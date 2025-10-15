Perú Deportes

Marco Rivas recibe el llamado de Club Tigre para unirse a las prácticas principales tras sobresalir como goleador en la reserva

De 17 años, el joven delantero peruano se presenta como una apuesta después de despuntarse como un goleador total en el Torneo Proyección AFA Clausura 2025 con Club Atlético Tigre

Con 17 años, el delantero peruano no solo destaca por su capacidad goleadora, también por su cualidad para ofrecer servicios como el realizado ante Rosario Central. | VIDEO: CA Tigre

Aunque Marco Rivas (17) tiene una edad precisa para disputar el Torneo Proyección AFA, su rendimiento no corresponde a su generación. Exhibe una personalidad arrolladora plasmada en su voracidad goleadora con Club Tigre, donde es considerado un talento en ciernes al que deben blindar pronto con un importante contrato profesional.

Si bien ese tema aún no llega a un buen puerto, la institución ha dado un paso adecuado en materia deportiva al llamarlo a las prácticas principales del entrenador Diego Dabove, quien al parecer ha seguido muy de cerca el desempeño del goleador total de la Sexta División.

Marco Rivas, prodigio de CA
Marco Rivas, prodigio de CA Tigre. - Crédito: Difusión

Marco Rivas está citado para el próximo jueves con el plantel profesional de Tigre”, informó el periodista partidario Guillermo Cardozo en sus plataformas oficiales (Instagram y X). Acompañaron a esa publicación una cantidad relevante de comentarios de simpatizantes exigiendo la contratación del peruano, que en un corto tiempo se ha situado como el efectivo ilusionante de las canteras.

Que el seleccionado nacional U18 haya recibido el llamamiento no deja de ser sorprendente, mas aún porque en esa misma fecha, sobre el horario diurno, deberá reportarse con el bloque reservista para disputar el choque contra Belgrano, en el Predio Armando Pérez.

El goleador peruano se lució con un doblete. | VIDEO: Club Atlético Tigre

En cualquier caso, el DT Dabove tiene muy en claro que Rivas atraviesa un estado de momento esplendoroso del que intentará sacar rédito en caso decida promoverlo con el ‘matador’. Eso sí, no solo se quedará con observarlo en las prácticas oficiales, de seguro también requerirá informaciones conjuntas para conocer mucho más su progresión.

De momento, Club Tigre tiene a siete delanteros de un nivel superior al del peruano; tres de ellos son paraguayos (Alfio Oviedo, Romeo Benítez y Blas Armoa). También se sitúa por delante Ignacio Russo. Por sus características y juventud, eso sí, el goleador de la reserva puede presentarse como un recambio interesante, sobre todo en partidos de menor rango.

Marco Rivas celebrando su doblete
Marco Rivas celebrando su doblete contra River Plate en el Torneo Proyección AFA. - Crédito: CA Tigre

Prodigio

A pesar de que todavía no alcanza la mayoría de edad, Marco Rivas impone autoridad con una fuerza pasmosa en el área. Lleva ya 15 anotaciones en el Torneo Proyección AFA y se ha posicionado como el máximo artillero de Club Atlético Tigre en la reserva. Además de esa capacidad valiosa, lee bien el fútbol desde cualquier fase en ataque y prolonga acciones con destreza.

Ha dejado una actuación para el aplauso el último fin de semana cuando le asestó un doblete a River Plate, siendo el primer gol una definición espléndida de enorme factura y la que ha hecho que la atención sobre su persona sea mucho mayor. A partir de entonces, su nombre se asoma para unirse, por ahora como invitado, al equipo principal.

El Club Atlético Tigre ha sido una cantera fundamental para el desarrollo de jóvenes talentos en el fútbol argentino. A lo largo de los años, las categorías menores del club han formado jugadores con gran potencial, quienes luego se destacaron en el ámbito profesional.

Jóvenes promesas como Lucas Janson y Joaquín Arzura comenzaron su carrera en las inferiores, mostrando desde temprano habilidades técnicas y compromiso. Este enfoque en la formación integral no solo brinda oportunidades deportivas, sino también personales, consolidando al ‘matador’ como un semillero de futuros profesionales.

