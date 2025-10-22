Perú Deportes

Club Tigre pide mesura frente a la progresión de Marco Rivas: “Hay que tratar de acompañarlo, todo tiene su proceso”

El cuerpo técnico de la reserva ha analizado el crecimiento acelerado del joven valor peruano, que de ahora en adelante será una alternativa en el plantel principal a cargo de Diego Dabove

Marco Rivas ha sido promovido
Marco Rivas ha sido promovido al plantel principal por solicitud de Diego Dabove. - Crédito: Club Tigre

Marco Rivas da señales ilusionantes. Tan grande es su crecimiento que el Torneo Proyección AFA 2025 le ha quedado corto. Por eso, después de un consenso entre directivos y entrenadores, se decidió por promoverlo al plantel de Club Tigre que disputa la Liga Profesional Argentina. Movimiento más que inesperado, considerando que todavía no llega a la mayoría de edad.

Aunque cuenta con un enorme futuro, avalado por registros demoledores en su reciente temporada en la cantera, los técnicos encargados de su formación exhortan a la calma y mesura. No quieren que exista presión alguna sobre Rivas, el peruano que deja atrás el rótulo de promesa.

Marco Rivas, identificado con Tigre.
Marco Rivas, identificado con Tigre. - Crédito: Difusión

La voz principal de la petición llega por parte de Gastón Díaz, el ayudante de campo del DT de la reserva Juan Carlos Blengio. Finalizado el empate a uno contra Estudiantes, en el estadio José Dellagiovanna, por la fecha 15 de la Copa Proyección hizo un análisis del acelerado, pero expectante rendimiento de la ‘joya’.

A Marco Rivas hay que tratar de acompañarlo. Todo tiene su proceso y le están pasando muchas cosas de golpe. Nosotros desde nuestro lugar podemos aconsejarlo e ir llevándolo de a poco. Sabemos que está en un buen momento”, expresó en declaraciones ofrecidas al periodista partidario Maximiliano Rodríguez.

El entrenador Gastón Díaz exhorta calma en Club Tigre ante la progresión inmediata del delantero peruano. | VIDEO: Maximiliano Rodríguez

En esa misma frecuencia, Díaz reconoció que a Marco Rivas “cuando le toque la oportunidad de jugar tiene que estar bien preparado. Hoy le tocó estar en el banco, no ingresó, pero sabemos que es un jugador importante, lo tenemos considerado”.

En la pasada semana, el prometedor delantero peruano fue ascendido a Club Tigre, donde cumplió con sus primeros entrenamientos en campo y gimnasio. Formará parte de la estructura definitiva, aunque tendrá apariciones en la segunda escuadra, en cuyas filas se erige como el goleador con 15 dianas que demuestran su nivel.

Marco Rivas, de 17 años,
Marco Rivas, de 17 años, se despunta como el goleador del Club Tigre en el Torneo Proyección. - Crédito: Difusión

