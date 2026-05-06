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“Hasta cheque en blanco”: la preocupación de Cenaida Uribe por la superioridad financiera de San Martín en el vóley peruano

La dirigente de Alianza Lima advirtió sobre el desequilibrio económico en el torneo. Además, indicó que conversó el tema con Fabrizio Acerbi, de Universitario, y ambos coincidieron en la necesidad de tomar medidas al respecto

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La jefa de equipo de Alianza Lima expresó su preocupación por el desequilibrio financiero que puede golpear al torneo. (Video: Puro Vóley)

Cenaida Uribe expresó su preocupación por el rumbo económico que viene tomando la Liga Peruana de Vóley. Pese al reciente tricampeonato de Alianza Lima, la jefa de equipo advirtió que el aumento de la inversión en algunos clubes está generando un escenario cada vez más exigente y difícil de sostener para el resto de instituciones, lo que podría afectar el equilibrio competitivo del torneo.

Uribe señaló que cada temporada se vuelve más exigente no solo por el crecimiento deportivo de sus rivales, sino también por el aumento del poder adquisitivo de algunos equipos que están elevando el costo del mercado local. En ese sentido, apuntó directamente a la Universidad San Martín como una de las escuadras que estaría marcando una diferencia significativa en la dinámica de los fichajes.

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“Cada año es más complicado. Todos los equipos quieren ganarle a Alianza. Además la inversión de los equipos va en aumento, como el caso de la San Martín, que está rompiendo el mercado. Si seguimos así, yo no sé qué va a pasar con la liga, porque al final los únicos equipos que podrían trabajar algo por ahí serían la ‘U’ y Alianza”, señaló.

La dirigente de Alianza Lima consideró que esta situación podría generar un desequilibrio estructural en la competencia local, donde solo algunos clubes tendrían la capacidad real de sostener plantillas altamente competitivas, mientras el resto quedaría rezagado.

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Cenaida Uribe expresó su preocupación por la superioridad financiera de San Martín en el vóley peruano.
Cenaida Uribe expresó su preocupación por la superioridad financiera de San Martín en el vóley peruano.

Preocupación compartida

Uno de los puntos centrales de sus declaraciones estuvo relacionado con la dificultad de mantener presupuestos elevados en el tiempo. Según Cenaida Uribe, el aumento desmedido de salarios y exigencias económicas de las jugadoras podría afectar la estabilidad financiera de los equipos y, a largo plazo, la calidad del torneo.

“Pero es complicado mantener una planilla así. Entonces, algo se tendrá que hacer. Porque no puedes pagar el doble o el triple que otro equipo. Vas a terminar con todas las jugadoras en tu equipo, toda la selección. No entiendo”, comentó, dejando entrever su preocupación por la concentración de talento en pocos clubes.

La jefa del equipo ‘blanquiazul’ reveló además que ha conversado sobre esta situación con otros directivos del medio, entre ellos Fabrizio Acerbi, representante de Universitario de Deportes, con quien coincide en la necesidad de buscar soluciones para evitar un desbalance mayor en el campeonato.

“Ayer hablaba con Fabrizio, el dirigente de la ‘U’, y me comentaba eso. ‘Oye, ¿qué vamos a hacer?’, me dijo. Ya la cosa está, pero... hay hasta cheque en blanco. ¿Qué quieres? Te doy un cheque en blanco. Estamos locos”, relató.

En esa línea, Cenaida consideró que el actual escenario podría estar afectando directamente el desarrollo del torneo y la planificación de los clubes, generando una competencia desigual en términos económicos. “De verdad que así estamos fregando el campeonato, la liga y chicas que algunas no valen lo que están pidiendo. Pero te quedas sin equipo, o viene otro y le ofrece el doble”, añadió.

Alianza Lima y San Martín fueron los finalistas de la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley.
Alianza Lima y San Martín fueron los finalistas de la temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: LPV

Un llamado a ordenar el mercado del vóley peruano

Las declaraciones de Cenaida Uribe reabren el debate sobre la necesidad de establecer criterios más claros en la gestión económica de la Liga Peruana de Vóley, en un contexto donde el crecimiento del interés por el torneo ha venido acompañado de un aumento significativo en la inversión de algunos clubes.

Para la dirigente de Alianza Lima, el desafío pasa por encontrar un equilibrio que permita mantener la competitividad sin desnaturalizar el mercado, evitando que la brecha económica entre equipos termine afectando el espectáculo deportivo.

En ese sentido, su advertencia apunta a la urgencia de discutir mecanismos que garanticen la sostenibilidad del campeonato y eviten una concentración excesiva de talento en pocos equipos, con el objetivo de preservar el equilibrio y la competitividad de la liga en el largo plazo.

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