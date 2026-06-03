Raúl Romero se suma a ‘Rock en Lima 2026’ tras ausencia de Enanitos Verdes

Raúl Romero sonríe junto al cartel oficial de Rock en Lima 2026, donde se anuncia su participación con otras bandas tras la ausencia de Enanitos Verdes.

El evento musical “Rock en Lima 2026” incorpora a Raúl Romero como nuevo integrante de su cartel internacional, luego de la salida de Enanitos Verdes por motivos de fuerza mayor. La organización del concierto, que se realizará el 28 de junio en el Estadio San Marcos, confirmó que el cantante peruano será el cuarto invitado principal en una edición que también contará con la presencia de Los Auténticos Decadentes, Vilma Palma e Vampiros y el grupo estadounidense Proyecto Uno.

La noticia, difundida a través de un comunicado, detalla que Raúl Romero, quien reside en Madrid, España, se presentará junto a su banda y prepara un repertorio con los temas más reconocidos de su carrera, como “Magdalena”, “Sin calzoncito”, “Ballena azul”, “Mamá mamá mamá no te robes mi Yamaha” y “Sinfonía de amor”. El artista sumará su propuesta musical a un festival que, desde su primera edición, aspira a consolidarse como una de las citas de referencia para el género rock en Perú.

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Raúl Romero, Los Auténticos Decadentes, Vilma Palma y Proyecto Uno encabezan el cartel de Rock en Lima 2026, un concierto de homenaje a Enanitos Verdes en el Estadio San Marcos el 28 de junio.

De acuerdo con la información oficial, la baja de Enanitos Verdes responde a la reciente pérdida de dos de sus miembros más emblemáticos: Felipe Staiti y Marciano Cantero. Tras estos hechos, la agrupación argentina decidió cancelar todos sus compromisos, lo que incluyó la fecha pactada en la capital peruana.

La organización del festival confirmó que, en homenaje a la banda, el espectáculo dedicará un segmento especial en memoria de los músicos. Además, se sumarán al cartel los grupos Los Primos y Agi-Tc.

La presencia de Raúl Romero en el escenario principal introduce un matiz local al evento, que hasta ahora concentraba su propuesta en figuras de la escena internacional. Según los promotores, la decisión busca mantener la expectativa y la diversidad musical, además de ofrecer una experiencia vibrante al público asistente.

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Raúl Romero (Andina)

¿Aún hay entradas para Rock en Lima?

Sí, todavía existen entradas disponibles en dos modalidades: preventa y precio regular. El acceso al festival se gestiona exclusivamente a través de la plataforma digital Joinnus, donde los usuarios pueden elegir entre varias zonas del estadio. La etapa de preventa otorga un descuento del 15% para quienes utilicen tarjetas BBVA, siempre que el stock destinado a esta promoción no se haya agotado.

Los precios en preventa y precio completo para cada zona son los siguientes:

Preventa:

Zona Platinum : S/.298

Zona Vip : S/.215

Zona Oriente : S/.255

Zona Occidente : S/.272

Zona Norte: S/.85

Precio Full:

Zona Platinum : S/.350

Zona Vip : S/.250

Zona Oriente : S/.300

Zona Occidente : S/.320

Zona Norte: S/.100

Póster oficial del festival Rock en Lima 2026, detallando los artistas, las zonas del Estadio San Marcos, y los precios de las entradas en preventa y precio full.

El evento “Rock en Lima 2026” se perfila como uno de los conciertos de mayor convocatoria en el calendario musical del país. La organización asegura que la logística y la seguridad cumplen con los estándares requeridos para espectáculos de esta magnitud.

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Se espera la asistencia de miles de personas en el Estadio San Marcos, uno de los recintos más grandes de Lima, donde se reunirán tanto seguidores del rock clásico como de la nueva generación de bandas.

La cita del 28 de junio será la oportunidad para ver en directo a Raúl Romero y a las agrupaciones internacionales convocadas, en una jornada que promete ofrecer un repaso por los éxitos más emblemáticos del repertorio latinoamericano.