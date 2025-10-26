Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Tarma por el título del Torneo Clausura 2025

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este compromiso en su sitio web y en esta nota. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

El Universitario vs ADT será transmitido por L1 Max , canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) , que se puede encontrar en las parrillas de los diferentes teleoperadores como Best Cable, Win, DirecTV, Claro, entre otros más. Además, cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 Play , la cual es de paga.

El partido comenzará a las 15:30 horas de Perú . Si te encuentras en otro país, arrancará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 17:30 horas de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.

El club de la Perla de los Andes se ubica en la novena casilla con 45 puntos, igualado con Sport Huancayo , pero fuera de la zona de clasificación a la Copa Sudamericana por diferencia de goles. Gustavo Dulanto no estará disponible por disposición contractual , ya que pertenece a Universitario , y el capitán Víctor Cedrón sigue fuera por lesión. El plantel buscará hacer valer su localía y acercarse a los puestos de copas internacionales en una tarde que puede ser trascendente para sus objetivos.

ADT afronta el duelo ante la ‘U’ tras empatar 2-2 con Ayacucho FC en su última presentación, donde Mauro Da Luz marcó un doblete fundamental para mantener sus aspiraciones internacionales. El conjunto de Tarma descansó la fecha previa y llega con plantel más fresco que su rival, lo que podría ser una ventaja en el enfrentamiento en la altura.

Para este desafío, el equipo ‘crema ’ podrá contar nuevamente con Jesús Castillo , quien retorna tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Asimismo, Andy Polo reaparecerá luego de ser expulsado. El plantel de la escuadra de Ate se prepara para afrontar la dificultad de la altitud en el estadio Unión Tarma, donde buscará sumar los tres puntos que podrían significar el cierre anticipado del torneo a su favor.

Universitario a este encuentro con la posibilidad de ganar el Clausura y sellar el tricampeonato nacional si logra una victoria en Tarma. El elenco dirigido por Jorge Fossati superó por la mínima diferencia a Sporting Cristal en la fecha 14, con un gol clave de Alex Valera . Esta victoria lo ha dejado a un paso de asegurar el primer puesto de la tabla, ya que un triunfo lo haría inalcanzable para Cusco FC , su más cercano perseguidor.

¡Día decisivo! Universitario de Deportes visita hoy, domingo 26 de octubre, a ADT en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 . Este cotejo se iniciará a las 15:30 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Unión Tarma, situado a más de 3 mil metros sobre el nivel del mar.

