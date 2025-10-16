Marco Rivas avanza a raudales: fue promovido al plantel principal de Club Tigre en Liga Profesional Argentina

El destino de Marco Rivas quedará definido por el curso de los acontecimientos. - Crédito: Expresión Matadora

El Club Tigre quiere mantener al joven Marco Rivas dentro de la institución. Aunque existe todavía una indefinición con respecto a su futuro, por la falta de un acuerdo que derive la firma oficial de un contrato profesional, ha comenzado a perfilarse su próximo rol dentro del esquema deportivo actual.

Para ello, según ha podido conocer Infobae Perú de primera mano, el comando técnico del ‘matador’ lo ha promovido al plantel principal en un movimiento que causará demasiado ruido, dado que aún no alcanza la mayoría de edad y competirá con delanteros más experimentados y curtidos en Argentina.

Marco Rivas es el máximo goleador de Tigre en la sexta división de Argentina. - Crédito: Difusión

La excelente noticia, que impactará sobre manera en el crecimiento de Marco Rivas, fue ratificada por los integrantes del CT de Club Tigre, y aprobada por las autoridades, al término de los entrenamientos del jueves 16 de octubre, donde dicho sea de paso se le realizó la primera invitación formal para que practicara al lado de los efectivos principales.

La exhibición de Rivas ante los 'millonarios'. | VIDEO: Club Tigre

Horas antes, su representante Jorge Mathias había alcanzado algunos señales al respecto en una charla exclusiva con esta website: “Marco está teniendo un año muy agradable en todo sentido. Es el goleador de la categoría y ya entrenando fijo con la reserva de Tigre, es el más chico de la reserva en edad".

Aseveró, además, que “ya ha debutado con la reserva; ahora lo suben a entrenar con el primer equipo y ya se queda fijo ahí en Tigre, donde también va a ser el más chico dentro del plantel principal”.

En términos totales, Marco Rivas ha superado la media goleadora de los reservistas del Club Tigre con 15 dianas. Entre sus víctimas en la Sexta División se encuentran San Lorenzo, Huracán, River Plate y Rosario Central. En las últimas semanas, conviene mencionar, se destapó como un artillero ilustre en el Torneo Proyección AFA 2025, lo que le valió para llenarle los ojos al técnico Diego Dabove.

Marco Rivas, el talento en ciernes de Perú por el que lucha Club Tigre. - Crédito: Renzo Galiano

Contrato a la espera

Confirmado el avance deportivo de Rivas, tan solo hace falta saber la existencia del blindaje permanente en el ‘matador’. Si bien hay un consenso absoluto para ofrecer un vínculo formal, aún no se han presentado las condiciones adecuadas ni al peruano ni a su entorno empresarial.

“Estuvimos hablando con ellos. No avanzó nada lo de Tigre. Estamos un poco a la espera qué va a pasar con eso. En la semana, sí tuvimos contacto con Nike y con Adidas, que le querían hacer contrato como marcas de empleo. Ello grafica el desarrollo grande que tiene el chico", subrayó Mathias Jorge.

Con 17 años, el delantero peruano no solo destaca por su capacidad goleadora, también por su cualidad para ofrecer servicios como el realizado ante Rosario Central. | VIDEO: CA Tigre

En paralelo, mientras se discute con insistencia el futuro del prometedor delantero peruano, han surgido varios acercamientos del exterior que generan interés en la agencia After90Group, pero la prioridad la sigue conservando Club Tigre, salvo que oficialicen su desmarque de cualquier operación.

“Yo no puedo insistir a un club que le haga un contrato o no, eso sería un error de mi lado. Si yo tengo tres equipos de Europa y los tres grandes de Perú que lo quieren y Tigre no avanza, bueno. Hasta el momento parece que hay más interés del exterior que del club actual", zanjó.