“Felipe Chávez hará todo lo que está en sus posibilidades para aprovechar el partido ante Chile”, indica su agente a Infobae Perú

Felipe Chávez integrando el entrenamiento de la selección peruana. - Crédito: FPF

La primera convocatoria de Felipe Chávez a la selección peruana, con el interinato de Manuel Barreto, ha generado entusiasmo y orgullo en su entorno más cercano, sobre todo para su agente que integra, además, el núcleo familiar. La noticia se percibe como un reconocimiento merecido a su trayectoria y compromiso, tanto en el ámbito personal como profesional.

En una comunicación exclusiva con Infobae Perú, Fabián Chávez detalló cómo fue el momento en el que se enteraron que ‘Pippo’ formaba parte de la planificación oficial de la ‘bicolor’: “En la familia lo recibimos con mucha alegría y orgullo. Es un resultado del esfuerzo que invierte Felipe hace muchos años”.

Felipe Chávez llevó el dorsal '10' de Perú U20. - Crédito: Alex Limas

El empresario estuvo al lado del joven valor del Bayern Múnich cuando se conoció su citación con la selección nacional. Relató que “no hubo nerviosismo” en la semana previa de la convocatoria, porque siempre se mantuvieron serenos y enfocados en los proyectos establecidos de la presente temporada. “Felipe está con la mente clara y concentrado al 100% en su trabajo y sus metas”, externó.

Respecto a la percepción del FC Bayern, club en el que milita actualmente, se reconoce que la valoración oficial sobre la convocatoria solo puede provenir de los altos mandos de la institución muniquesa. “Esa pregunta solo podrá responderla los directivos”, dijo entre risas Fabián Chávez añadiendo que “obviamente ser seleccionado siempre es algo especial, pero en un club como el Bayern Múnich los encargados probablemente están más acostumbrados que en otros clubes”.

Cuestión de idiosincrasia

La motivación personal de Felipe Chávez permanece alta ante el próximo compromiso internacional. Sabe plenamente que el rival que se ubicará al frente es Chile y que existe una historia tan aparte como especial con ellos desde el lado cultural y deportivo.

Por eso, el talentoso organizador de juego quiere contribuir positivamente, con la expectativa de que su desempeño impulse un resultado favorable para los suyos: “Sabemos que ese enfrentamiento viene con mucha intensidad y será una gran prueba para todos” .

“Y obviamente Felipe viene con la motivación de formar parte del éxito de ganar ese duelo. Yo personalmente tengo que intentar enfocarme en el rendimiento de mi hermano, pero claro que sí o sí espero que salgamos triunfando”, añadió Fabián Chávez, quien acompañará a ‘Pippo’ en su anhelado estreno en el país trasandino.

En cuanto a su estado físico y futbolístico, el nacido en Aichach está preparado para asumir cualquier rol que le asigne el comando técnico de la selección peruana. Su entorno destaca la disposición del ‘10′ para aprovechar al máximo la ocasión, ya sea como titular o ingresando desde el banco de suplentes. “Felipe hará todo lo que está en sus posibilidades para aprovechar esa oportunidad. Después las decisiones las toma el comando técnico”, concluyó su representante.

'Pippo' ha regresado a suelo nacional después del desplante de José Guillermo del Solar en el Campeonato Sudamericano U20. | VIDEO: Entrebolas

Lista de Perú

Arqueros: Diego Romero (CA Banfield – Argentina), Pedro Díaz (Cusco FC), Diego Enríquez (Sporting Cristal).

Defensas: Miguel Araujo (Sporting Cristal), Anderson Villacorta, Renzo Garcés (Alianza Lima), Anderson Santamaría (Universitario), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Cristian Carbajal (Sport Boys), Marcos López (FC Copenhague – Dinamarca).

Mediocampistas: Erick Noriega (Gremio – Brasil), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Jesús Castillo (Universitario), Felipe Chávez (Bayern Múnich – Alemania).

Delanteros: Álex Valera (Universitario), Luis Ramos (América de Cali – Colombia) , Juan Pablo Goicochea (CA Platense – Argentina), Bryan Reyna (CA Belgrano – Argentina), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps – Canadá), Joao Grimaldo (Riga FC – Letonia)

Sparrings: Fabio Vásquez (Sporting Cristal), D’Alessandro Montenegro (ADT), Edu Villar (Sport Huancayo), Álvaro Rojas (Juan Pablo II) y Víctor Guzmán (Sporting Lisboa – Portugal).