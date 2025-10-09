Nolberto Solano cuestionó a Manuel Barreto por convocar a Felipe Chávez: “La selección no es una academia de fútbol”

El exasistente de la 'bicolor' se mostró en contra del llamado de Manuel Barreto. (Full Deporte)

La selección peruana está a puertas de enfrentar a Chile en un amistoso por la fecha FIFA de octubre. La FPF decidió contar con Manuel Barreto como entrenador interino para realizar la transición con el nuevo comando técnico y comenzar a ampliar el universo de futbolistas en la ‘bicolor’.

En ese sentido, la ‘Muñeca’ elaboró una lista de convocados con jugadores jóvenes, a excepción de un par que superan los 30 años. Muchos se han mostrado a favor de la medida del estratega nacional, mientras que -como era de esperarse- han surgido detractores, que no ven con buenos ojos este cambio brusco.

Nolberto Solano, exasistente de la selección peruana durante la era de Ricardo Gareca, explotó por el llamado de uno de los nuevos elementos de la ‘blanquirroja’, que no ha debutado profesionalmente. El ‘Maestrito’ apuntó contra Barreto por citar a Felipe Chávez, quien alterna en la reserva del Bayern Múnich.

“Pareciera que van a ser la solución, este chico que está en Alemania, ellos todavía no han debutado, nos ponemos contentos y escucho mucho ‘ha entrenado con el primer equipo, ha entrenado con la reserva’, pareciera que los entrenamientos están mejor que nuestra liga, ósea no tiene chance el jugador peruano, nos conformamos con chicos que entrenen un par de días en el primer equipo”, señaló en diálogo con Full Deporte.

Solano añadió que “la selección es un espacio donde se lo tienen que ganar, no tenemos tiempo para probar, no hay tiempo porque es así, la demanda de lo que es la selección mayor es así, en todo momento”, haciendo enfásis en las críticas que tendrá el actual DT de Perú en caso de malos resultados. “Está bien, son dos amistosos, pero a Barreto lo van a matar, si pierde 1-0 o 2-0, todos lo van a matar”.

El ahora técnico de la selección de Pakistán continuó con firmeza su argumento de que la convocatoria debe ser un premio a los jugadores con buen presente. “La selección es un espacio que hay que cuidarlo, no es para experimentar, a la selección no se va a experimentar, no se va a ver qué pasa”.

Su indirecta por descartar a futbolistas mayores

Nolberto Solano, asimismo, manifestó que si él fuera el técnico de la selección peruana hubiera dado preferencia a los futbolistas que se encuentran en un buen nivel futbolístico, y dejó una sutil indirecta sobre la ausencia de varios referentes de la ‘bicolor’ por temas de edad.

“Tú tienes que contar con los que están mejor, la selección es momento, no puedes descartar a nadie, es momento, a nosotros no nos sobra nada, hay que traer a los que están en su mejor momento”, acotó.

Promover a los jóvenes talentos

Finalmente, Solano dejó un mensaje de reflexión sobre las medidas que deberían tomar la FPF para que se promuevan nuevos talentos en el país. “No mostrar nuestras carencias, de que la Federación no exige a los clubes de que haya competencia sub 17, sub 15, que empiecen a darle más importancia para que puedan producir y sacar”.

“Ahora los chicos salen de juvenil, se van a prueba a Europa y se terminan volviendo, hay muchas cosas serias que se toman a la ligera, hay un proyecto en menores de cinco años, eso no sabemos, a la selección sub 17, a todas las selecciones tienen que llegar los mejores, pero tiene que haber una buena competencia, la selección se premia, no es para ser una academia de fútbol”, sentenció.