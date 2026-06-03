Carlos Zambrano lanzó ácido comentario contra Hernán Barcos tras fichaje en Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026: “Es indiferente”

Carlos Zambrano fue contundente sobre fichaje de Hernán Barcos a Sporting Cristal

La llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal es un hecho. El delantero argentino finalizó su vínculo con FC Cajamarca tras seis meses y ya rubricó contrato con el equipo celeste por todo el Torneo Clausura 2026. Así, se convierte en el primer refuerzo solicitado por el club del Rímac para la segunda parte del año.

Tras su conocida relación tensa, Carlos Zambrano opinó sobre el fichaje del ‘Pirata’ al cuadro del Rímac. Lanzó un contundente comentario y marcó distancia con su excompañero en Alianza Lima, quienes se vieron enfrentados en varias ocasiones.

“Si tiene que llegar Hernán, bien por él, ¿no?, por su familia. O sea, les deseo lo mejor a todos. Yo lo he dicho públicamente, no es mi amigo, pero lo respeto y nada más. El interés creo que está ahora de Cristal, no lo sé, no sé si será cierto o no. Y si llega, bien; si no llega, también. A mí me tienen indiferente esos temas. Quien llegue, quien no llegue, en Alianza porque soy hincha; después lo demás... tengo amigos en Cristal, tengo amigos en la U, en todos lados, a quienes les deseo lo mejor y las contrataciones las ven ellos. Y no, no me interesa lo que pase con la vida de los demás", apuntó el ‘Kaiser’ en el programa ‘Desvelados’.

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El defensa de Sport Boys se refirió de la llegada del 'Pirata' al Rímac para el Torneo Clausura 2026. (Desvelados)

“Si me quieren seguir matando, pondré el pecho”

El inicio de 2026 resultó especialmente difícil para Carlos Zambrano, cuya figura quedó asociada a un grave escándalo de violencia sexual. Una joven argentina presentó una denuncia durante la pretemporada de Alianza Lima en Montevideo, lo que desencadenó una profunda crisis en el entorno del defensor peruano.

A raíz de la acusación formal por el presunto delito, el ‘Kaiser’ se distanció por completo del club de La Victoria y debió enfrentar, además del proceso judicial, un fuerte repudio social en su país de origen. La repercusión pública del caso marcó un antes y un después en su situación profesional y personal.

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El 'León' habló sobre su denuncia por abuso sexual. Créditos: La Sustancia / Instagram.

El defensa de Sport Boys volvió a referirse sobre ese tema delicado y se mostró confiado que la justicia se inclinará a su favor. También fue contundente al mencionar que así como se habló mucho tiempo del sensible suceso, también se toque cuando salga la sentencia positiva.

“Cuando salga el veredicto final, que Dios quiera que sea a favor mío, porque estoy muy tranquilo con la conciencia; así como se habló 15 a 20 días de ese tema muy delicado, cuando sea lo contrario, van a hablar una hora y se acabó el show. O sea, porque ya no vende. Ese es el boom del momento; entiendo que mi nombre era muy fuerte a nivel de selección, a nivel de Perú. Llegará el momento en que se toquen los temas con las personas adecuadas, y nada más. Si me tienen que seguir matando, yo pondré el pecho por mis compañeros, por el club y no tengo ningún problema“, declaró Zambrano.

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También dejó en claro que solo tiene que rendirle cuentas a su familia, no a los seguidores que lo critican: “Uno sabe el error que ha cometido. Lo que tengo que hacer yo es agachar la cabeza y pedirle disculpas a mi familia, no a la gente. Las redes, la prensa. No me conocen como persona. Hablen lo que quieran. Me siento tranquilo porque no me conocen. Cuando lo hagan, su mentalidad va a cambiar un poco hacia mí, pero eso me tiene sin cuidado“.