Claudia Palza reveló por qué se fue a jugar a Venezuela tras su salida de Rebaza Acosta: “Hui del país, estaba en depresión”

La central peruana relató el complicado momento que atravesó en el Perú, el cual la llevó a tomar la decisión de relanzar su carrera en el extranjero. (Video: Dosis de Voleibol)

Claudia Palza atravesó un difícil proceso personal tras su abrupta salida de Rebaza Acosta, etapa que marcó un antes y un después en su carrera deportiva. La situación la llevó a buscar una nueva oportunidad en el extranjero, lo que terminó derivando en su llegada inesperada al vóley de Venezuela, donde encontró una vía de escape en medio de un momento emocional complicado.

En una entrevista con el podcast ‘Dosis de Voleibol’, la central nacional reveló que la presión mediática y las constantes críticas en redes sociales, tras ser separada del club chalaco por indisciplina, afectaron seriamente su estado anímico, al punto de tomar la decisión de dejar el país para buscar un nuevo comienzo lejos del entorno que la rodeaba.

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“Yo hui de Lima porque había muchos comentarios negativos. Cuando entraba a un ‘live’ había mucho ‘hate’ y yo estaba muy mal. Yo vivo sola y estaba en depresión, lloraba y lloraba. Le decía a mi mamá: ‘me quiero ir a Tacna o me quiero ir a Chile con mi primo’", confesó la seleccionada peruana.

En ese contexto, la oportunidad de continuar su carrera en Venezuela apareció de manera inesperada y terminó cambiando su rumbo profesional y personal. Según relató, fue el contacto con personas vinculadas al entorno del vóley venezolano lo que abrió la puerta a su llegada a Sport Caracas.

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“Después escuché a Ricardo, un venezolano, que me dijo que hay una liga en Venezuela que va a empezar. Hablé con Isabel (Fernández), luego con el profesor Yani (Capuzzi), vieron mis videos y se dio la oportunidad de viajar”, explicó.

Claudia Palza fue subcampeona en la Liga de Vóley de Venezuela. Crédito: Instagram

Un proceso de adaptación dentro y fuera de la cancha

Claudia Palza también contó que su adaptación inicial en Venezuela no fue sencilla, ya que tuvo que enfrentarse a un nuevo entorno, nuevas compañeras y un proceso de integración que le tomó tiempo. Sin embargo, con el pasar de los días logró encontrar su lugar dentro del equipo.

“Cuando llegué no las conocía a mis compañeras. Algunas son chicas jóvenes, otras son un poco más mayores. Y al principio era como que no congeniaba mucho con ellas. Yo me aislé y después ya las fui conociendo más”, relató.

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Con el paso de las semanas, la peruana logró integrarse al grupo y construir un vínculo más sólido con sus compañeras, lo que le permitió consolidarse en el equipo durante la temporada. “Hice un bonito grupo. Hasta yo me puse a llorar porque no quería irme de Venezuela, quería quedarme”, reveló emocionada.

El impacto del vóley venezolano en su carrera

Más allá del aspecto deportivo, Claudia Palza también destacó el impacto positivo que tuvo su paso por Venezuela, especialmente por el respaldo del público y el ambiente que encontró en la liga local.

“No me esperé que mucha gente apoye al voleibol allá. Demasiada gente, muy cariñosa. Las niñas te dicen: ‘firma mi zapatilla, mi brazo, mi case, los balones, camisetas...’ En verdad fue muy bonito, hice muchas amistades allá”, comentó.

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Claudia Palza firmando autógrafos tras clasificar a la final en Venezuela. Crédito: Instagram

La central nacional dejó Rebaza Acosta en medio de un contexto marcado por la polémica, tras ser separada del club por actos de indisciplina durante la Liga Peruana de Vóley. En ese escenario, encontró en Venezuela una oportunidad para relanzar su carrera y recuperar continuidad competitiva.

Hoy, su experiencia en el extranjero no solo representa una etapa deportiva, sino también un proceso de reconstrucción personal tras uno de los momentos más difíciles de su trayectoria profesional. Con ese respaldo, se alista para su regreso al vóley peruano, donde buscará reencontrarse con su mejor versión.