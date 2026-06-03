Lima afrontará jornadas con valores cercanos a 27 °C pese a posible neblina y llovizna en la mañana, según Senamhi

No se descartaron periodos con vientos del sur, con nubosidad nocturna y en primeras horas del día, además de niebla, neblina y llovizna localizada - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que la costa peruana mantendrá temperaturas por encima de sus valores normales, al menos hasta la quincena de junio.

La proyección oficial apunta a una persistencia del calor en casi todo el litoral. En el norte, las máximas previstas se ubican entre 31 °C y 37 °C para Piura y Tumbes, mientras Lambayeque registraría rangos de 28 °C a 33 °C. El organismo indicó que estas condiciones responden a un patrón que se mantiene por encima del promedio estacional.

En Lima Metropolitana, el reporte diferenció comportamientos según la zona urbana. Para los distritos de Lima oeste y Lima centro, se estimaron máximas diurnas entre 23 °C y 25 °C. En Lima este y Lima norte, el pronóstico ubicó valores cercanos a 27 °C, con una sensación térmica que podría variar por efectos locales como el viento y la humedad.

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Pronóstico por regiones: máximas y rangos previstos

El escenario de calor se extiende hacia el centro y el sur. En la costa de La Libertad, se esperan registros entre 24 °C y 31 °C. Para la región Lima y Áncash, las cifras se moverían entre 24 °C y 32 °C. En Ica, el pronóstico señaló un intervalo de 25 °C a 33 °C, mientras la costa de Arequipa tendría un rango de 24 °C a 33 °C. Más al sur, Moquegua y Tacna mostrarían valores más contenidos, entre 21 °C y 23 °C.

El Senamhi precisó que estos rangos pueden presentar variaciones diarias por la influencia de condiciones atmosféricas y marinas. El organismo recomendó seguir los reportes oficiales ante cambios en la intensidad del calor, en especial en las zonas donde las máximas alcanzan los niveles más altos.

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En Lima Metropolitana, Lima oeste y Lima centro presentarían máximas diurnas de 23 °C a 25 °C, mientras Lima este y Lima norte llegarían a valores cercanos a 27 °C - Créditos: Andina.

Vientos del sur y posible nubosidad nocturna

El aviso meteorológico también contempló episodios con incremento de vientos del sur. Ese patrón podría favorecer nubosidad durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana. En ese mismo periodo podrían presentarse niebla, neblina y llovizna localizada, de acuerdo con el reporte.

La entidad señaló que estos eventos no anulan la tendencia de temperaturas elevadas, pero sí pueden modificar la percepción del tiempo en tramos específicos del día, sobre todo en áreas cercanas al litoral, donde la humedad aumenta con facilidad.

ENFEN mantiene la “Alerta de El Niño Costero”

En paralelo, el Enfen mantuvo el estado de “Alerta de El Niño Costero” y previó que el evento se prolongaría hasta febrero de 2027, con mayor probabilidad de magnitud moderada. Según esa evaluación, el contexto favorecería temperaturas por encima de lo normal a lo largo de la costa peruana, incluida Lima Metropolitana.

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El Senamhi informó que continuará con el monitoreo permanente de las condiciones del tiempo a nivel nacional y reiteró su compromiso de ofrecer información confiable y oportuna para la toma de decisiones de la población y las autoridades.

El Senamhi advirtió que la costa peruana mantendrá temperaturas por encima de sus valores normales al menos hasta la quincena de junio - Créditos: Andina.

Funciones del Senamhi

Vigila y monitorea de forma permanente el tiempo y el clima en el territorio nacional, con seguimiento de variables como temperatura, vientos, nubosidad, niebla, neblina y llovizna.

Elabora pronósticos meteorológicos y avisos ante cambios en las condiciones atmosféricas, con énfasis en impactos para la población y sectores productivos.

Emite reportes y comunicados oficiales con información técnica para orientar medidas de prevención y respuesta de autoridades y ciudadanía.

Realiza evaluación y análisis de eventos que alteran los patrones habituales, como olas de calor y variaciones estacionales en la costa.

Mantiene el monitoreo de condiciones hidrológicas vinculadas a lluvias y caudales, para anticipar escenarios de riesgo.

Coordina el intercambio de información con entidades del sistema nacional de gestión del riesgo y actores públicos y privados.