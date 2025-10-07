Perú Deportes

“Felipe Chávez hará todo lo que está en sus posibilidades para aprovechar el partido ante Chile”, indica su agente a Infobae Perú

El representante de ‘Pippo’, que además integra su núcleo familiar cercano, ha resaltado su serenidad y compromiso ante el desafío de representar al país. “Está concentrado al 100% en sus metas”, ha expresado Fabián Chávez a este sitio digital

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Felipe Chávez integrando el entrenamiento
Felipe Chávez integrando el entrenamiento de la selección peruana. - Crédito: FPF

La primera convocatoria de Felipe Chávez a la selección peruana, con el interinato de Manuel Barreto, ha generado entusiasmo y orgullo en su entorno más cercano, sobre todo para su agente que integra, además, el núcleo familiar. La noticia se percibe como un reconocimiento merecido a su trayectoria y compromiso, tanto en el ámbito personal como profesional.

En una comunicación exclusiva con Infobae Perú, Fabián Chávez detalló cómo fue el momento en el que se enteraron que ‘Pippo’ formaba parte de la planificación oficial de la ‘bicolor’: “En la familia lo recibimos con mucha alegría y orgullo. Es un resultado del esfuerzo que invierte Felipe hace muchos años”.

Felipe Chávez llevó el dorsal
Felipe Chávez llevó el dorsal '10' de Perú U20. - Crédito: Alex Limas

El empresario estuvo al lado del joven valor del Bayern Múnich cuando se conoció su citación con la selección nacional. Relató que “no hubo nerviosismo” en la semana previa de la convocatoria, porque siempre se mantuvieron serenos y enfocados en los proyectos establecidos de la presente temporada. “Felipe está con la mente clara y concentrado al 100% en su trabajo y sus metas”, externó.

Respecto a la percepción del FC Bayern, club en el que milita actualmente, se reconoce que la valoración oficial sobre la convocatoria solo puede provenir de los altos mandos de la institución muniquesa. “Esa pregunta solo podrá responderla los directivos”, dijo entre risas Fabián Chávez añadiendo que “obviamente ser seleccionado siempre es algo especial, pero en un club como el Bayern Múnich los encargados probablemente están más acostumbrados que en otros clubes”.

Cuestión de idiosincrasia

La motivación personal de Felipe Chávez permanece alta ante el próximo compromiso internacional. Sabe plenamente que el rival que se ubicará al frente es Chile y que existe una historia tan aparte como especial con ellos desde el lado cultural y deportivo.

Por eso, el talentoso organizador de juego quiere contribuir positivamente, con la expectativa de que su desempeño impulse un resultado favorable para los suyos: “Sabemos que ese enfrentamiento viene con mucha intensidad y será una gran prueba para todos” .

“Y obviamente Felipe viene con la motivación de formar parte del éxito de ganar ese duelo. Yo personalmente tengo que intentar enfocarme en el rendimiento de mi hermano, pero claro que sí o sí espero que salgamos triunfando”, añadió Fabián Chávez, quien acompañará a ‘Pippo’ en su anhelado estreno en el país trasandino.

En cuanto a su estado físico y futbolístico, el nacido en Aichach está preparado para asumir cualquier rol que le asigne el comando técnico de la selección peruana. Su entorno destaca la disposición del ‘10′ para aprovechar al máximo la ocasión, ya sea como titular o ingresando desde el banco de suplentes. “Felipe hará todo lo que está en sus posibilidades para aprovechar esa oportunidad. Después las decisiones las toma el comando técnico”, concluyó su representante.

'Pippo' ha regresado a suelo nacional después del desplante de José Guillermo del Solar en el Campeonato Sudamericano U20. | VIDEO: Entrebolas

Lista de Perú

Arqueros: Diego Romero (CA Banfield – Argentina), Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal).

Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Anderson Villacorta, Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys), Marcos López (FC Copenhague – Dinamarca).

Mediocampistas: Erick Noriega (Gremio – Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich – Alemania).

Delanteros: Álex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali – Colombia) , Juan Pablo Goicochea (CA Platense – Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano – Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps – Canadá), Joao Grimaldo (Riga FC – Letonia)

Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa – Portugal).

Temas Relacionados

Felipe ChávezSelección peruanaSelección de Chileperu-deportes

Más Noticias

Jean Ferrari detalla cómo prepara el futuro del fútbol peruano en la FPF: “He empezado a elaborar un plan que va al 2045”

El federativo explica que a su llegada a la Federación Peruana de Fútbol solo encontró el archivo del infructuoso Plan Centenario, con el que se guiará para una nueva hoja de ruta que sirva por las próximas dos décadas

Jean Ferrari detalla cómo prepara

“No tienen el más mínimo interés”: Cecilia Tait rompe lazos con la Federación Peruana de Vóley y se aparta de importante proyecto

La histórica ‘Zurda de Oro’ y actual dirigente de la FIVB lanzó fuertes críticas a la gestión de Gino Vegas y reveló que dio un paso al costado en el Proyecto Perú 2032. “Hay envidia y egoísmo”, denunció con firmeza

“No tienen el más mínimo

San Martín anuncia su ‘Noche Santa’ con Regatas como rival: día, hora y canal TV del clásico entre “las más campeonas”

El equipo de Santa Anita enfrentará a su similar chorrillano en su tradicional evento de presentación, previo al arranque de la Liga Peruana de Vóley. Revisa todos los detalles de este esperado encuentro

San Martín anuncia su ‘Noche

Jean Ferrari dejó firme defensa a Agustín Lozano por críticas “direccionadas” a su gestión en la FPF: “¿Qué de bueno le hacen al fútbol peruano?"

El exadministrador de Universitario se refirió a los reiterados cuestionamientos que recibe el presidente de la Federación, alegando que ahora hay un cambio rotundo

Jean Ferrari dejó firme defensa

Fabio Gruber se compromete a defender la camiseta de la selección peruana por identificación: espera ansioso la próxima convocatoria

La ‘bicolor’ ha llegado a un acuerdo para incorporar al capitán del FC Nürnberg que disputa el ascenso de Alemania. Se da por descontado su llamado para los amistosos de noviembre contra Rusia y Chile

Fabio Gruber se compromete a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú condena intento de magnicidio

Perú condena intento de magnicidio contra Daniel Noboa en Ecuador y advierte escalada de “violencia contra Dina Boluarte”

Ministro César Sandoval plantea adelantar reunión clave con transportistas para este jueves 9 de octubre

Rafael López Aliaga lanza boulevard para hinchas de Alianza Lima con fondos públicos: “La ‘U’ también tiene el apoyo metropolitano”

Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensión mínima de S/ 3.300 a docentes jubilados: promulgación queda en manos del Congreso

Gerald Oropeza, excarcelado en 2022, insinúa atentado contra Dina Boluarte: “Vamos a desenterrar los juguetes”

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo admitió haber puesto

Gustavo Salcedo admitió haber puesto GPS en los autos del Christian Rodríguez y de su esposa: “lo tuve ‘trackeado’”

Christian Domínguez pide disculpas púbicas a Karla Tarazona por las declaraciones de su hija mayor: “Ensucian tu imagen”

Cachaza confesó que no sentía amor cuando Rafael Cardozo le pidió la mano: “ya se había terminado”

Zaca TV responde a las críticas y revelan por qué no hablaron del paro de transportistas: “Nos parecía una falta de respeto”

Nicola Porcella y las veces que el actor peruano afirmó sentirse “más mexicano que nunca”

DEPORTES

Expresidente de Sporting Cristal hizo

Expresidente de Sporting Cristal hizo fuerte acusación contra Universitario: “Manejan la FPF y la programación de la Liga 1”

Jean Ferrari rompió su silencio por polémica publicación de Renato Tapia: “Yo no lo entendí, pero se resolverá”

Jean Ferrari detalla cómo prepara el futuro del fútbol peruano en la FPF: “He empezado a elaborar un plan que va al 2045”

San Martín anuncia su ‘Noche Santa’ con Regatas como rival: día, hora y canal TV del clásico entre “las más campeonas”

Jean Ferrari dejó firme defensa a Agustín Lozano por críticas “direccionadas” a su gestión en la FPF: “¿Qué de bueno le hacen al fútbol peruano?"