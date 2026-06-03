Elecciones 2026: ONPE brinda seis recomendaciones para la segunda vuelta de este domingo 7 de junio

Ciudadanos ingresan a un colegio moderno en Lima, habilitado como nuevo centro de votación, con una pancarta de la ONPE visible en la reja principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo 7 de junio, Perú volverá a las urnas para definir al próximo presidente en la segunda vuelta presidencial 2026. La jornada movilizará a electores en todo el territorio nacional y volverá a activar el trabajo de miles de miembros de mesa, responsables de instalar y operar las mesas de sufragio desde primeras horas del día.

A pocos días de la votación, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) difundió una serie de pautas para reducir incidencias durante el proceso: desde el uso correcto de la cédula hasta la puntualidad exigida a quienes integran las mesas, además de recomendaciones sobre cómo ubicarse en el local asignado.

PUBLICIDAD

La entidad también recordó que parte de los locales y mesas cambió para esta segunda vuelta. En total, se reasignaron 44 locales de votación, lo que implicó la reubicación de 549 mesas de sufragio dentro de un universo de 10.313 locales y 90.223 mesas habilitadas para el domingo.

Dos manos depositan sobres en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, con la bandera nacional difusa al fondo, simbolizando la participación ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de la ONPE para votar sin contratiempos

La ONPE indicó, a través de sus redes sociales, que una preparación mínima antes de salir de casa puede evitar demoras y observaciones durante el sufragio. El objetivo, precisó el organismo electoral, es que electores y miembros de mesa cumplan su rol sin inconvenientes durante toda la jornada.

Entre las recomendaciones difundidas para el domingo 7 de junio, la entidad señaló:

Llevar el Documento Nacional de Identidad (DNI) , indispensable para emitir el voto.

Marcar la preferencia con una “X” o un “+” dentro del recuadro correspondiente en la cédula de votación.

Evitar trazos fuera de la cédula, para no afectar la validez de la marca.

No tomar fotos del voto, porque está prohibido.

Seguir las indicaciones del personal de la ONPE durante toda la jornada electoral.

Si se es miembro de mesa, llegar al local antes de las 06:00 horas para instalar la mesa de votación.

La ONPE también precisó que quienes fueron elegidos como miembros de mesa para las elecciones del 12 de abril asumirán esa misma responsabilidad en esta Segunda Elección Presidencial.

PUBLICIDAD

¿Cómo saber tu local de votación?

La ONPE recomendó confirmar el local de votación antes de salir, debido a que no todos los recintos utilizados en la primera vuelta se mantuvieron para esta etapa. Para consultar el local, la mesa asignada y la ubicación dentro del recinto, los electores pueden ingresar a la plataforma consultaelectoral.onpe.gob.pe.

Además, la misma información puede obtenerse de manera presencial en sedes de la ONPE, como la sede central (Jr. Washington n.° 1894, Cercado de Lima), las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC), las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), oficinas distritales y las que funcionan en centros poblados. La entidad también habilitó canales de consulta: informes@onpe.gob.pe, la línea gratuita 0800-00513 y el asistente virtual por WhatsApp +51 995404991.

PUBLICIDAD

Ciudadanos hacen fila con sus DNI en mano frente a un centro de votación con banderas peruanas y un cartel de la ONPE, reflejando la participación cívica en la jornada electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la nota de prensa institucional, se reasignaron 44 locales por motivos como negativa o disconformidad de propietarios (12 casos), reconstrucción de infraestructura (9), ausencia de cerco perimétrico (9), infraestructura deteriorada (6) y otros (8), entre ellos toma de locales, extorsión, condiciones climáticas y traslado de población electoral.

¿A qué hora se puede votar? Horario oficial de la ONPE

La segunda vuelta se desarrollará con el horario oficial de sufragio entre las 07:00 y las 17:00 horas, de acuerdo con la ONPE. La instalación de mesas exige que los miembros lleguen con anticipación: la entidad pidió presentarse antes de las 06:00 horas para iniciar el acondicionamiento y la puesta en marcha de la mesa de votación.

PUBLICIDAD

En esta jornada, los miembros de mesa cumplen una función operativa central: instalar la mesa, conducir el acto de votación y atender el proceso dentro del aula o ambiente asignado, siguiendo las indicaciones del personal de la ONPE. La entidad recordó que se trata de los mismos ciudadanos designados para el proceso del 12 de abril.

Sanciones por no votar en la segunda vuelta

Quienes no voten el 7 de junio enfrentan una multa por omisión al sufragio definida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los montos dependen de la clasificación socioeconómica del distrito que figura en el DNI y se calculan en base a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que en 2026 equivale a S/ 5.500.

PUBLICIDAD

Electores consultan los paneles informativos con las mesas de sufragio en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en preparación para las próximas Elecciones Perú 2026. (Paula Díaz Elizalde)

El JNE estableció tres escalas: S/ 27,50 (0,5% de la UIT) para distritos en pobreza extrema; S/ 55,00 (1% de la UIT) para pobreza no extrema; y S/ 110,00 (2% de la UIT) para distritos no pobres. Además, el texto fuente señala restricciones para trámites, como actuaciones notariales, inscripciones civiles, intervención en procedimientos judiciales y administrativos, acceso a programas sociales, obtención de licencias de conducir y postulación a cargos públicos. El JNE también puede iniciar cobranza coactiva, con medidas como el embargo.