbol peruano. A lo que el argentino contestó de forma afirmativa, aunque no quiso revelar el nombre del equipo nacional y terminó dando solo algunas pistas del mismo.

“Nombro a uno, obviamente no voy a decir el nombre, pero apenas salí de Asunción, me llamó un buen presidente con el cual ya tuve contactos anteriormente, le agradecí, pero no estaba en mi cabeza dirigir. Es un club que pelea siempre, un buen club”, reveló.

De inmediato, Bustos dejó en claro que -por el momento- no se pondrá el buzo de otra institución que no sea de los ‘cremas’, al menos en el país. “No me veo en otro lado que no sea la ‘U’, es muy difícil, no creo tener la chance si no es la ‘U’ en un futuro, creo que sería difícil, no imposible, hoy no me veo, me veo en otro mercado, con otras posibilidades”.