Comisión del Congreso aprobaría hoy que miembros de la JNJ ganen lo mismo que un juez supremo

Pleno de la JNJ.

La Comisión de Justicia del Congreso de la República tiene en su agenda de hoy miércoles 3 de junio el predictamen con el que se propone que los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tengan la misma remuneración que la de un juez supremo titular de la Corte Suprema.

Cabe precisar que la propuesta para homologar los sueldos de los consejeros con los de un magistrado supremo fue presentada por la misma Junta durante la gestión del sentenciado por violencia familiar Gino Ríos Patio.

“Se dispone que los miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia perciben ingresos equivalentes por todo concepto a los que corresponden a los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República”, se lee en el predictamen.

PUBLICIDAD

Si se aprueba y promulga, el Ministerio de Economía y Finanzas deberá emitir un decreto supremo fijando el nuevo sueldo de los consejeros, “a propuesta de la Junta Nacional de Justicia”.

Predictamen para que miembros de la JNJ ganen lo mismo que un juez supremo

Más gasto

Actualmente un juez supremo titular gana 47.820 soles mensuales, mientras que un consejero de la JNJ recibe 35.017 soles al mes. Significaría un aumento de más de 12 mil soles. No obstante, hay que hacer unas precisiones respecto a la remuneración de los magistrados de la Corte Suprema.

El dinero que gana un juez supremo está compuesto de diferentes conceptos: remuneración básica, bonificaciones, asignación, entre otros. Los más cuantiosos son los bonos y la asignación, aunque estos están justificados por la especialidad del cargo y el tiempo en el mismo.

PUBLICIDAD

La asignación por alta función jurisdiccional es equivalente a la asignación por función congresal, es decir, 7.617 soles. Se sustenta en la especialización y dedicación exclusiva de los jueces supremos.

Poder Judicial

También hay un bono equivalente a 3 UISP (Unidad de Ingreso del Sector Público) por mantenerse en el cargo más de 5 años. Esto es 7.800 soles. Y es que, a comparación de los miembros de la JNJ, un juez supremo puede permanecer más de un quinquenio en el cargo. Un consejero necesariamente cesa al completar su periodo de 5 años porque no hay reelección.

Finalmente, los jueces supremos reciben un segundo bono de 4.5 UISP (11.700 soles). Este fue otorgado por el Congreso en la Ley del Presupuesto Público de 2018.

PUBLICIDAD

Excusas

La justificación de la JNJ, acogida por la Comisión de Justicia en su predictamen, es que según la Constitución, los miembros de la JNJ tienen los mismos beneficios que un juez supremo.

“La homologación de las remuneraciones encuentra sustento no solo en la alta investidura de los miembros de la JNJ, sino también en las facultades que ejercen respecto de los jueces supremos, a quienes les corresponde nombrar y someter a control disciplinario, pudiendo incluso imponer la sanción de destitución cuando la gravedad de los hechos así lo amerite", dice el documento.

También se menciona que la JNJ nombra al jefe de la Reniec, de la ONPE, y de las Autoridades Nacionales de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público.

PUBLICIDAD

Cabe precisar que la Comisión de Presupuesto ya aprobó un dictamen dando luz verde al aumento de sueldo de los miembros de la JNJ. Está pendiente solo la aprobación de la Comisión de Justicia.

Maniobra

La Encerrona reveló que fragmentos de los informes internos elaborados por el área administrativa de la JNJ, donde se justificaba el aumento de sueldo, aparecen reproducidos, sin citar la fuente, en la exposición de motivos del proyecto de ley 12954/2025-CR, presentado por el congresista de Perú Libre Américo Gonza.