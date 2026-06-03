La verdad del posible fichaje de Ezequiel Piovi en Universitario: su millonaria cláusula y el motivo por el que siguió al club.

El mercado de pases se encuentra activo en el fútbol peruano de cara al Torneo Clausura 2026. Universitario de Deportes figura entre los clubes con mayor movimiento en esta ventana, ya que busca reestructurar su plantel con el objetivo de pelear por el segundo certamen de la Liga 1.
En este contexto, comenzaron a circular nombres de posibles incorporaciones y uno de los que más ha resonado en los últimos días es el de Ezequiel Piovi, actual jugador de Estudiantes de La Plata, quien aparece como alternativa para suplir la salida de Rodrigo Ureña, una baja que no se cubrió en el inicio del año.
PUBLICIDAD
El periodista Gustavo Peralta aclaró la situación sobre la posible llegada de Piovi a Universitario. “Respeto todo tipo de información. No hay nada entre la U y Piovi”, expresó en su programa de Youtube, Modo Fútbol.
Luego, el panelista explicó el origen del rumor que vincula al mediocampista argentino con el club. “Yo creo que muchos han vinculado la situación de que como lo maneja la agencia que tiene jugadores en la ‘U’, como son Alzugaray, Di Benedetto, Fara, Fertoli, es como: ‘ah, ya, por acá va’”.
Peralta añadió que esa agencia ha ofrecido a otros futbolistas, como Francisco Fydriszewski. “Es uno de los nombres y está siendo analizado también en ataque. El nombre está instalado, pero Piovi no”.
PUBLICIDAD
La cláusula millonaria de Piovi
La situación de Piovi es diferente, ya que Estudiantes de La Plata adquirió su pase y fijó una cláusula de salida elevada. “Primero, Piovi tiene treinta y tres años y Estudiantes de La Plata lo compró en dos punto ocho millones de dólares. La cláusula de salida de Piovi, según me cuentan, son cuatro millones de dólares. Entonces, no hablemos de cosas irreales”.
¿Por qué sigue a Universitario en redes?
Gustavo Peralta también explicó el motivo por el que Ezequiel Piovi y su esposa comenzaron a seguir a Universitario en redes sociales, situación que algunos hinchas interpretaron como un indicio de acercamiento al club.
“¿Por qué sigue a la ‘U’ y su esposa también sigue a la ‘U’? Porque la agencia, con los jugadores mencionados que están en la ‘U’, aparte se conocen. Di Benedetto lo conoce, Fara lo conoce, son amigos, hay una situación de que entre todos se apoyan y se siguen, se tiran para adelante, pero no es una cuestión de que porque se sigan tenga que ver, porque ya viene a la ‘U’”, detalló.
PUBLICIDAD
Por ahora, la llegada de Piovi a Universitario parece descartada. “Esto lo digo sin problema, desde la agencia que maneja al jugador. Desde la agencia que maneja a Piovi. Salvo que la ‘U’ haga una gran gestión y que diga: de los cuatro no va a pagar cuatro, va a pagar uno o dos. Pero no hay nada. Lo que hoy el agente mismo te dice: yo no le ofrecí”, agregó Peralta.
¿Jesús Castillo se va de Universitario?
Por último, Gustavo Peralta descartó una posible salida de Jesús Castillo, mediocampista que fue vinculado a una transferencia ante la eventual llegada de Ezequiel Piovi.
PUBLICIDAD
El periodista consultó directamente con la directiva de Universitario y compartió la respuesta recibida: “Para sumar lo de Castillo, que preguntan, ya consulté y me respondieron. Pregunté si es verdad eso de que se pueda ir Castillo. Me dicen: ‘no, pero si llega una oferta, podemos analizarla’, porque la ‘U’ pagó, compró su pase. Si llega una oferta podemos analizarla y que se pueda ir, pero en este momento no hay nada”.
Más Noticias
Claudia Palza hizo mea culpa y confirmó regreso a la Liga Peruana de Vóley tras indisciplina: “Uno aprende de sus errores”
Luego de dejar el equipo del Callao en medio de controversias, la voleibolista jugó en Venezuela y logró el subcampeonato con Sport Caracas. Ahora se prepara para regresar al campeonato nacional, donde buscará relanzar su carrera
Comienza la purga en Universitario: los 5 jugadores que no continuarán en el Torneo Clausura 2026
Héctor Cúper y la directiva ‘crema’ definen su plantilla para afrontar el segundo semestre de la temporada. Un futbolista se podría sumar a esta lista de salidas
Dónde ver la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 en el Perú: canal TV online del prestigioso torneo de selecciones
La primera semana se desarrollará del 2 al 7 de junio con las 16 mejores escuadras nacionales del mundo
Zé Roberto, entrenador de Brasil, recordó a Perú antes de la VNL y elogió su legado: “El mundo lo respeta”
El reconocido técnico brasileño analizó el presente de la selección peruana de vóley y resaltó el trabajo que viene realizando Antonio Rizola en el proceso
Fixture de Universitario en el Torneo Clausura 2026: el camino de los ‘cremas’ en la Liga 1
Tras una mala campaña en el Apertura, los de Héctor Cúper tendrán su última chance de meterse a los ‘play offs’ rumbo al tetracampeonato. Entérate los duelos que tendrá la ‘U’
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD