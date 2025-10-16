Marco Rivas despierta interés de clubes de España, Portugal y Bélgica a la espera de cerrar su contrato con Club Tigre

Marco Rivas, prodigio peruano del CA Tigre, aparece en el radar de clubes de Europa. - Crédito: Composición Infobae

El crecimiento a raudales de Marco Rivas, joven promesa del Club Tigre, ha despertado el interés de algunos equipos de Europa al igual que en Perú, mientras su continuidad en el ‘matador’ permanece sin definirse. La falta de un contrato profesional mantiene abiertas múltiples opciones para el goleador incontestable de los suyos en el Torneo Proyección AFA 2025.

Así lo ha dado ha conocer su agente Mathias Jorge en una entrevista exclusiva concedida a Infobae: “Los tres grandes de Perú se pusieron en contacto. Ahora salieron al cruce tres equipos de Europa que lo están siguiendo también, que están interesados. Estamos haciendo un seguimiento. Entonces no estamos cerrados. Lo que sí, nosotros vamos ahora con la procesión deportiva y no con la procesión económica".

Marco Rivas, identificado con Tigre. - Crédito: Difusión

Aunque no se han identificado los nombres de las instituciones involucradas, el empresario uruguayo reveló que “hay un equipo de Portugal muy importante, hay un equipo de Bélgica muy importante y hay un equipo de España también. Los tres nos contactaron, vamos hablando con ellos, obviamente no te puedo dar el nombre de los clubes, porque no se avanzó nada, pero el interés es real y se está charlando".

El entorno de Rivas no descarta ninguna alternativa, aunque realiza una comparativa que no puede pasar inadvertida. “¿Jugar en Primera en Argentina o en Primera en Perú? Es más atractivo jugar en Primera en Argentina. Esa es la realidad. No descartamos lo de Perú y, sobre todo, con los tres equipos grandes que juegan copa internacional todos los años", apuntó el CEO de After90Group.

Con 17 años, el delantero peruano no solo destaca por su capacidad goleadora, también por su cualidad para ofrecer servicios como el realizado ante Rosario Central. | VIDEO: CA Tigre

“Quizás al chico le pueden dar una proyección deportiva mucho más apresurada que quizás el desarrollo que pueda tener en Argentina. Estamos abiertos a escuchar. Nosotros no cerramos el teléfono a nadie, siempre estamos en contacto con todo el mundo”, sumó.

Marco Rivas dio sus primeros pasos en el fútbol vistiendo la camiseta de River Plate, pero el verdadero sentido de su carrera lo halló en Club Tigre. Allí se ha hecho de un nombre importante, en un corto tiempo, por su relevante producción goleadora entre los juveniles y conoció al entorno empresarial que ha valorado cada una de sus cualidades deportivas y humanas.

Marco Rivas, el talento en ciernes de Perú por el que lucha Club Tigre. - Crédito: Renzo Galiano

“Empezamos a trabajar con él ya hace un año y medio como representantes. Yo lo vi jugar personalmente y la verdad que me interesó, porque le vi mucho potencial. Es un chico que el esfuerzo lo hace él, porque es él el que madruga, el que le pone la garra al entrenamiento, el que está haciendo los goles”, destacó Mathias Jorge.

La valoración personal, entretanto, pasa por la formación dentro de “una familia sumamente educada, de una clase social trabajadora muy bien constituida por los padres”. “El chico es muy profesional, estudia y tiene la dicha que vive cerca del predio Tigre para ir a entrenar en bicicleta”.

El goleador peruano se lució con un doblete. | VIDEO: Club Atlético Tigre

Club Tigre, en suspenso

Para destrabar la situación contractual de Marco Rivas hubo “ida y vuelta, algunas llamadas con Tigre para hacer un contrato profesional”, pero “no avanzó nada”. Aun así, según el agente, “estamos un poco a la espera qué va a pasar” alrededor de un prodigio peruano “que está teniendo un año muy agradable en todo sentido siendo el goleador de la categoría”.

Por su espléndido avance, el delantero “está ya entrenando fijo con la reserva de Tigre, siendo el más chico de la reserva en edad". Por otro lado, ha revelado que Marco, dentro de las próximas horas, no solo “lo suben a entrenar con el primer equipo”, sino que también “ya se queda fijo con el primer equipo de Tigre, en el que va a ser el más chico”.

Marco Rivas, prodigio de CA Tigre. - Crédito: Difusión

Quizás con ese cambio de categoría se logren tender los puentes para perfilar un acuerdo que beneficie a todos los involucrados. Eso sí, Mathias Jorge tiene muy en claro que “yo no puedo insistir a un club que le haga un contrato o no, eso sería un error de mi lado; mi metodología de trabajo es nunca llevarme a un jugador libre a ningún club; entonces cada uno demuestra lo que quiere. Si yo tengo tres equipos de Europa y los tres grandes de Perú que lo quieren y Tigre no avanza, bueno”.

Ha reincidido, además, en que “hasta el momento parece que hay más interés del exterior que del club actual. Quizás nosotros actuamos de una manera leal y, de vuelta, nosotros no nos llevamos libre un jugador de ningún club, siempre es con acuerdo, pero bueno, si realmente hay una propuesta en el país que sea por Marco ahí se hablará con Tigre para decirle: ‘Bueno, muchachos, ¿qué podemos hacer?’ Ahora estamos a la espera.

La exhibición de Rivas ante los 'millonarios'. | VIDEO: Club Tigre

Formación y sueño

Marco Rivas ha experimentado un crecimiento notable en el último año y medio, impulsado por un trabajo personalizado fuera de la estructura tradicional del club. Su entorno identificó la necesidad de complementar la formación que recibía en el ‘matador’.

“Vimos que Marcos necesitaba algunas herramientas externas a las que Tigre le brinda, sea con un doble turno, sea con ayuda psicológica, deportiva, sea con proteínas, sea con creatina, sea con masajista. Le estamos brindando muchas herramientas para que el chico crezca y la verdad que las aprovechó“, mencionó el dueño de la agencia After90Group.

El destino de Marco Rivas quedará definido por el curso de los acontecimientos. - Crédito: Expresión Matadora

Todo ello también fue complementado con “un nutricionista, balance de dieta, estudios de grasa muscular” para que Rivas empezara a ”cambiar físicamente y enormemente la parte muscular, que está a nivel profesional como su velocidad y resistencia".

Con este loable enfoque, Marco Rivas llegó a convertirse en el máximo goleador de su división a nivel de club y a ser promovido al plantel principal, algo con lo que soñaba demasiado y que podrá cumplir sin haber alcanzado, de momento, la mayoría de edad.

“Lo estaba esperando con los pies sobre la tierra y con mucha humildad”, externó su representante añadiendo que “nos pidió hacer un doble turno para mejorar la parte física y así adaptarse con el plantel principal en la parte del roce físico; se está preparado para cosas grandes y tiene mentalidad de cosas grandes”.

Y por si cabe la menor duda, Rivas anhela con todo su corazón aparecer en el profesionalismo con la camiseta de los ‘azules del norte’. “Marco se crió en el barrio de Tigre. Imagínate el deseo de jugar en el club y nosotros como representante, primero tenemos que escuchar al jugador y cuál es su deseo. Y después también analizar las cartas que hay arriba de la mesa. Pero sí, su sueño es jugar en Tigre”.