La reacción de Katy Jara al saber que Roberto Sánchez se reunió con pastores evangélicos antes del debate

Roberto Sánchez acude a iglesia y Katy Jara reacciona, destaca importancia de la fe

A pocas horas del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la cantante Katy Jara expresó su sorpresa y admiración por la decisión de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, de reunirse con pastores evangélicos en la iglesia Vida de Dios en Mirones Bajo, Lima. La artista, quien ha compartido públicamente su fe cristiana y atraviesa un embarazo tras un diagnóstico médico adverso, utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre la importancia de la fe genuina en la vida pública y personal.

El pasado 31 de mayo, Roberto Sánchez acudió a la mencionada iglesia para firmar un compromiso en defensa de la familia, la vida y la libertad religiosa, acompañado por el pastor Anthony Lastra Velarde, conocido por haber sido guía espiritual de figuras como Pedro Castillo y Dina Páucar. Este acto se produjo a tan solo hora y media del inicio del debate presidencial, lo que generó diversas reacciones en el ámbito político y social.

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La candidata presidencial de derecha de Perú, Keiko Fujimori, y el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, gesticulan antes de un debate televisado, antes de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en Lima, Perú,.31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Expresa su apoyo a Sánchez

Katy Jara, quien anunció recientemente que será madre por tercera vez, manifestó su apoyo a la iniciativa del candidato y destacó el valor de la espiritualidad en medio del proceso electoral. “Solo Dios conoce el corazón de las personas y si realmente este varón Roberto Sánchez pone en primer lugar a Dios en su vida y sus intenciones para nuestro país son buenas, entonces Dios lo respaldará”, declaró la artista en sus plataformas digitales.

La presencia de Roberto Sánchez en la iglesia Vida de Dios fue acompañada por la bendición de varios representantes religiosos y simpatizantes. Este gesto busca acercar al candidato a la comunidad evangélica, la cual ha adquirido relevancia en el escenario político recientemente. El propio Sánchez elevó una oración junto a los pastores, en un acto que fue registrado y difundido en redes sociales.

El candidato presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, presentó dos versiones de su plan de gobierno 2026-2031, simbolizando la evolución de su propuesta política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate presidencial, realizado una semana antes de la segunda vuelta programada para el 7 de junio, estuvo marcado por cruces entre los candidatos. Keiko Fujimori cuestionó la presencia de Antauro Humala en el partido de Sánchez y señaló que sus rivales representaban el desorden frente a su propuesta de orden. Por su parte, Roberto Sánchez respondió señalando la limitada experiencia laboral de la candidata fujimorista y criticó la aprobación de leyes que, según él, beneficiaron a la criminalidad.

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Durante el evento, la firma del compromiso por parte de Roberto Sánchez se interpretó como una señal hacia los electores que priorizan valores tradicionales y la libertad religiosa. En ese sentido, el respaldo de figuras públicas como Katy Jara amplificó el alcance del mensaje.

Los retos de Katy Jara

Em una entrevista con el podcast Restaura2, la cantante relató cómo su conversión al cristianismo provocó reacciones difíciles en su entorno familiar. “Te has convertido en mi peor pesadilla”, recuerda que le dijo su madre al enterarse de su decisión. No obstante, la artista ha afirmado que su fe le permitió sobreponerse y afrontar su tercer embarazo, al que describió como una bendición recibida pese a un diagnóstico médico negativo.

“Yo no tenía miedo de enfrentar a la gente, yo tenía miedo de enfrentar a mi familia. Yo no tenía miedo a la prensa, yo tenía miedo a mi mamá, mi papá, mi familia, qué es lo que iban a decir”, recordó la hoy cantante de música cristiana.

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Katy Jara anuncia tercer embarazo.

La artista relató que fue un gran reto para ella hablar de frente con su familia sobre su conversión a la vida cristana. “Entonces, ese día mi mamá se enteró, justo para mi cumpleaños, y solo sus palabras fueron: ‘No puedo creer que te hayas convertido en mi peor pesadilla. ¡Mejor ándate!’”, relató.

La noticia del embarazo de Katy Jara tras recibir un pronóstico médico adverso también ha generado muestras de apoyo en redes sociales. La cantante agradeció el respaldo recibido y expresó que su experiencia personal refuerza su convicción sobre el poder de la fe. “Dios me dijo que todo estaría bien”, compartió en un mensaje reciente.

Katy Jara, vestida con una camisa blanca y chaleco de mezclilla, habla con emoción sobre la difícil pérdida de su bebé después de un complicado proceso para concebir.