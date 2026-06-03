Mesías Guevara es propuesto por Ahora Nación como premier de Roberto Sánchez: “Podría ser un excelente PCM”

En el marco de la reciente alianza política de cara a la segunda vuelta electoral, Carlo Magno Salcedo, representante de Ahora Nación, confirmó que su agrupación ha sugerido nombres clave para conformar un posible gabinete de “unidad nacional” en un eventual gobierno del candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.
Dentro de las propuestas técnicas para asumir el Consejo de Ministros, Salcedo destacó la figura de Mesías Guevara. Según Salcedo, Guevara posee el perfil adecuado para liderar el gabinete ministerial. “Hemos sugerido, por ejemplo, al señor Mesías Guevara. Él desde nuestro punto de vista pudiera ser un excelente presidente del Consejo de Ministros”, dijo.
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Asimismo, el dirigente precisó que esta sugerencia forma parte de una estrategia para garantizar la viabilidad de un gobierno de unidad, precisando que no se trata de una exigencia de cogobierno: “Todos los nombres que hemos sugerido hasta el momento son de personas que no son de nuestro partido”. Además de Guevara, la organización también mencionó a otras figuras como Manuel Rodríguez Cuadros y Federico Tenorio como posibles integrantes del gabinete.
Carlo Magno Salcedo enfatizó que Ahora Nación no ha solicitado ni busca participar en el gabinete a cambio de su apoyo político. Aclaró que no se han pedido ministerios ni puestos directivos como condición.
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Respecto a Antauro Humala, el vocero del partido de Alfonso López-Chau asegura que Roberto Sánchez ha sido claro al confirmar que Humala no forma parte de los equipos técnicos ni del proyecto de gobierno. Salcedo afirma que no tienen a ningún representante de Humala en sus planes y que el propio etnocacerista ha indicado que no le interesa ser parte del gobierno. Asimismo, Salcedo califica a Humala como una persona con una trayectoria antidemocrática e ideología casi fascista, concluyendo que no encaja en el perfil de una propuesta de unidad nacional.
Mesías Guevara responde
El excandidato presidencial Mesías Guevara (Partido Morado) negó este martes haber mantenido conversaciones con Roberto Sánchez o con integrantes de Juntos por el Perú sobre la posibilidad de asumir la presidencia del Consejo de Ministros en caso de que el candidato gane el balotaje del 7 de junio.
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“Son propuestas, pero yo no he conversado respecto en nada con Roberto Sánchez ni con nadie del partido Juntos por el Perú”, declaró en un podcast del diario La República. Reconoció que existe comunicación con ese sector político, aunque restringida a temas programáticos. “Con esos temas tenemos cierto contacto, cierta comunicación, pero de ahí de cargos nada”, añadió.
Guevara también explicó su postura antifujimorista: “Por convicción, yo siempre he dicho que tengo que estar en la orilla donde estamos todos los antifujimoristas, pero no es por odio”.
¿Quién es Mesías Guevara?
Mesías Guevara ingresó a la política en 2004 con Acción Popular. Fue congresista por Cajamarca entre 2011 y 2016, período en el que integró comisiones de Presupuesto, Transportes y Ciencia y Tecnología. Presidió el partido entre 2014 y 2023, año en que renunció por discrepancias internas. En 2018 ganó la gobernación de Cajamarca y ejerció el cargo hasta 2022; ese mismo año presidió la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. En 2024 se afilió al Partido Morado, que lo eligió candidato presidencial para las elecciones de 2026 con el 60% de los votos en sus primarias internas.
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