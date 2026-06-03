Vicealmirante Farías Laguna envía otra carta a Sheinbaum: denuncia a Marina y FGR por obstruir su defensa

Desde el Cefereso 1 de Almoloya de Juárez, el exmando naval remitió otra misiva fechada el 3 de junio de 2026, en la que insiste en presuntas irregularidades en su causa penal. (Infobae-Itzallana)

Desde su celda en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna volvió a tomar la pluma. Este 3 de junio de 2026, envió una nueva misiva a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: la sexta carta en lo que va de su proceso penal, reiterando su denuncia de que instituciones del gobierno federal obstaculizan activamente su defensa.

Farías Laguna se encuentra vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos bajo la causa penal 325/2025, y permanece en prisión preventiva desde el 2 de septiembre de 2025, acusado de presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal.

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La queja central: Marina bloquea información clave bajo “seguridad nacional”

En la carta, el exmilitar apunta directamente contra dos instituciones: la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR). Sostiene que desde noviembre de 2025 su defensa ha solicitado actos de investigación a través de la Fiscalía, pero la Secretaría de Marina-Armada de México se ha negado a entregar información, amparándose en el argumento de seguridad nacional.

Para Farías Laguna, ese escudo institucional no es legítimo: denuncia que se trata de una estrategia deliberada para fabricar culpables y bloquear el acceso a evidencia que, asegura, probaría su inocencia. En particular, reclama no tener acceso completo a la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDRPIFAME-CDMX/0000568/2024, que considera fundamental para su defensa.

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Señala también lo que describe como una “justicia selectiva”: mientras que para algunos ciudadanos se exigen pruebas fehacientes y contundentes, para él bastó —afirma— un video anónimo de YouTube para desencadenar una investigación, abrir una carpeta en un día y obtener una orden de aprehensión en apenas diecinueve días.

El preso en el Altiplano acusa que, desde noviembre de 2025, la corporación castrense ha rechazado entregar actos de investigación tramitados vía la Fiscalía, lo que a su juicio impide acceder a evidencia clave

Un proceso que denuncia viciado desde el origen

Esta no es la primera vez que el vicealmirante apunta a irregularidades desde el inicio de la causa. En la audiencia inicial de la causa penal 325/2025 se le vinculó a proceso sin prueba alguna que cuente con circunstancias de tiempo, modo y lugar, siendo —según alega— víctima de un efecto corruptor ocasionado por una conferencia de prensa un día antes de su audiencia de vinculación, donde se le exhibió como culpable de delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos.

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A ello se suma que el 18 de diciembre de 2025 fue dado de baja de la Armada de México de manera que calificó de arbitraria, lo que dejó a su familia en situación vulnerable al perder ingresos y servicios médicos, agravando lo que considera una violación sistemática a la presunción de inocencia.

Fue asegurado en Buenos Aires (SSPC)

¿Qué le pide a Sheinbaum?

El vicealmirante reitera dos solicitudes concretas a la mandataria:

Intervención directa ante la Secretaría de Marina para que entregue los actos de investigación requeridos por la Fiscalía.

Acceso a la información contenida en la carpeta de investigación, que insiste resulta indispensable para esclarecer los hechos “conforme a derecho”.

Farías Laguna argumenta que tiene 33 años de servicio ininterrumpido en la Armada de México con un expediente que acredita que ha sido respetuoso de la ley y del deber ser. Cierra la misiva con su habitual firma: “Verdad y Justicia”.

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El caso en contexto

Esta sexta carta llega apenas tres semanas después de que, el 10 de mayo de 2026, enviara una quinta misiva desde el penal de Almoloya de Juárez, en la que nuevamente denunció violaciones en su caso al debido proceso. La sucesión de cartas refleja la desesperación de un militar de alto rango que busca resonancia pública ante lo que describe como un muro institucional. Hasta ahora, la Presidencia no ha emitido respuesta pública a ninguna de las misivas.