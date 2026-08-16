Magaly Medina sorprende al elogiar a Ethel Pozo y Julián Alexander por la química de sus videos: “Es bastante divertido”

Magaly Medina analiza el nuevo canal de YouTube de Ethel Pozo y su esposo, Julián Alexander, donde revelan intimidades de su relación, incluyendo peleas, mentiras sobre su edad y hasta una sesión de bótox. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Guardar

Magaly Medina no suele prodigar elogios a sus colegas del espectáculo, pero el contenido que Ethel Pozo y su esposo Julián Alexander vienen publicando como pareja le arrancó una valoración positiva. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ de ATV destacó la química que ambos proyectan en cámara y calificó sus videos como entretenidos y espontáneos: “Está bastante divertido, de verdad que tiene muchísima chispa”, afirmó Medina al comentar las publicaciones de la pareja.

El material que despertó el comentario de la periodista corresponde al formato ‘Modo Pareja ON’, un espacio en YouTube donde Pozo y Alexander comparten conversaciones sobre su vida en común. Para Medina, lo que hace funcionar el proyecto es precisamente que ninguno de los dos fuerza la dinámica frente a las cámaras. “Hay una química entre ellos”, señaló la conductora, al tiempo que destacó que la pareja logra mostrarse con naturalidad sin que la interacción se perciba artificial.

PUBLICIDAD

Lo que Magaly vio: espontaneidad y sin filtros

El elogio de Medina llega en un momento en que el contenido de Pozo y Alexander ha generado reacciones por los detalles que ambos deciden compartir. En uno de los episodios recientes, la pareja abordó preguntas sobre su convivencia que incluyeron desde quién dijo primero “te amo” hasta cómo fue su primera pelea.

Alexander también confesó que acompaña a su esposa a sesiones de bótox, aunque admitió que tuvo que “hacerse el valiente” porque sentía dolor durante el procedimiento. Otro momento que llamó la atención fue cuando el productor reveló su postura sobre dormir abrazados. Ante la pregunta de si prefería “dormir abrazados o con aire acondicionado”, ambos respondieron al mismo tiempo: “Aire acondicionado”.

PUBLICIDAD

Alexander fue más allá: “Abrazados es horrible”, sentenció, lo que generó el reclamo inmediato de Pozo frente a la cámara. Su explicación no fue menos directa: “Sí, mi amor, yo te amo, pero ahí pone ahí en mi brazo y no se puede dormir así. Hay gente que duerme en cucharita y no se puede, eso es antinatural”, afirmó el yerno de Gisela Valcárcel.

¿Quién manda en la relación? Julián Alexander se sincera y le pide a Ethel Pozo que sea 'un poco menos tóxica'. El público y Magaly Medina reaccionan al divertido contenido de la pareja en YouTube. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La pareja también recordó una anécdota de la pandemia: Alexander terminó echándole alcohol en el rostro a Pozo de manera accidental, un episodio que ambos revivieron entre bromas. Para Medina, ese tipo de momentos son los que explican por qué el formato conecta con el público: la pareja no construye una imagen, simplemente muestra lo que hay.

PUBLICIDAD

La mentira con la que Julián conquistó a Ethel

Uno de los episodios que más circuló en redes fue la confesión de Alexander sobre cómo intentó conquistar a Pozo. Ante la pregunta directa de su esposa —“¿Qué mentira piadosa me dijiste para conquistarme?“—, el director de televisión respondió sin rodeos: “Te dije que era mayor”. El detalle, según explicó, fue calculado: sabía que Pozo le llevaba cuatro años y temía que esa diferencia lo descartara antes de que pudieran conocerse.

“Yo evalué rápidamente la situación. Me llevas cuatro años. Si le digo que me lleva cuatro años, entonces va a decir: ‘No, este es muy chibolo’”, relató Alexander. Su solución fue decirle que tenía dos años más de los que realmente tenía, para reducir la brecha percibida. La estrategia funcionó hasta su cumpleaños, cuando Pozo descubrió la verdad. “Al poco tiempo fue tu cumpleaños y me di cuenta”, recordó la conductora.

PUBLICIDAD

“¿Cómo me vas a mentir? Te subiste dos años, Julián, y no te lo voy a perdonar nunca”, le dijo Pozo frente a las cámaras, con un tono que mezcló el reclamo y la complicidad. Alexander se limitó a explicar que la mentira tuvo un único propósito: conseguir que ella aceptara salir con él, y que una vez que ambos se conocieron, ya no hizo falta sostenerla.

Ethel Pozo fuera de la televisión y activa en redes

El elogio de Medina llega en un momento particular para Pozo. La exconductora de ‘América Hoy’ dejó el canal a fines de 2025 luego de que su contrato no fuera renovado, en medio de una polémica con sus excompañeros Janet Barboza y Edson Dávila. Pozo reveló que ambos sabían que ella era la única del elenco que no continuaría y que ninguno se lo comunicó a tiempo.

PUBLICIDAD

Magaly Medina elogió a Ethel Pozo y Julián Alexander por la química que muestran en sus videos como pareja.

La disputa derivó en la publicación de chats privados por parte de Barboza y en semanas de declaraciones cruzadas. Ahora, a eso se suma su exclusión de la Teletón 2026. Pozo informó públicamente que la organización le comunicó que América Televisión había notificado que no podría conducir ni participar en el evento.

“Se me indicó que esta decisión estaría relacionada con comentarios que habría realizado sobre ellos en mi programa de streaming y con la incomodidad que, según se me informó, generaría mi presencia entre algunos conductores de América Hoy”, escribió la conductora en su comunicado oficial.

Alejada de la televisión abierta, Pozo mantiene presencia en el podcast ‘Sin + que decir’ del canal de streaming Q+ y en sus redes sociales, donde el formato junto a Alexander se ha convertido en su principal espacio de exposición pública. La validación de Magaly Medina, figura que históricamente ha sido crítica del entorno de Pozo, representa un respaldo poco habitual para el proyecto.

PUBLICIDAD