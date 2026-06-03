Perú

Ethel Pozo aclara su relación con Edson Dávila tras sus declaraciones por no seguir a Gisela Valcárcel a Panamericana TV

La conductora de ‘La Granja VIP’ se sinceró sobre su cercanía con el popular ‘Giselo’ quien aseguró que prefiere ser un ‘judas con plata’ tras quedarse en América Hoy

Guardar
Google icon
Primer plano dividido de Ethel Pozo sonriendo en una blusa naranja y blanca, y Edson Dávila sonriendo con barba y camisa clara
Ethel Pozo aclara su relación con Edson Dávila tras sus declaraciones por no seguir a Gisela Valcárcel a Panamericana TV, disipando así los rumores de un distanciamiento.

Ethel Pozo enfrentó las consultas sobre su relación con Edson Dávila después de las recientes declaraciones del conductor, conocido como Giselo, quien explicó los motivos que lo llevaron a no acompañar a Gisela Valcárcel y su productora en la nueva etapa televisiva en Panamericana Televisión.

La figura de “La Granja VIP” fue abordada por las cámaras durante una salida en una discoteca de Miraflores, donde coincidió con parte del equipo y críticos del reality, además de compartir con el conductor Adolfo Aguilar.

Lejos de avivar rumores sobre distanciamiento, Pozo subrayó que su vínculo con Dávila no se ha visto afectado por diferencias laborales. Consultada directamente sobre si considera a Edson un “judas”, la conductora respondió: “No para nada, Edson es mi amigo”, cortando así cualquier especulación sobre conflicto entre ambos.

La conductora de ‘La Granja VIP’ se sinceró sobre su cercanía con el popular ‘Giselo’ quien aseguró que prefiere ser un ‘judas con plata’ tras quedarse en América Hoy | TikTok

La declaración de Pozo no solo marca una posición clara sobre la relación que mantiene con su excompañero de set, sino que también deja entrever el deseo de mantener los asuntos personales al margen de las polémicas surgidas por los cambios recientes en la televisión peruana.

PUBLICIDAD

En otro momento de la conversación, Ethel Pozo fue consultada por el supuesto nuevo espacio que iba a conducir junto a Maju Mantilla. Sin entrar en detalles, la conductora aclaró: “No salió al aire”, descartando así los rumores sobre la gestación de un nuevo programa en la parrilla televisiva.

Ethel Pozo, con cabello castaño claro y un collar de cadenas, lleva una chaqueta estampada y un top negro, de pie en un lugar con luces tenues
Ethel Pozo se pronuncia sobre su relación con Edson Dávila, confirmando que lo considera un amigo tras las recientes declaraciones sobre Gisela Valcárcel y Panamericana TV.

¿Qué dijo Edson Dávila?

La decisión de Edson Dávila de no seguir a Gisela Valcárcel a Panamericana Televisión, pese a haber comenzado su carrera junto a ella, generó comentarios y diversas lecturas. Durante una entrevista en el podcast “La Linares” de Verónica Linares, el conductor expuso los motivos detrás de su elección de permanecer en América Televisión, incluso cuando otros integrantes del equipo optaron por apostar por la nueva propuesta de GV Producciones.

PUBLICIDAD

Dávila fue directo al referirse a las críticas que recibió por su permanencia: “No he cometido ningún error. Además, lo volvería a hacer”, afirmó en diálogo con Linares, señalando que no siente culpa ni arrepentimiento por su decisión.

El conductor aclaró que su determinación se fundamentó en la búsqueda de estabilidad laboral y en la falta de certezas en el nuevo proyecto. Según detalló, cuando se le propuso sumarse a la etapa de GV Producciones en Panamericana, aún no existía un formato definido ni garantías de continuidad. “Es que no había nada seguro. Te decían: ‘Vente conmigo, pero ya’. Pero ¿Qué hay? No hay todavía nada”, relató durante la conversación.

En una sincera entrevista, el conductor explica la difícil decisión que tomó entre la lealtad y la estabilidad laboral. Cuenta que la propuesta para irse no era concreta y que gracias a su elección, hoy conserva su trabajo. YouTube/ La Linares.

En la entrevista, Edson Dávila también reflexionó sobre cómo las percepciones del público suelen distorsionarse ante situaciones que se desconocen fuera de cámaras.

Aclaró que de todas maneras iban a haber críticas hacia él. “Si me iba, el patero. Si me quedaba, Judas”, comentó entre risas, aunque luego lanzó una frase que rápidamente se viralizó y que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista.

Prefiero ser Judas con plata y con trabajo”, sentenció Edson Dávila, provocando la reacción inmediata de Verónica Linares, quien no pudo evitar sorprenderse y aplaudir la sinceridad del conductor.

La postura de Dávila, respaldada por sus palabras en el podcast, muestra una visión práctica y prudente ante los cambios en la industria televisiva peruana. Además, sus declaraciones permiten entender que las decisiones profesionales no siempre responden a lealtades personales, sino a la necesidad de garantizar estabilidad y continuidad en un entorno laboral cambiante.

Temas Relacionados

Ethel PozoEdson DávilaGisela Valcárcelperu-entretenimiento

Más Noticias

Claudia Palza reveló por qué se fue a jugar a Venezuela tras su salida de Rebaza Acosta: “Hui del país, estaba en depresión”

Tras marcharse del club chalaco por indisciplina, la central peruana recibió diversas críticas en redes y encontró en el vóley venezolano una oportunidad para recomenzar su carrera y dejar atrás un complicado momento personal

Claudia Palza reveló por qué se fue a jugar a Venezuela tras su salida de Rebaza Acosta: “Hui del país, estaba en depresión”

Controversia por el nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez: JNE prohíbe modificaciones a días de la elección

La nueva propuesta de 114 páginas reemplaza varios de los planteamientos originales de Juntos por el Perú y genera cuestionamientos sobre su validez frente al plan inscrito

Controversia por el nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez: JNE prohíbe modificaciones a días de la elección

La ONP cambiaría de nombre, pero manteniendo sus siglas: ¿Cómo se llamaría?

La Comisión de Economía aprueba el cambio de nombre para la ONP, con un dictamen en base al proyecto de ley propuesto por la congresista Maricarmen Alva

La ONP cambiaría de nombre, pero manteniendo sus siglas: ¿Cómo se llamaría?

Raúl Romero se suma a ‘Rock en Lima 2026’ tras ausencia de Enanitos Verdes

El cantante peruano será le cuarto invitado en este importante evento de rock en nuestro país que está próximo a realizarse

Raúl Romero se suma a ‘Rock en Lima 2026’ tras ausencia de Enanitos Verdes

Elecciones 2026: El DNI es el único documento permitido para votar en este domingo 07 de junio

Se habilitó una excepción: el DNI vencido también será aceptado para sufragar tal como sucedió en la primera vuelta

Elecciones 2026: El DNI es el único documento permitido para votar en este domingo 07 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Controversia por el nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez: JNE prohíbe modificaciones a días de la elección

Controversia por el nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez: JNE prohíbe modificaciones a días de la elección

Mesías Guevara es propuesto por Ahora Nación como premier de Roberto Sánchez: “Podría ser un excelente PCM”

Elecciones 2026 Perú EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

Ministerio Público anuncia 7 mil fiscales para vigilar la segunda vuelta: “Lima tendrá un fiscal en cada local de votación”

Comisión del Congreso aprobaría hoy que miembros de la JNJ ganen lo mismo que un juez supremo

ENTRETENIMIENTO

Raúl Romero se suma a ‘Rock en Lima 2026’ tras ausencia de Enanitos Verdes

Raúl Romero se suma a ‘Rock en Lima 2026’ tras ausencia de Enanitos Verdes

“Gracias a mí están casándose”, el inesperado comentario de Mary Moncada ante la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

Claudia Portocarrero confiesa que se separó de su esposo luego de quedar embarazada: “Fue un momento fuerte”

Semifinal de ‘La Granja VIP’: estos son los nominados y uno de ellos deja el reality hoy por votos del público

Karla Tarazona contrató al mismo wedding planner que organizó su boda con Rafael Fernández

DEPORTES

Alianza Lima quiere sacar a André Carrillo de Corinthians y recibió inesperada respuesta: “Hoy no le importa tanto la ‘candela’”

Alianza Lima quiere sacar a André Carrillo de Corinthians y recibió inesperada respuesta: “Hoy no le importa tanto la ‘candela’”

Carlos Zambrano lanzó ácido comentario contra Hernán Barcos tras fichaje en Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026: “Es indiferente”

‘Chicho’ Salas gana demanda contra Alianza Lima: Poder Judicial ordena millonario pago al DT

La verdad del posible fichaje de Ezequiel Piovi en Universitario: su millonaria cláusula y el motivo por el que siguió al club

Programación de la semana 1 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y resultados en vivo