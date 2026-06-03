Perú

Raúl Romero se suma a ‘Rock en Lima 2026’ tras ausencia de Enanitos Verdes

El cantante peruano será le cuarto invitado en este importante evento de rock en nuestro país que está próximo a realizarse

Guardar
Google icon
Retrato de Raúl Romero sonriendo junto a un póster promocional de "Rock en Lima 2026" con listas de artistas como Los Auténticos Decadentes y Vilma Palma
Raúl Romero sonríe junto al cartel oficial de Rock en Lima 2026, donde se anuncia su participación con otras bandas tras la ausencia de Enanitos Verdes.

El evento musical “Rock en Lima 2026” incorpora a Raúl Romero como nuevo integrante de su cartel internacional, luego de la salida de Enanitos Verdes por motivos de fuerza mayor. La organización del concierto, que se realizará el 28 de junio en el Estadio San Marcos, confirmó que el cantante peruano será el cuarto invitado principal en una edición que también contará con la presencia de Los Auténticos Decadentes, Vilma Palma e Vampiros y el grupo estadounidense Proyecto Uno.

La noticia, difundida a través de un comunicado, detalla que Raúl Romero, quien reside en Madrid, España, se presentará junto a su banda y prepara un repertorio con los temas más reconocidos de su carrera, como “Magdalena”, “Sin calzoncito”, “Ballena azul”, “Mamá mamá mamá no te robes mi Yamaha” y “Sinfonía de amor”. El artista sumará su propuesta musical a un festival que, desde su primera edición, aspira a consolidarse como una de las citas de referencia para el género rock en Perú.

PUBLICIDAD

Cartel del concierto Rock en Lima 2026. Muestra fotos en blanco y negro de Vilma Palma, Los Auténticos Decadentes, Proyecto Uno y Raúl Romero. Indica fecha y lugar
Raúl Romero, Los Auténticos Decadentes, Vilma Palma y Proyecto Uno encabezan el cartel de Rock en Lima 2026, un concierto de homenaje a Enanitos Verdes en el Estadio San Marcos el 28 de junio.

De acuerdo con la información oficial, la baja de Enanitos Verdes responde a la reciente pérdida de dos de sus miembros más emblemáticos: Felipe Staiti y Marciano Cantero. Tras estos hechos, la agrupación argentina decidió cancelar todos sus compromisos, lo que incluyó la fecha pactada en la capital peruana.

La organización del festival confirmó que, en homenaje a la banda, el espectáculo dedicará un segmento especial en memoria de los músicos. Además, se sumarán al cartel los grupos Los Primos y Agi-Tc.

La presencia de Raúl Romero en el escenario principal introduce un matiz local al evento, que hasta ahora concentraba su propuesta en figuras de la escena internacional. Según los promotores, la decisión busca mantener la expectativa y la diversidad musical, además de ofrecer una experiencia vibrante al público asistente.

PUBLICIDAD

Raúl Romero - Habacilar - Perú - entretenimiento - 1 de julio
Raúl Romero (Andina)

¿Aún hay entradas para Rock en Lima?

, todavía existen entradas disponibles en dos modalidades: preventa y precio regular. El acceso al festival se gestiona exclusivamente a través de la plataforma digital Joinnus, donde los usuarios pueden elegir entre varias zonas del estadio. La etapa de preventa otorga un descuento del 15% para quienes utilicen tarjetas BBVA, siempre que el stock destinado a esta promoción no se haya agotado.

Los precios en preventa y precio completo para cada zona son los siguientes:

Preventa:

  • Zona Platinum: S/.298
  • Zona Vip: S/.215
  • Zona Oriente: S/.255
  • Zona Occidente: S/.272
  • Zona Norte: S/.85

Precio Full:

  • Zona Platinum: S/.350
  • Zona Vip: S/.250
  • Zona Oriente: S/.300
  • Zona Occidente: S/.320
  • Zona Norte: S/.100
Un póster vertical negro con texto amarillo que anuncia "Rock en Lima 2026". Muestra nombres de bandas, fechas, lugar, un mapa de asientos y una tabla de precios
Póster oficial del festival Rock en Lima 2026, detallando los artistas, las zonas del Estadio San Marcos, y los precios de las entradas en preventa y precio full.

El evento “Rock en Lima 2026” se perfila como uno de los conciertos de mayor convocatoria en el calendario musical del país. La organización asegura que la logística y la seguridad cumplen con los estándares requeridos para espectáculos de esta magnitud.

Se espera la asistencia de miles de personas en el Estadio San Marcos, uno de los recintos más grandes de Lima, donde se reunirán tanto seguidores del rock clásico como de la nueva generación de bandas.

La cita del 28 de junio será la oportunidad para ver en directo a Raúl Romero y a las agrupaciones internacionales convocadas, en una jornada que promete ofrecer un repaso por los éxitos más emblemáticos del repertorio latinoamericano.

Temas Relacionados

Raúl RomeroRock en Lima 2026peru-entretenimiento

Más Noticias

Proponen nuevo feriado regional para julio, que incluye a los trabajadores privados

Un nuevo día no laborable podría ser aprobado por el Congreso. Si bien solo aplicaría a la región de Madre de Dios, esta fecha se conceptualiza como un día libre aplicable a los trabajadores privados

Proponen nuevo feriado regional para julio, que incluye a los trabajadores privados

Iniciativa universitaria promueve reducción de plásticos con estaciones de hidratación

Los primeros bebederos ya operan en los campus UCV de Los Olivos, Moyobamba y Chiclayo, como parte de un plan progresivo

Iniciativa universitaria promueve reducción de plásticos con estaciones de hidratación

Eleciones 2026: Los errores más comunes al votar en segunda vuelta y cómo evitarlos este 7 de junio

La jornada electoral exige atención a los detalles y el cumplimiento de requisitos básicos para asegurar que cada sufragio sea contabilizado de manera válida

Eleciones 2026: Los errores más comunes al votar en segunda vuelta y cómo evitarlos este 7 de junio

Las víctimas de la extorsión en Perú son miles: del ‘cupo’ en los mercados a los atentados en el transporte público

En Trujillo, comerciantes y pequeños empresarios describen una vida bajo amenaza permanente. En Lima Metropolitana y Callao, la Fiscalía identificó 125 atentados vinculados a extorsión en el transporte entre agosto de 2024 y diciembre de 2025

Las víctimas de la extorsión en Perú son miles: del ‘cupo’ en los mercados a los atentados en el transporte público

Katy Jara y su reacción al saber que Roberto Sánchez se reunió con pastores evangélicos antes del debate

La cantante se mostró sorprendida por la visita del candidato de Juntos por el Perú a una iglesia evangélica, donde firmó un compromiso en defensa de la familia y la libertad religiosa horas previas al encuentro electoral

Katy Jara y su reacción al saber que Roberto Sánchez se reunió con pastores evangélicos antes del debate
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Controversia por el nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez: JNE prohíbe modificaciones a días de la elección

Controversia por el nuevo plan de gobierno de Roberto Sánchez: JNE prohíbe modificaciones a días de la elección

Mesías Guevara es propuesto por Ahora Nación como premier de Roberto Sánchez: “Podría ser un excelente PCM”

Elecciones 2026 Perú EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

Ministerio Público anuncia 7 mil fiscales para vigilar la segunda vuelta: “Lima tendrá un fiscal en cada local de votación”

Comisión del Congreso aprobaría hoy que miembros de la JNJ ganen lo mismo que un juez supremo

ENTRETENIMIENTO

Katy Jara y su reacción al saber que Roberto Sánchez se reunió con pastores evangélicos antes del debate

Katy Jara y su reacción al saber que Roberto Sánchez se reunió con pastores evangélicos antes del debate

“Gracias a mí están casándose”, el inesperado comentario de Mary Moncada ante la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

Ethel Pozo aclara su relación con Edson Dávila tras sus declaraciones por no seguir a Gisela Valcárcel a Panamericana TV

Claudia Portocarrero confiesa que se separó de su esposo luego de quedar embarazada: “Fue un momento fuerte”

Semifinal de ‘La Granja VIP’: estos son los nominados y uno de ellos deja el reality hoy por votos del público

DEPORTES

Claudia Palza reveló por qué se fue a jugar a Venezuela tras su salida de Rebaza Acosta: “Hui del país, estaba en depresión”

Claudia Palza reveló por qué se fue a jugar a Venezuela tras su salida de Rebaza Acosta: “Hui del país, estaba en depresión”

Alianza Lima quiere sacar a André Carrillo de Corinthians y recibió inesperada respuesta: “Hoy no le importa tanto la ‘candela’”

Carlos Zambrano lanzó ácido comentario contra Hernán Barcos tras fichaje en Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026: “Es indiferente”

‘Chicho’ Salas gana demanda contra Alianza Lima: Poder Judicial ordena millonario pago al DT

La verdad del posible fichaje de Ezequiel Piovi en Universitario: su millonaria cláusula y el motivo por el que siguió al club