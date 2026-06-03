Extorsión y amenazas de muerte siembran el temor entre comerciantes del Mercado N.º 3 de Breña

Unos 200 comerciantes del Mercado N° 3 de Breña viven atemorizados tras recibir amenazas de muerte de la organización criminal 'La Federación'. A través de videos con armas y mensajes de WhatsApp, los delincuentes exigen el pago de cupos, sembrando el pánico entre los trabajadores.| Panamericana

Una ola de extorsiones y amenazas de muerte mantiene en alerta a los comerciantes del Mercado N.º 3 de Breña, quienes denuncian presiones sistemáticas y mensajes intimidatorios atribuidos a la organización criminal ‘La Federación’. Según testimonios recogidos por Infobae, llegar cada día a sus puestos se ha transformado en una experiencia marcada por el temor y la incertidumbre.

De acuerdo con declaraciones de los propios afectados, cerca de 400 comerciantes laboran en este centro de abastos ubicado en el jirón Juan Pablo Fernandini, en el distrito de Breña, Lima. Entre ellos, alrededor de 200 también son propietarios de los locales y, en su mayoría, han recibido mensajes que incluyen amenazas explícitas atribuidas a esta red criminal.

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Los extorsionadores han enviado videos y audios en los que exhiben información sensible de los comerciantes, producto de la práctica conocida como doxeo. Los mensajes contienen datos personales, nombres y hasta fechas vinculadas a familiares, con el objetivo de forzar el pago de sumas que, según los denunciantes, pueden alcanzar los ocho mil soles.

Extorsión y miedo, el día a día de los comerciantes del Mercado N.º 3 de Breña | Panamericana

“Nos han dicho que pagan más, incluso más, cincuenta mil, cien mil”, relató uno de los comerciantes. Algunos advierten que la presión ha sido tal que varios evalúan cerrar sus negocios ante el riesgo para sus familias.

El ambiente se torna aún más tenso debido a la falta de presencia policial permanente. Algunos aseguran que ya hay entre cinco y seis víctimas confirmadas, aunque el número podría ser mayor, ya que varios prefieren no declarar por miedo a represalias.

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Extorsión y miedo, el día a día de los comerciantes del Mercado N.º 3 de Breña | Panamericana

Pese a la gravedad de la situación, los comerciantes aseguran que el Mercado N.º 3 de Breña permanece sin resguardo efectivo. Aunque el Ministerio del Interior ha iniciado capacitaciones sobre denuncias de extorsión en otros mercados, como el Emporio Comercial Triángulo Grau, hasta el momento no se han realizado operativos visibles en este centro de abastos.

Organización criminal ‘La Federación’

La organización criminal conocida como 'La Federación’ ha cobrado notoriedad en los últimos años por su participación en el cobro de extorsiones en distintas zonas de Lima, especialmente en distritos del norte y el Cercado de la ciudad. Según información policial recogida por Infobae, este grupo se especializa en exigir pagos a empresarios, comerciantes y transportistas, utilizando amenazas directas, violencia y mensajes intimidatorios como método de presión.

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Esta red surgió en el contexto de una convivencia delictiva en sectores como el Cercado de Lima, donde diferentes bandas competían por el control del cobro de cupos a empresas de transporte público y mototaxis. Esta estructura está integrada principalmente por ciudadanos venezolanos, aunque también cuenta con miembros peruanos y extranjeros que no han realizado inversiones legales previas. La organización consolidó su presencia tras la captura en el extranjero de Miguel Ángel Marín Morón, alias “Negro Marín”, líder de la banda rival Los Titos, lo que intensificó la disputa por el dominio territorial.

Las acciones de La Federación incluyen ataques armados, asesinatos de conductores y atentados contra vehículos de transporte, como ha documentado la Dirección de Investigación Criminal. Los mensajes extorsivos suelen acompañarse de amenazas contra las víctimas y sus familias, e incluso contienen información personal obtenida a través de prácticas como el doxeo.

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