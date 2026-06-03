¿Sigues esperando tu devolución de impuestos? Estas son las principales razones por las que el SAT retiene saldos a favor

Una persona aguarda frente a una laptop con el logo difuso del SAT al fondo, rodeada de relojes y papeles flotantes que simbolizan la espera y los trámites burocráticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2025, más de 10.8 millones de personas físicas en México presentaron su declaración anual con la expectativa de recibir un reembolso de impuestos por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para una parte considerable de estos contribuyentes, el proceso resulta más largo de lo previsto, con demoras que pueden extenderse durante semanas e incluso meses. Otros, en cambio, reciben la notificación de que su saldo a favor ha sido rechazado o sometido a revisión.

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Las causas detrás de estas postergaciones suelen generar incertidumbre entre los solicitantes. La Dra. Guadalupe Santos Moreno, académica de la Universidad Iberoamericana, señaló que rara vez existe una única razón para que una devolución se detenga. El organismo emplea mecanismos de control que cruzan la información declarada con la que se encuentra en sus bases de datos, en busca de discrepancias que puedan explicar la negativa.

El objetivo de estos filtros es claro: proteger las finanzas públicas e impedir devoluciones indebidas. No obstante, la especialista advirtió que la autoridad debe comunicar con precisión las razones de cualquier rechazo, fundamentando y motivando la decisión más allá de señalar simples inconsistencias.

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¿Por qué el SAT no me ha devuelto mis impuestos?

La devolución de saldos a favor puede verse obstaculizada por diversas situaciones, algunas de las cuales están directamente relacionadas con la información presentada por el propio contribuyente. Entre los problemas detectados con mayor frecuencia se encuentran:

Diferencias en los ingresos declarados frente a los datos registrados por el SAT.

Errores en las retenciones reportadas por empleadores o instituciones financieras.

Deducciones personales que no cumplen los requisitos legales establecidos.

Inconsistencias en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Datos incorrectos en la cuenta bancaria proporcionada para el depósito.

Estos controles están diseñados para evitar pagos improcedentes, pero deben ir acompañados de explicaciones claras y detalladas. La autoridad fiscal no puede limitarse a señalar que existe una “inconsistencia”, debe fundamentar el motivo de la negativa o retraso.

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Dos manos anónimas sostienen un formulario fiscal del SAT con un sello rojo de "Revisión" y elementos gráficos que simbolizan alerta y escrutinio en un contexto tributario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las razones por las que el SAT niega o demora una devolución de impuestos?

La mayoría de los rechazos, según la académica, se origina en equivocaciones por las personas que realizaron su declaración anual. Los motivos más habituales incluyen:

Deducciones mal documentadas o sin los soportes necesarios.

CFDI’s con información incorrecta.

Omisión de ingresos relevantes en la declaración.

Diferencias entre lo declarado y lo reportado por terceros.

En ocasiones, los sistemas automatizados del SAT identifican diferencias que pueden aclararse o corregirse. En esos casos, se suspende la devolución automática y se solicita al contribuyente presentar documentación adicional o realizar el trámite de forma manual.

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Para evitar esta situación que puede terminar en una auditoría o en requerimientos fiscales futuros, es necesario prestar atención a ciertas señales de alerta:

Declarar ingresos diferentes a los registrados por la autoridad fiscal.

Solicitar devoluciones que no corresponden al nivel de ingresos.

Omitir ingresos por plataformas digitales, inversiones, arrendamientos o préstamos.

Realizar depósitos bancarios cuya procedencia no pueda demostrarse.

Una devolución rechazada no implica necesariamente una falta grave, pero si existen inconsistencias importantes, el SAT puede iniciar procedimientos de comprobación y revisar la situación fiscal del contribuyente.

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