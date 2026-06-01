Claudia Portocarrero confiesa que se separó de su esposo luego de quedar embarazada: “Fue un momento fuerte”

La recordada ‘ñañita’ abrió su corazón y confesó el duro momento que le tocó vivir en pareja a poco de quedar embarazada | Instagram

Claudia Portocarrero, conocida por su trayectoria como ‘ñañita’ en la televisión peruana, compartió recientemente un episodio desconocido de su vida personal al revelar que atravesó una separación de un año con su esposo Michael Witkamp tras quedar embarazada en 2015. La confesión, realizada durante un episodio de su propio podcast, sorprendió a quienes han seguido su carrera y su vida pública.

De acuerdo con el relato de Claudia Portocarrero, la distancia con su pareja se produjo poco después de enterarse de que sería madre por primera vez.

“Salí embarazada y me separé un año, eso nadie sabe. Me separé de mi esposo. Hubo sus problemas, ahí hubo sus cosas”, relató la exmodelo frente a su invitada, Nelly Rossinelli, exjueza de ‘El gran chef: famosos’.

La reconocida personalidad peruana Claudia Portocarrero habla con franqueza sobre la separación de su esposo después de su embarazo en una entrevista.

Esta etapa se vivió lejos de los reflectores y la atención mediática, en contraste con la exposición que tuvo su anterior relación de 12 años con el cantante Dilbert Aguilar.

Durante la conversación, Portocarrero compartió detalles sobre el proceso que enfrentaron para reconciliarse y reconstruir su vínculo familiar. “Finalmente pudimos conversar, retomar y empezar a ver a nuestra hija los dos y poner la mano para sacarla adelante. No fue un momento bonito, fue un momento fuerte”, afirmó la artista, subrayando la complejidad emocional de ese periodo.

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La relación entre Portocarrero y el holandés Michael Witkamp comenzó en 2015, el mismo año en que nació su hija. Aunque la pareja formalizó su matrimonio en diciembre de 2023, las diferencias sobre la vida en pareja afectaron su convivencia. La exbailarina explicó que su esposo anhelaba una vida más tranquila en los Países Bajos, centrada en la familia y el hogar.

Claudia Portocarrero, vista en su boda y durante su embarazo, reveló que enfrentó una difícil separación de su esposo tras quedar embarazada, describiéndolo como un momento fuerte.

“Él me quería en casa, paseando en los bosques de Holanda y tomándome un café a su lado. Sé que todas esperarían eso y respeto a quienes optan por ello (ser ama de casa), pero yo no nací para eso. Trabajo desde los ocho años y estoy acostumbrada a ser independiente y a mantenerme por mí misma”, expresó Portocarrero.

La crisis llevó a la pareja a mantener un año de separación, tiempo en el que la exconductora se enfocó en su propio crecimiento y en la crianza de su hija. Tras la reconciliación, ambos decidieron priorizar el bienestar de la familia y seguir adelante, superando las diferencias que los habían distanciado.

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La nueva vida de Claudia Portocarrero fuera del Perú

Instalada en Países Bajos, Claudia Portocarrero Paravé ha dado un giro significativo a su trayectoria profesional. Alejada de la televisión y la música, la exbailarina se dedica actualmente a ofrecer conferencias privadas, aprovechando su formación en programación neurolingüística.

Tras concluir su etapa en los medios, Portocarrero cursó estudios en programación neurolingüística en una universidad de Colombia, lo que le permitió abrir una nueva etapa profesional. Este cambio de rumbo coincidió con su mudanza a Europa y su consolidación como consultora y coach profesional.

La nueva vida de Claudia Portocarrero como empresaria y coach motivacional. | Composición Infobae

“Me gradué como consultora en PNL aplicada en el Instituto Peruano de Programación Neurolingüística (IPPNL) y como máster en Coaching Profesional. Cuento con diplomados en Coaching con Programación Neurolingüística, Ventas con PNL y Oratoria Moderna”, informa la propia Portocarrero en su sitio web, donde detalla su nueva faceta.

Además de su labor como consultora, Portocarrero dirige su propia empresa, Portocarrero Producciones, dedicada a la organización de eventos sociales, corporativos y empresariales. La compañía ofrece servicios de logística, alquiler de equipos, capacitaciones y talleres especializados en desarrollo personal, ventas, liderazgo y gestión emocional.

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En su sitio web, la exbailarina resalta: “Desarrollamos capacitaciones y talleres especializados en desarrollo personal, gestión de ventas, liderazgo disruptivo, PNL, gestión emocional, habilidades blandas, innovación, logro de metas, talento humano, y mucho más”.