Ministerio Público anuncia 7 mil fiscales para vigilar la segunda vuelta: “Lima tendrá un fiscal en cada local de votación”

Funcionarios de la Fiscalía de la Nación y el JNE realizan un allanamiento en el almacén principal de la ONPE en Lurín debido a fallas logísticas y denuncias sobre el material electoral para las Elecciones 2026. (Foto: X / Ministerio Público)

El Ministerio Público anunció el despliegue de 7.000 fiscales en todo Perú para vigilar el proceso de sufragio durante la segunda vuelta electoral del próximo domingo 7 de junio, con una operación que busca prevenir delitos, supervisar la distribución del material de votación y evitar demoras como las registradas en la primera vuelta del 12 de abril.

El coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, dijo que la institución ya realiza acciones previas para verificar el cumplimiento de restricciones electorales, como la ley seca y la prohibición de propaganda política fuera de plazo. Según Barrenechea, el objetivo es dar a la ciudadanía la garantía de que el ejercicio del voto “va a ser respetado” y que el proceso mantendrá su legitimidad.

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Barrenechea explicó que la Fiscalía no trasladará el material electoral porque esa tarea le corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y a la Policía Nacional (PNP), pero sí supervisará que el despliegue se ejecute conforme al cronograma fijado por la ONPE.

Lima tendrá un fiscal en cada local de votación

Según Barrenechea, el despliegue nacional sube desde 6.835 fiscales movilizados en la primera vuelta hasta el tope de 7.000 en la segunda. La cobertura incluirá fiscales de prevención del delito, penales y especializados, además de representantes de otras áreas del Ministerio Público.

Imagen de archivo de un trabajador electoral ayudando a una persona a emitir su voto durante las elecciones generales, en Lima, Perú. 13 abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

En Lima Centro se desplegarán más de 524 fiscales, todos identificados, para recibir denuncias ciudadanas y comunicar en tiempo real cualquier presunto delito a las fiscalías penales o anticorrupción.

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El delito electoral más frecuente sigue siendo la suplantación de identidad, de acuerdo con el Ministerio Público. Barrenechea explicó que en las investigaciones se detectó que, en algunos casos, familiares intentan votar por otras personas para evitar el pago de multas por omisión al sufragio.

Sobre esos casos, Barrenechea afirmó que ya se han generado 29 procesos penales, algunos aún en trámite y otros con sentencia condenatoria. Añadió que, cuando los miembros de mesa advierten una presunta suplantación, comunican el hecho a la Policía y al fiscal presente en el local para iniciar actuaciones inmediatas.

Fiscalías vigilarán posibles delitos en la ONPE

El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Reggis Chávez, informó que el subsistema anticorrupción permanecerá atento a posibles hechos vinculados con la administración pública durante la segunda vuelta. Entre los delitos que podrían investigarse mencionó colusión agravada, omisión de actos funcionales, abuso de autoridad y resistencia o desobediencia a la autoridad.

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Según Chávez, la investigación por presuntas irregularidades detectadas en la ONPE durante la primera vuelta sigue en trámite y fue reasignada a una fiscalía supraprovincial por la dimensión del caso, la cantidad de funcionarios involucrados y la cantidad de funcionarios involucrados. Afirmó que esa fiscalía no solo investiga el presunto acto de corrupción, sino también sus repercusiones a nivel electoral.

“La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios estará atenta a la noticia o a la información que pueda conocerse públicamente respecto a la comisión de delitos similares o análogos. Ya la investigación iniciada en el caso ONPE está en curso y ello evidentemente tiene que ver con el despliegue de la actividad de investigación”, indicó Reggis Chávez, fiscal coordinador de la fiscalías especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

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Chávez sostuvo que, hasta el momento, no se ha recogido "ninguna incidencia que pueda constituir una amenaza inminente o grave" para la votación del domingo.