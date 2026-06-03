Alianza Lima quiere sacar a André Carrillo de Corinthians y recibió inesperada respuesta: “Hoy no le importa tanto la ‘candela’”

Qué posibilidades existen de que André Carrillo juegue en Alianza Lima en la próxima temporada. YouTube

Luego de consagrarse como campeón del Torneo Apertura 2026, Paolo Guerrero encendió la ilusión en La Victoria al manifestar su deseo de sumar refuerzos de jerarquía para Alianza Lima. El ‘Depredador’ fue directo y mencionó dos nombres hinchas de la institución: André Carrillo y Renato Tapia. Su objetivo, según expresó, es que el club apunte a pelear metas más ambiciosas, no solo en el torneo local, sino también en el plano internacional.

En ese contexto, surgieron novedades sobre la situación de la ‘Culebra’ en Brasil. Según el periodista deportivo Renato Luna, la directiva ‘blanquiazul’ ya tomó cartas en el asunto y realizó un primer acercamiento con el mediocampista de Corinthians. De acuerdo a la información que se brindó en el programa de YouTube, Nada Que No Sepa, la llamada buscó conocer cómo se encuentra el futbolista y si vería con buenos ojos regresar a Matute.

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El futbolista de 35 años, habiendo disputado un par de temporadas en el fútbol brasileño, viene perdiendo terreno como titular desde la llegada del entrenador Fernando Diniz. Esta situación ha motivado a la dirigencia ‘aliancista’ a sondear su disponibilidad, especialmente considerando que el contrato del jugador con el ‘timao’ termina a fin de año, por lo que Carrillo estaría habilitado para negociar con otro club.

Alianza Lima quiere sacar a André Carrillo de Corinthians y recibió inesperada respuesta.

Según Luna, la movida responde a una estrategia de proyección: “La intención de Alianza, probablemente pensando en la Libertadores del próximo año, incluye a Carrillo en sus planes”. Por ahora, el club solo ha iniciado conversaciones informales, sin llegar a una negociación directa con Corinthians.

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La respuesta de André Carrillo al interés de Alianza Lima

Consultado sobre la posibilidad de volver al equipo que lo vio nacer, André Carrillo ha mantenido una postura abierta, aunque sin comprometerse en firme. “Hoy a Carrillo no le importa tanto la ‘candela’ como sí le gustaría empezar a cerrar su carrera en Alianza Lima”, explicó Luna sobre la predisposición del seleccionado peruano.

El periodista añadió que en Corinthians no ven con malos ojos la salida de un futbolista que ya no es titular y cuenta con un salario elevado. “A Carrillo ya le hicieron saber el interés y él confirmó que le gusta la idea de jugar en Alianza Lima”, agregó.

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André Carrillo dejó Alianza Lima a mediados del 2011 y ha hecho una larga carrera en el extranjero. - créditos: Andina

André Carrillo sobre el club de sus amores y la posibilidad de volver a Alianza Lima

Más allá del interés de Alianza Lima, André Carrillo sorprendió hace poco al declarar públicamente cuál considera que es el club de sus amores. En una entrevista con el canal de Youtube de Benjamín Annun, contó: “Cuando dije que era el club de mis amores fue porque allí (en Al Hilal) me trataron mejor y fui más feliz. Es un club al que le tengo un cariño especial. Si en cinco años regreso a Arabia, sé que me van a recibir muy bien por lo que hice, por cómo jugué, por mi rendimiento y por los títulos que gané. Por eso decía que es el club de mis amores”.

El futbolista de 34 años explicó que, aunque la hinchada del club ‘íntimo’ pueda sentirse dolida, su vínculo con Al Hilal es más profundo. “La gente de Alianza quizá se sienta dolida porque empecé ahí, pero fue poco tiempo, solo un año. No gané ningún título ni logré algo importante para el club hasta ahora. Simplemente inicié mi carrera en ese equipo”, detalló Carrillo.

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Al ser consultado directamente por un posible regreso a La Victoria, Carrillo Díaz fue cauto, considerando que previamente no descartó a Universitario de Deportes ni Sporting Cristal. “La posibilidad siempre está abierta. Por ahora estoy contento aquí. Siempre quise regresar a Perú en buen estado físico, pero ya no voy a prometer nada, porque nunca se sabe qué puede pasar”, declaró.

El propio centrocampista reconoció que algunos compañeros lo han tentado para volver, pero bromeó sobre las dificultades económicas: “Yo creo que ni Alianza está interesada en mí. Yo les he dicho, que soy un poquito caro”, declaró en tono distendido.

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