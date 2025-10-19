DT de Club Tigre elogia a Marco Rivas y esboza el plan en Liga Profesional Argentina: “Tiene mucho potencial”

Conoce todo lo que dijo Diego Dabove en entrevista para el canal del club. (Video: Tigre)

Marco Rivas es una de las proyecciones más destacadas en el Club Atlético Tigre. Las actuaciones del futbolista de apenas 17 años le han valido escalar en las categorías del cuadro de Victoria. Su notable rendimiento en la sexta división y en la reserva de la entidad provocó su promoción a los entrenamientos del equipo principal bajo la supervisión de Diego Dabove.

En un reciente diálogo con el periodista Maximiliano Rodríguez, el adiestrador de 52 años se ha referido directamente a las intenciones del comando técnico para con Rivas. En primera instancia, el exguardameta —retirado a los 27 años por una lesión en el hombro— confirmó que el seleccionado peruano U18 se integró a las prácticas en las filas del cuadro principal.

“Rivas ya está entrenando con el grupo. Está entrenando con la primera”, ratificó. Más adelante, Dabove detalló el plan que ha esbozado para preparar un potencial estreno en la categoría máxima del fútbol tres veces campeón del mundo: “Lo empezamos a ver ahora, le sacamos presión, queremos verlo en el día a día, queremos que se vaya adaptando a los ritmos y a la intensidad de todo lo que es primera división”.

En ese sentido, el extécnico de San Lorenzo de Almagro señaló que el objetivo a corto plazo es que el emergente futbolista se adapte al ambiente de un equipo experimentado que compite al más alto nivel. Por lo tanto, necesita adecuarse a un camerino de jugadores curtidos.

“Que vaya conviviendo con jugadores de experiencia en el día a día en el vestuario. Que siga con esta etapa de formación”, concedió. El DT consideró conveniente reconocer el trabajo de los directores técnicos en las categorías juveniles: “Viene haciendo un trabajo muy bueno con él la gente de inferiores”.

A manera de conclusión, Dabove tuvo palabras de elogio para el joven ariete. “Tiene mucho potencial”, subrayó. Luego, asumió que “ahora queda en nosotros darle las herramientas para que siga creciendo”.

Pretendido

Según ha podido conocer Infobae Perú, Marco Rivas cuenta con propuestas de los tres equipos grandes de Perú. Tanto Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal han actuado estratégicamente y consultaron por la situación del futbolista.

su agente, Mathias Jorge, también reconoció que tres clubes del continente europeo han iniciado un proceso de seguimiento del joven atacante. “Entonces no estamos cerrados. Lo que sí, nosotros vamos ahora con la procesión deportiva y no con la procesión económica”, aseguró.

Aunque no se han identificado los nombres de las instituciones involucradas, el empresario uruguayo reveló que “hay un equipo de Portugal muy importante, hay un equipo de Bélgica muy importante y hay un equipo de España también. Los tres nos contactaron, vamos hablando con ellos, obviamente no te puedo dar el nombre de los clubes, porque no se avanzó nada, pero el interés es real y se está charlando”.

Ambidiestro

En su última presentación con la sexta categoría del Club Tigre, Rivas se despachó con un notable doblete en la paridad a dos de su equipo ante River Plate. El futbolista nacional, que venía de estrenarse como goleador con el seleccionado U18 en un juego amistoso, no tuvo reparos para definir con ambos botines.

El nacido en 2008 inauguró el marcador con un potente remate de zurda. A los cinco minutos de la primera mitad, aprovechó el pivoteo de uno de sus compañeros. Con el cuero picando sobre el gramado de una de los campos del predio Luis ‘Nito’ San Andrés, el joven futbolista desenvainó un disparo desde su pierna izquierda para establecer el 1-0.

Minutos más tarde, el hijo de padre paraguayo y madre peruana disputó el esférico con un defensa riverplatense y quedó mano a mano con el portero del cuadro de Núñez. El ‘7’ del ‘matador’ definió con su botín derecho para mover las redes del arco contrario y celebrar con sus compañeros cerca al banderín del córner.

