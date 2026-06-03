‘Chicho’ Salas gana demanda: Poder Judicial ordena a Alianza Lima pagarle millonaria suma

Poder Judicial falla a favor de ‘Chicho’ Salas y ordena a Alianza Lima pagarle millonaria suma

El Poder Judicial resolvió a favor de Guillermo Salas en el proceso que el exentrenador de Alianza Lima mantenía contra la institución ‘blanquiazul’ desde su salida en 2023. De acuerdo con el fallo, el club victoriano deberá pagar una suma millonaria al ahora técnico de Santos FC de Nazca, en el marco de una demanda laboral que se ha extendido por más de dos años.

El caso se originó tras la desvinculación de ‘Chicho’ Salas del comando técnico íntimo, luego de una etapa en la que asumió el liderazgo del primer equipo y consiguió resultados importantes a nivel local. Sin embargo, su continuidad fue interrumpida por decisiones dirigenciales que dieron paso a su salida, lo que posteriormente derivó en un conflicto legal.

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Tras su salida de la institución, el exjugador decidió recurrir al fuero judicial alegando un despido arbitrario. En su demanda, Guillermo Salas solicitó el pago de beneficios laborales, compensaciones pendientes y una indemnización por daños, además de otros conceptos derivados de su vínculo contractual con el club.

Según lo expuesto en el proceso, el reclamo incluía montos correspondientes a beneficios sociales acumulados durante su etapa como director técnico, así como obligaciones económicas que, según su defensa, no habrían sido canceladas en su totalidad al momento de su desvinculación.

El monto total exigido en la demanda superaba el millón de dólares, de acuerdo con la información que se desprendió del expediente judicial a lo largo del proceso.

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Fallo del Poder Judicial

Finalmente, el Poder Judicial emitió una resolución en la que ordena a Alianza Lima realizar el pago de una suma millonaria a favor de Guillermo Salas, en el marco de los conceptos reconocidos dentro del proceso laboral que el extécnico ‘íntimo’ inició tras su salida del club.

Según lo establecido en el fallo, la institución deberá abonar S/ 973,875.45 y US$ 5,048.90, montos correspondientes a beneficios laborales acumulados durante su vínculo con el club, entre ellos gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), indemnización vacacional y vacaciones truncas.

Asimismo, la resolución dispone el pago de S/ 506,017.40 por concepto de indemnización por despido arbitrario, uno de los puntos centrales de la demanda presentada por el exentrenador. Por último, el tribunal fijó un monto adicional de S/ 10,000.00 por concepto de reparación civil vinculada a daño moral, completando así el total de obligaciones económicas establecidas en la decisión judicial.

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En conjunto, los conceptos reconocidos por el Poder Judicial elevan el monto total a cerca de S/ 1.5 millones de soles, cifra que deberá ser abonada a ‘Chicho’ Salas en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución, marcando así un nuevo capítulo en el proceso legal que ambas partes mantienen desde hace más de dos años.

Poder Judicial falla contra Alianza Lima y ordena pago millonario a ‘Chicho’ Salas

Un proceso que se extendió en el tiempo

El litigio entre ambas partes se mantuvo activo desde 2023, atravesando distintas etapas de evaluación, presentación de descargos y revisión de documentación contractual por parte tanto del exentrenador como de la institución victoriana. A lo largo de ese periodo, el expediente pasó por diversas instancias del sistema judicial laboral.

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Mientras la defensa de Salas sostuvo que su salida no respetó las condiciones pactadas en su vínculo con el club, Alianza Lima argumentó en su momento que la desvinculación se produjo dentro del marco contractual establecido, por lo que no correspondía el pago de determinados conceptos reclamados.

Con el paso del tiempo, el caso se convirtió en uno de los procesos laborales más relevantes que ha enfrentado el club en los últimos años en disputas con exintegrantes de su comando técnico, marcando un nuevo capítulo en la relación entre ambas partes.