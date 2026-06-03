El mediocampista argentino fue vinculado con la 'U' en las últimas horas. Créditos: Modo Fútbol / Linkeados.

El mercado de pases se encuentra activo en el fútbol peruano de cara al Torneo Clausura 2026. Universitario de Deportes figura entre los clubes con mayor movimiento en esta ventana, ya que busca reestructurar su plantel con el objetivo de pelear por el segundo certamen de la Liga 1.

En este contexto, comenzaron a circular nombres de posibles incorporaciones y uno de los que más ha resonado en los últimos días es el de Ezequiel Piovi, actual jugador de Estudiantes de La Plata, quien aparece como alternativa para suplir la salida de Rodrigo Ureña, una baja que no se cubrió en el inicio del año.

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El periodista Gustavo Peralta aclaró la situación sobre la posible llegada de Piovi a Universitario. “Respeto todo tipo de información. No hay nada entre la U y Piovi”, expresó en su programa de Youtube, Modo Fútbol.

Luego, el panelista explicó el origen del rumor que vincula al mediocampista argentino con el club. “Yo creo que muchos han vinculado la situación de que como lo maneja la agencia que tiene jugadores en la ‘U’, como son Alzugaray, Di Benedetto, Fara, Fertoli, es como: ‘ah, ya, por acá va’”.

Peralta añadió que esa agencia ha ofrecido a otros futbolistas, como Francisco Fydriszewski. “Es uno de los nombres y está siendo analizado también en ataque. El nombre está instalado, pero Piovi no”.

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La verdad del posible fichaje de Ezequiel Piovi en Universitario: su millonaria cláusula y el motivo por el que siguió al club.

La cláusula millonaria de Piovi

La situación de Piovi es diferente, ya que Estudiantes de La Plata adquirió su pase y fijó una cláusula de salida elevada. “Primero, Piovi tiene treinta y tres años y Estudiantes de La Plata lo compró en dos punto ocho millones de dólares. La cláusula de salida de Piovi, según me cuentan, son cuatro millones de dólares. Entonces, no hablemos de cosas irreales”.

¿Por qué sigue a Universitario en redes?

Gustavo Peralta también explicó el motivo por el que Ezequiel Piovi y su esposa comenzaron a seguir a Universitario en redes sociales, situación que algunos hinchas interpretaron como un indicio de acercamiento al club.

“¿Por qué sigue a la ‘U’ y su esposa también sigue a la ‘U’? Porque la agencia, con los jugadores mencionados que están en la ‘U’, aparte se conocen. Di Benedetto lo conoce, Fara lo conoce, son amigos, hay una situación de que entre todos se apoyan y se siguen, se tiran para adelante, pero no es una cuestión de que porque se sigan tenga que ver, porque ya viene a la ‘U’”, detalló.

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Por ahora, la llegada de Piovi a Universitario parece descartada. “Esto lo digo sin problema, desde la agencia que maneja al jugador. Desde la agencia que maneja a Piovi. Salvo que la ‘U’ haga una gran gestión y que diga: de los cuatro no va a pagar cuatro, va a pagar uno o dos. Pero no hay nada. Lo que hoy el agente mismo te dice: yo no le ofrecí”, agregó Peralta.

Ezequiel Piovi y Lisandro Alzugaray fueron compañeros en LDU de Quito.

¿Jesús Castillo se va de Universitario?

Por último, Gustavo Peralta descartó una posible salida de Jesús Castillo, mediocampista que fue vinculado a una transferencia ante la eventual llegada de Ezequiel Piovi.

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El periodista consultó directamente con la directiva de Universitario y compartió la respuesta recibida: “Para sumar lo de Castillo, que preguntan, ya consulté y me respondieron. Pregunté si es verdad eso de que se pueda ir Castillo. Me dicen: ‘no, pero si llega una oferta, podemos analizarla’, porque la ‘U’ pagó, compró su pase. Si llega una oferta podemos analizarla y que se pueda ir, pero en este momento no hay nada”.