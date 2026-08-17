Keiko Fujimori revela sus tips de belleza para cuidar su piel y mantener una apariencia joven: “No tengo muchos secretos”

Aún no es una medida oficial, pero el Gobierno quiere tener la potestad para legislar para reducir el número de feriados. - Crédito AP Foto/Martín Mejía

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Keiko Fujimori compartió durante una de sus transmisiones en vivo una rutina sencilla para el cuidado de la piel, luego de responder a una consulta de una espectadora. La también presidenta señaló que su principal práctica consiste en proteger el rostro durante el día y mantener una rutina de limpieza e hidratación antes de dormir.

Según explicó Fujimori, el uso de bloqueador solar forma parte de su cuidado diario. La mandataria indicó que aplica este producto por la mañana y que, antes de acostarse, retira el maquillaje y utiliza una crema humectante.

La recomendación surgió a partir de una pregunta de una seguidora identificada como Mercedes, quien quiso conocer qué hacía Fujimori para conservar una apariencia juvenil. La respuesta se centró en hábitos básicos de cuidado facial y no en tratamientos especializados.

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La rutina de cuidado que compartió Keiko Fujimori

Una mujer identificada como funcionaria peruana se dirige a la cámara con una bandera de Perú detrás. Aborda el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y México, la eliminación de visados, y la Alianza del Pacífico (conformada por Perú, México, Chile y Colombia). También comparte consejos sobre cuidado personal, incluyendo el uso de protector solar y humectante. Este video es una declaración pública.

Durante la transmisión, Fujimori explicó que no considera tener muchos secretos para el cuidado de su apariencia. Entre las prácticas que mencionó figuran el uso de bloqueador durante la mañana, la limpieza del rostro antes de dormir y la aplicación de humectante.

La presidenta también señaló que su rutina no busca eliminar por completo las líneas de expresión. En su respuesta, atribuyó a estos cuidados básicos una apariencia con menos arrugas, sin referirse a procedimientos estéticos, suplementos o tratamientos médicos.

El cuidado facial que describió se concentra en tres momentos: protección frente al sol, retiro del maquillaje e hidratación nocturna. Estos pasos forman parte de una rutina cosmética cotidiana, según la información compartida durante la transmisión.

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Peru's President Keiko Fujimori waves as she steps out of the Congress after being sworn in as the country's new president, in Lima, Peru, July 28, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Bloqueador solar durante todo el año

La especialista de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud, Denisse Vargas, recomendó utilizar bloqueadores con Factor de Protección Solar superior a 30. Según la especialista, el producto debe aplicarse 30 minutos antes de la exposición al sol.

Para las personas que acuden a playas o piscinas, Vargas recomendó elegir productos resistentes al agua y repetir la aplicación cada dos horas. También señaló que los envases permiten identificar el tipo de filtro disponible para la protección frente a rayos UVA, UVB o ambos.

La especialista indicó que existen productos destinados a menores de edad, identificados en sus envases como “Sun Kids” o con referencias específicas para niños. También mencionó la existencia de bronceadores con FPS para quienes buscan obtener una piel bronceada.

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La recomendación de protección solar no se limita a los meses de verano. Vargas señaló que existen cremas, labiales y bases de maquillaje con FPS, además de los bloqueadores tradicionales.

“También hay cremas, labiales, bases de maquillaje con FPS y es importante usarlos no solo en el verano sino también en invierno, pues, aunque no se vean los rayos del sol, estos queman igual, sobre todo los UVA”, precisó la especialista de la Digemid.

La experta también recomendó complementar el uso de productos con protección solar mediante prendas de manga larga, gorros de ala ancha y lentes oscuros con protección UV.

La especialista recordó además la necesidad de revisar la autorización sanitaria de los productos antes de adquirirlos. “Finalmente, recordó que es importante verificar que estos productos cuenten con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), autorización que otorga la Digemid, equivalente al registro sanitario”, señala la información proporcionada por el Ministerio de Salud.

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