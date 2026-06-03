Ethel Pozo aclara su relación con Edson Dávila tras sus declaraciones por no seguir a Gisela Valcárcel a Panamericana TV, disipando así los rumores de un distanciamiento.

Ethel Pozo enfrentó las consultas sobre su relación con Edson Dávila después de las recientes declaraciones del conductor, conocido como Giselo, quien explicó los motivos que lo llevaron a no acompañar a Gisela Valcárcel y su productora en la nueva etapa televisiva en Panamericana Televisión.

La figura de “La Granja VIP” fue abordada por las cámaras durante una salida en una discoteca de Miraflores, donde coincidió con parte del equipo y críticos del reality, además de compartir con el conductor Adolfo Aguilar.

Lejos de avivar rumores sobre distanciamiento, Pozo subrayó que su vínculo con Dávila no se ha visto afectado por diferencias laborales. Consultada directamente sobre si considera a Edson un “judas”, la conductora respondió: “No para nada, Edson es mi amigo”, cortando así cualquier especulación sobre conflicto entre ambos.

La conductora de ‘La Granja VIP’ se sinceró sobre su cercanía con el popular ‘Giselo’ quien aseguró que prefiere ser un ‘judas con plata’ tras quedarse en América Hoy | TikTok

La declaración de Pozo no solo marca una posición clara sobre la relación que mantiene con su excompañero de set, sino que también deja entrever el deseo de mantener los asuntos personales al margen de las polémicas surgidas por los cambios recientes en la televisión peruana.

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En otro momento de la conversación, Ethel Pozo fue consultada por el supuesto nuevo espacio que iba a conducir junto a Maju Mantilla. Sin entrar en detalles, la conductora aclaró: “No salió al aire”, descartando así los rumores sobre la gestación de un nuevo programa en la parrilla televisiva.

Ethel Pozo se pronuncia sobre su relación con Edson Dávila, confirmando que lo considera un amigo tras las recientes declaraciones sobre Gisela Valcárcel y Panamericana TV.

¿Qué dijo Edson Dávila?

La decisión de Edson Dávila de no seguir a Gisela Valcárcel a Panamericana Televisión, pese a haber comenzado su carrera junto a ella, generó comentarios y diversas lecturas. Durante una entrevista en el podcast “La Linares” de Verónica Linares, el conductor expuso los motivos detrás de su elección de permanecer en América Televisión, incluso cuando otros integrantes del equipo optaron por apostar por la nueva propuesta de GV Producciones.

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Dávila fue directo al referirse a las críticas que recibió por su permanencia: “No he cometido ningún error. Además, lo volvería a hacer”, afirmó en diálogo con Linares, señalando que no siente culpa ni arrepentimiento por su decisión.

El conductor aclaró que su determinación se fundamentó en la búsqueda de estabilidad laboral y en la falta de certezas en el nuevo proyecto. Según detalló, cuando se le propuso sumarse a la etapa de GV Producciones en Panamericana, aún no existía un formato definido ni garantías de continuidad. “Es que no había nada seguro. Te decían: ‘Vente conmigo, pero ya’. Pero ¿Qué hay? No hay todavía nada”, relató durante la conversación.

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En una sincera entrevista, el conductor explica la difícil decisión que tomó entre la lealtad y la estabilidad laboral. Cuenta que la propuesta para irse no era concreta y que gracias a su elección, hoy conserva su trabajo. YouTube/ La Linares.

En la entrevista, Edson Dávila también reflexionó sobre cómo las percepciones del público suelen distorsionarse ante situaciones que se desconocen fuera de cámaras.

Aclaró que de todas maneras iban a haber críticas hacia él. “Si me iba, el patero. Si me quedaba, Judas”, comentó entre risas, aunque luego lanzó una frase que rápidamente se viralizó y que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista.

“Prefiero ser Judas con plata y con trabajo”, sentenció Edson Dávila, provocando la reacción inmediata de Verónica Linares, quien no pudo evitar sorprenderse y aplaudir la sinceridad del conductor.

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La postura de Dávila, respaldada por sus palabras en el podcast, muestra una visión práctica y prudente ante los cambios en la industria televisiva peruana. Además, sus declaraciones permiten entender que las decisiones profesionales no siempre responden a lealtades personales, sino a la necesidad de garantizar estabilidad y continuidad en un entorno laboral cambiante.