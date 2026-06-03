Controversia por el nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez: JNE prohíbe modificaciones a días de la elección

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Perú, el candidato Roberto Sánchez presentó ante la ciudadanía un nuevo plan de gobierno para el período 2026-2031. El documento, elaborado junto a agrupaciones políticas aliadas, deja atrás algunas de las propuestas más emblemáticas de la campaña de primera vuelta de Juntos por el Perú (JP) y evidencia un esfuerzo por moderar el discurso y ampliar su base de apoyo de cara a la elección.
Sin embargo, la difusión de esta nueva propuesta ha generado cuestionamientos políticos, empresariales y ciudadanos debido a las diferencias que mantiene con el plan de gobierno que la organización política inscribió meses atrás ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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¿Qué dice el reglamento del JNE?
El artículo 19.3 del Reglamento de las Elecciones Generales 2026, aprobado mediante la Resolución N.° 0164-2025-JNE, establece:
“Bajo ninguna circunstancia se admitirán pedidos o solicitudes para modificar el plan de gobierno o plan de trabajo con posterioridad a la fecha límite para la presentación de las solicitudes de inscripción de la fórmula o las listas de candidatos”.
El nuevo plan de gobierno tiene 114 páginas y fue elaborado, según explicó el candidato, junto a agrupaciones políticas aliadas como Ahora Nación, Partido Cívico OBRAS, Primero la Gente y Alianza Electoral Venceremos. Sánchez aseguró además que se trata del documento “con el cual gobernará” en caso de llegar a la Presidencia.
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Su presentación ha generado cuestionamientos debido a que fue difundido cuando el proceso electoral ya se encuentra en su etapa final y varios meses después de que las organizaciones políticas inscribieran oficialmente sus candidaturas y planes de gobierno ante el Jurado Nacional de Elecciones.
En ese contexto, diversos sectores, entre ellos la Cámara de Comercio de Lima (CCL), han solicitado que el organismo electoral precise el alcance de la norma y determine cuál es el valor del documento presentado por Sánchez frente al plan de gobierno registrado durante el proceso de inscripción.
Un giro que cambia el tono de la campaña
El contraste entre ambos documentos es notorio. El primer plan inscrito por Juntos por el Perú durante la primera vuelta proponía renegociar los tratados de libre comercio, cuestionaba abiertamente el modelo económico vigente, planteaba una mayor intervención del Estado en sectores estratégicos y colocaba la Asamblea Constituyente como eje central de sus reformas. El nuevo documento deja atrás varias de esas propuestas y prioriza objetivos de gestión, metas cuantificables y compromisos orientados a la gobernabilidad.
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Entre los principales cambios destacan:
Economía
Plan original
- Renegociación de los Tratados de Libre Comercio.
- Mayor control estatal sobre sectores estratégicos.
- Crítica abierta al modelo neoliberal.
- Impuesto a las sobreganancias.
Nuevo plan
- Desaparece la propuesta de renegociar los TLC.
- Se plantea respetar los acuerdos internacionales vigentes.
- Se priorizan metas de industrialización y reducción de informalidad.
- Objetivos medibles hacia 2031 en exportaciones con valor agregado e innovación.
Política internacional
Plan original
- Mayor cercanía con gobiernos de izquierda latinoamericanos como Venezuela y Cuba.
Nuevo plan
- Mantener relaciones de cooperación con Estados Unidos, Europa y China.
- Lenguaje más pragmático en materia diplomática.
Seguridad y reformas
Plan original
- Derogación específica de leyes vinculadas al crimen organizado.
- Metas numéricas para reducción de homicidios.
- Reformas concretas en instituciones de seguridad.
Nuevo plan
- Desaparecen las referencias normativas específicas.
- Se prioriza un enfoque preventivo y comunitario.
Educación
Plan original
- Nombramiento masivo de docentes.
- Incremento de matrícula universitaria pública.
- Formación continua para más de 250 mil maestros.
Nuevo plan
- Mantiene el objetivo de invertir el 6% del PBI.
- Prioriza infraestructura escolar y culminación de estudios secundarios.
- Elimina varios compromisos específicos con el magisterio.
Las propuestas que desaparecieron
Además de los cambios programáticos, el nuevo documento deja fuera propuestas que formaban parte del núcleo original de Juntos por el Perú.
Entre ellas:
- Eliminación de los contratos ley.
- Creación de veedurías ciudadanas para supervisar medios de comunicación.
- Renegociación de tratados comerciales.
- Diversas reformas económicas de carácter intervencionista.
Incluso, una primera versión del nuevo documento incluía una propuesta para nacionalizar Telefónica del Perú y recuperar activos estratégicos de telecomunicaciones. Horas después, esos párrafos fueron eliminados.
Keiko Fujimori: “Es un Frankenstein político”
Desde Huacho, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó duramente la nueva hoja de ruta presentada por su contendor.
“El señor Sánchez cambia de planes como de discursos a cada rato. Lo que me demuestra la foto de ayer, con esas personas que han estado en diferentes gobiernos, es una repartija más. En realidad, es un Frankenstein político”, declaró.
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La crítica apunta a que el nuevo documento habría sido construido incorporando propuestas de diversas agrupaciones para ampliar apoyos de cara a la segunda vuelta.
Ciudadanos cuestionan cuál es el verdadero plan
La controversia también se trasladó a redes sociales. Algunos defendieron los cambios argumentando que la construcción de consensos puede requerir ajustes programáticos para garantizar gobernabilidad y ampliar la representación política de un eventual gobierno. Otros, en cambio, cuestionaron que la nueva propuesta difiera del plan de gobierno inscrito durante la primera vuelta.
“Entonces el primer plan de gobierno es el oficial, el que los representa. Lo que añadan después como estrategia de campaña es un saludo a la bandera. Si quieren lo cumplen, si no quieren lo desechan porque formalmente no son los registrados en el plan de gobierno oficial”.
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