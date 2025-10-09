Perú Deportes

Nolberto Solano cuestionó a Manuel Barreto por convocar a Felipe Chávez: “La selección no es una academia de fútbol”

El exasistente de la ‘bicolor’ señaló que la ‘Muñeca’ se conforma con tener a jugadores con raíces peruanas que no han debutado y solo han entrenado con el primer equipo

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El exasistente de la 'bicolor' se mostró en contra del llamado de Manuel Barreto. (Full Deporte)

La selección peruana está a puertas de enfrentar a Chile en un amistoso por la fecha FIFA de octubre. La FPF decidió contar con Manuel Barreto como entrenador interino para realizar la transición con el nuevo comando técnico y comenzar a ampliar el universo de futbolistas en la ‘bicolor’.

En ese sentido, la ‘Muñeca’ elaboró una lista de convocados con jugadores jóvenes, a excepción de un par que superan los 30 años. Muchos se han mostrado a favor de la medida del estratega nacional, mientras que -como era de esperarse- han surgido detractores, que no ven con buenos ojos este cambio brusco.

Nolberto Solano, exasistente de la selección peruana durante la era de Ricardo Gareca, explotó por el llamado de uno de los nuevos elementos de la ‘blanquirroja’, que no ha debutado profesionalmente. El ‘Maestrito’ apuntó contra Barreto por citar a Felipe Chávez, quien alterna en la reserva del Bayern Múnich.

“Pareciera que van a ser la solución, este chico que está en Alemania, ellos todavía no han debutado, nos ponemos contentos y escucho mucho ‘ha entrenado con el primer equipo, ha entrenado con la reserva’, pareciera que los entrenamientos están mejor que nuestra liga, ósea no tiene chance el jugador peruano, nos conformamos con chicos que entrenen un par de días en el primer equipo”, señaló en diálogo con Full Deporte.

Solano añadió que “la selección es un espacio donde se lo tienen que ganar, no tenemos tiempo para probar, no hay tiempo porque es así, la demanda de lo que es la selección mayor es así, en todo momento”, haciendo enfásis en las críticas que tendrá el actual DT de Perú en caso de malos resultados. “Está bien, son dos amistosos, pero a Barreto lo van a matar, si pierde 1-0 o 2-0, todos lo van a matar”.

El ahora técnico de la selección de Pakistán continuó con firmeza su argumento de que la convocatoria debe ser un premio a los jugadores con buen presente. “La selección es un espacio que hay que cuidarlo, no es para experimentar, a la selección no se va a experimentar, no se va a ver qué pasa”.

Nolberto Solano explotó por la
Nolberto Solano explotó por la convocatoria de Manuel Barreto a Felipe Chávez en la selección peruana.

Su indirecta por descartar a futbolistas mayores

Nolberto Solano, asimismo, manifestó que si él fuera el técnico de la selección peruana hubiera dado preferencia a los futbolistas que se encuentran en un buen nivel futbolístico, y dejó una sutil indirecta sobre la ausencia de varios referentes de la ‘bicolor’ por temas de edad.

“Tú tienes que contar con los que están mejor, la selección es momento, no puedes descartar a nadie, es momento, a nosotros no nos sobra nada, hay que traer a los que están en su mejor momento”, acotó.

Nolberto Solano fue el asistente
Nolberto Solano fue el asistente técnico de Ricardo Gareca en la selección peruana durante el Mundial 2018.

Promover a los jóvenes talentos

Finalmente, Solano dejó un mensaje de reflexión sobre las medidas que deberían tomar la FPF para que se promuevan nuevos talentos en el país. “No mostrar nuestras carencias, de que la Federación no exige a los clubes de que haya competencia sub 17, sub 15, que empiecen a darle más importancia para que puedan producir y sacar”.

“Ahora los chicos salen de juvenil, se van a prueba a Europa y se terminan volviendo, hay muchas cosas serias que se toman a la ligera, hay un proyecto en menores de cinco años, eso no sabemos, a la selección sub 17, a todas las selecciones tienen que llegar los mejores, pero tiene que haber una buena competencia, la selección se premia, no es para ser una academia de fútbol”, sentenció.

Temas Relacionados

Nolberto SolanoFelipe ChávezSelección peruanaManuel Barretoperu-deportes

Más Noticias

Comienza el Atenea Open 2025 con Universitario y la selección peruana: partidos, horarios y canales TV del torneo de vóley

El certamen organizado por el club Atlético Atenea comenzará este viernes 10 de octubre en el Coliseo Colegio La Salle

Comienza el Atenea Open 2025

Entradas Alianza Lima vs Sport Boys: precios y cómo comprar boletos para partidazo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

Los ‘blanquimorados’ recibirán a los rosados el próximo jueves 16 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 14 del campeonato nacional. Entérate qué tribunas están disponibles

Entradas Alianza Lima vs Sport

A qué hora juega Perú vs Chile: partido amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Manuel Barreto hará su debut como técnico interino frente la ‘roja’ en su condición de visita. El ‘clásico del pacífico’ marcará la nueva versión de la ‘blanquirroja’ con miras al recambio generacional. Conoce los horarios del duelo

A qué hora juega Perú

‘Chicho’ Salas eligió entre Hernán Barcos y Paolo Guerrero para marcar su continuidad en Alianza Lima: “El fútbol te pide otras cosas”

El extécnico ‘blanquiazul’ confesó cómo es su relación con el ‘Depredador’ tras su accidentado paso por César Vallejo y también se refirió a la contuinuidad de Néstor Gorosito para el 2026

‘Chicho’ Salas eligió entre Hernán

A qué hora juega Bolivia vs Jordania: partido amistoso en Estambul por fecha FIFA 2025

La ‘verde’ buscará aprovechar su gira europea y vencer a un cuadro asiático que clasificó por primera vez al Mundial (2026). Conoce los horarios de la contienda

A qué hora juega Bolivia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ejecutivo y Legislativo citan en

Ejecutivo y Legislativo citan en Palacio de Gobierno a transportistas ante nueva amenaza de paro

Ministro Sandoval denuncia insultos a la presidenta y exige unidad nacional frente a la crispación

Phillip Butters tuvo que esconderse en el baño de una radio y salir con resguardo policial para evitar ser linchado en Juliaca

Cambios en Acción Popular: María del Carmen Alva y Edwin Martínez vuelven a la bancada

A seis días del cierre del padrón, estas son las autoridades que han anunciado su intención de postular en las elecciones 2026

ENTRETENIMIENTO

Ataque armado a Agua Marina

Ataque armado a Agua Marina EN VIVO: últimas noticias y situación de los heridos durante concierto en Chorrillos

“Salimos a trabajar con miedo”: José Quiroga, líder de Agua Marina, advertía amenazas meses antes del ataque en Chorrillos

“¡Basta ya!“: Grupo 5, Armonía 10, Corazón Serrano y más agrupaciones de cumbia levantan su voz tras ataque a Agua Marina

Hermanos Luis y Manuel Quiroga Querevalú heridos tras ataque armado contra Agua Marina, informó la Policía Nacional

Magaly Medina sobre el mea culpa de Nicola Porcella: “No te victimices, el Perú te dio muchas oportunidades”

DEPORTES

Comienza el Atenea Open 2025

Comienza el Atenea Open 2025 con Universitario y la selección peruana: partidos, horarios y canales TV del torneo de vóley

Entradas Alianza Lima vs Sport Boys: precios y cómo comprar boletos para partidazo en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú 2025

A qué hora juega Perú vs Chile: partido amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

‘Chicho’ Salas eligió entre Hernán Barcos y Paolo Guerrero para marcar su continuidad en Alianza Lima: “El fútbol te pide otras cosas”

A qué hora juega Bolivia vs Jordania: partido amistoso en Estambul por fecha FIFA 2025