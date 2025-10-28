Entradas para la celebración del tricampeonato de Universitario: precios y dónde comprar boletos para el partido ante Deportivo Garcilaso

Entradas para el Universitario vs Deportivo Garcilaso: todos los detalles para asisitr a la celebración 'crema' del tricampeonato nacional.

El domingo 26 de octubre, Universitario de Deportes se consagró tricampeón nacional tras remontarle el partido a ADT en la altura de Tarma con goles de Alex Valera y Matías Di Benedetto. Sin embargo, los ‘cremas’ no pudieron recibir el trofeo por decisión de la Liga 1.

La organización del campeonato peruano optó por hacer la premiación en Lima, por lo que la ‘U’ celebrará su tercera conquista al hilo en su próximo partido, es decir, lo hará ante Deportivo Garcilaso por la fecha 18 del Torneo Clausura. Y es que descansará durante la jornada 17.

En ese sentido, el club de Ate brindó toda la información sobre la venta de entradas para que los fanáticos puedan festejar junto al plantel y comando técnico en el estadio Monumental el próximo viernes 7 de noviembre a las 21:00 horas.

Cronograma de venta de entradas

El pasado lunes 27 de octubre, Universitario inició la venta de entradas para el partido de Deportivo Garcilaso y su celebración denominada La Fiesta de los Tricampeones. Este proceso arrancó con los Socios Cremas y Adherentes mediante la plataforma de Ticketmaster. Entérate el cronograma para conseguir tus boletos, a continuación:

- Lunes 27 de octubre / Socios Cremas y Adherentes del 01 a 15,500 (al día en sus pagos) desde las 19:00 horas.

- Martes 28 de octubre / Socio Cremas y Adherentes (al día en sus pagos) desde las 19:00 horas.

- Miércoles 29 de octubre / hinchada crema en general desde las 19:00 horas.

Precios de las entradas para la celebración del tricampeonato de Universitario

- Norte: 60 soles

- Sur: 60 soles

- Oriente: 150 soles

- Occidente Lateral: 180 soles

- Occidente Central: 250 soles

- Palco Monumental: 450 soles

- Experiencia Crema: 2 000 soles

* El cambio de titularidad de las entradas se cerrará 24 horas del inicio del evento.

Universitario va por otro récord en la Liga 1

Universitario de Deportes se convirtió en el primer equipo en celebrar dos tricampeonatos nacionales en la historia del fútbol peruano. Además, es el único en levantar cinco trofeos de torneos cortos en el país. Ahora, irá por más en sus dos compromisos que le restan en el Clausura.

Los dirigidos por Jorge Fossati podrían cerrar otra temporada de ensueño siendo invictos en la segunda fase de la Liga 1. Hasta el momento, llevan 12 partidos ganados y 3 empatados, con una diferencia de goles de +18. Sin duda alguna, una performance para destacar.

Sin embargo, la ‘U’ buscará estirar su buen momento ante Deportivo Garcilaso, que quiere clasificarse a la próxima edición de la Copa Sudamericana. El conjunto ‘merengue’ está motivado para sumar de a tres el próximo viernes 7 de noviembre luego de la semana de descanso.

Después de ello, los de Ate tendrán que visitar a Los Chankas en la altura de Andahuaylas. Otro elenco que llegará con un envión anímico importante tras vencer a Sporting Cristal y se jugará sus últimas balas para asistir a un torneo internacional por primera vez en su historia.

Universitario ganó su quinto torneo corto de manera consecutiva en la Liga 1.

En las manos de Universitario está cerrar el tricampeonato de una mejor manera. El terminar invicto en el Torneo Clausura le sumaría mucho a su conquista nacional y su también clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El plantel comandado por Fossati lo tiene como principal objetivo.