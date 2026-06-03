Perú Deportes

Carlos Zambrano lanzó ácido comentario contra Hernán Barcos tras fichaje en Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026: “Es indiferente”

El ‘Kaiser’ lanzó contundente comentario sobre la llegada del ‘Pirata’ al Rímac, y también se pronunció sobre el proceso legal que viene atravesando: “estoy muy tranquilo con mi conciencia”

Guardar
Google icon
Carlos Zambrano fue contundente sobre fichaje de Hernán Barcos a Sporting Cristal
Carlos Zambrano fue contundente sobre fichaje de Hernán Barcos a Sporting Cristal

La llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal es un hecho. El delantero argentino finalizó su vínculo con FC Cajamarca tras seis meses y ya rubricó contrato con el equipo celeste por todo el Torneo Clausura 2026. Así, se convierte en el primer refuerzo solicitado por el club del Rímac para la segunda parte del año.

Tras su conocida relación tensa, Carlos Zambrano opinó sobre el fichaje del ‘Pirata’ al cuadro del Rímac. Lanzó un contundente comentario y marcó distancia con su excompañero en Alianza Lima, quienes se vieron enfrentados en varias ocasiones.

“Si tiene que llegar Hernán, bien por él, ¿no?, por su familia. O sea, les deseo lo mejor a todos. Yo lo he dicho públicamente, no es mi amigo, pero lo respeto y nada más. El interés creo que está ahora de Cristal, no lo sé, no sé si será cierto o no. Y si llega, bien; si no llega, también. A mí me tienen indiferente esos temas. Quien llegue, quien no llegue, en Alianza porque soy hincha; después lo demás... tengo amigos en Cristal, tengo amigos en la U, en todos lados, a quienes les deseo lo mejor y las contrataciones las ven ellos. Y no, no me interesa lo que pase con la vida de los demás", apuntó el ‘Kaiser’ en el programa ‘Desvelados’.

PUBLICIDAD

El defensa de Sport Boys se refirió de la llegada del 'Pirata' al Rímac para el Torneo Clausura 2026. (Desvelados)

“Si me quieren seguir matando, pondré el pecho”

El inicio de 2026 resultó especialmente difícil para Carlos Zambrano, cuya figura quedó asociada a un grave escándalo de violencia sexual. Una joven argentina presentó una denuncia durante la pretemporada de Alianza Lima en Montevideo, lo que desencadenó una profunda crisis en el entorno del defensor peruano.

A raíz de la acusación formal por el presunto delito, el ‘Kaiser’ se distanció por completo del club de La Victoria y debió enfrentar, además del proceso judicial, un fuerte repudio social en su país de origen. La repercusión pública del caso marcó un antes y un después en su situación profesional y personal.

PUBLICIDAD

El 'León' habló sobre su denuncia por abuso sexual. Créditos: La Sustancia / Instagram.

El defensa de Sport Boys volvió a referirse sobre ese tema delicado y se mostró confiado que la justicia se inclinará a su favor. También fue contundente al mencionar que así como se habló mucho tiempo del sensible suceso, también se toque cuando salga la sentencia positiva.

“Cuando salga el veredicto final, que Dios quiera que sea a favor mío, porque estoy muy tranquilo con la conciencia; así como se habló 15 a 20 días de ese tema muy delicado, cuando sea lo contrario, van a hablar una hora y se acabó el show. O sea, porque ya no vende. Ese es el boom del momento; entiendo que mi nombre era muy fuerte a nivel de selección, a nivel de Perú. Llegará el momento en que se toquen los temas con las personas adecuadas, y nada más. Si me tienen que seguir matando, yo pondré el pecho por mis compañeros, por el club y no tengo ningún problema“, declaró Zambrano.

También dejó en claro que solo tiene que rendirle cuentas a su familia, no a los seguidores que lo critican: “Uno sabe el error que ha cometido. Lo que tengo que hacer yo es agachar la cabeza y pedirle disculpas a mi familia, no a la gente. Las redes, la prensa. No me conocen como persona. Hablen lo que quieran. Me siento tranquilo porque no me conocen. Cuando lo hagan, su mentalidad va a cambiar un poco hacia mí, pero eso me tiene sin cuidado“.

Temas Relacionados

Hernán BarcosCarlos ZambranoSporting CristalAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima quiere sacar a André Carrillo de Corinthians y recibió inesperada respuesta: “Hoy no le importa tanto la ‘candela’”

El club ‘blanquiazul’ tiene en los planes a la ‘Culebra’, con contrato vigente en el ‘timao’ pero con minutos residuales desde la llegada del DT Fernando Diniz

Alianza Lima quiere sacar a André Carrillo de Corinthians y recibió inesperada respuesta: “Hoy no le importa tanto la ‘candela’”

‘Chicho’ Salas gana demanda contra Alianza Lima: Poder Judicial ordena millonario pago al DT

La sentencia cierra parcialmente el proceso iniciado por el exentrenador ‘blanquiazul’ tras su salida del club en la temporada 2023

‘Chicho’ Salas gana demanda contra Alianza Lima: Poder Judicial ordena millonario pago al DT

La verdad del posible fichaje de Ezequiel Piovi en Universitario: su millonaria cláusula y el motivo por el que siguió al club

El mediocampista argentino fue relacionado con la ‘U’ en las últimas horas como posible reemplazo para la posición que dejó vacante Rodrigo Ureña a comienzos de año

La verdad del posible fichaje de Ezequiel Piovi en Universitario: su millonaria cláusula y el motivo por el que siguió al club

Programación de la semana 1 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y resultados en vivo

El inicio de la VNL 2026 llega con una agenda cargada de duelos atractivos en China, Brasil y Canadá. Conoce todos los detalles de la primera semana de competencia

Programación de la semana 1 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y resultados en vivo

Hernán Barcos llegó a Lima acompañado de su familia tras cerrar capítulo con FC Cajamarca: “Estoy de vacaciones”

El ‘Pirata’ dejará de golear en el estadio Héroes de San Ramón tras un periodo fugaz con el conjunto ‘azul y oro’. Su futuro estará en la capital del Perú, aunque prefiere jugar al despiste

Hernán Barcos llegó a Lima acompañado de su familia tras cerrar capítulo con FC Cajamarca: “Estoy de vacaciones”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Mesías Guevara es propuesto por Ahora Nación como premier de Roberto Sánchez: “Podría ser un excelente PCM”

Mesías Guevara es propuesto por Ahora Nación como premier de Roberto Sánchez: “Podría ser un excelente PCM”

Elecciones 2026 Perú EN VIVO: últimas noticias de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y todo sobre los comicios del 7 de junio

Ministerio Público anuncia 7 mil fiscales para vigilar la segunda vuelta: “Lima tendrá un fiscal en cada local de votación”

Comisión del Congreso aprobaría hoy que miembros de la JNJ ganen lo mismo que un juez supremo

Ministerio de Justicia desmiente supuesto indulto a Pedro Castillo: “Informe es falso”

ENTRETENIMIENTO

“Gracias a mí están casándose”, el inesperado comentario de Mary Moncada ante la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

“Gracias a mí están casándose”, el inesperado comentario de Mary Moncada ante la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

Ethel Pozo aclara su relación con Edson Dávila tras sus declaraciones por no seguir a Gisela Valcárcel a Panamericana TV

Claudia Portocarrero confiesa que se separó de su esposo luego de quedar embarazada: “Fue un momento fuerte”

Semifinal de ‘La Granja VIP’: estos son los nominados y uno de ellos deja el reality hoy por votos del público

Karla Tarazona contrató al mismo wedding planner que organizó su boda con Rafael Fernández

DEPORTES

Alianza Lima quiere sacar a André Carrillo de Corinthians y recibió inesperada respuesta: “Hoy no le importa tanto la ‘candela’”

Alianza Lima quiere sacar a André Carrillo de Corinthians y recibió inesperada respuesta: “Hoy no le importa tanto la ‘candela’”

‘Chicho’ Salas gana demanda contra Alianza Lima: Poder Judicial ordena millonario pago al DT

La verdad del posible fichaje de Ezequiel Piovi en Universitario: su millonaria cláusula y el motivo por el que siguió al club

Programación de la semana 1 de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026: partidos, horarios y resultados en vivo

Hernán Barcos llegó a Lima acompañado de su familia tras cerrar capítulo con FC Cajamarca: “Estoy de vacaciones”