Marcos López marcó su primer gol de la temporada: FC Copenhague goleó y es único líder de la Superliga danesa

El lateral peruano entra a los 69 minutos y marca al 77 con un remate raso de larga distancia para cerrar la paliza ante Randers, en una noche que estira la racha ganadora a seis triunfos (Superliga)

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El FC Copenhague no dio respiro a Randers y lo goleó 4-0 en condición de visitante por la cuarta jornada de la 3F Superliga de Dinamarca. El lateral izquierdo peruano Marcos López entró al campo en el minuto 69 y anotó el tanto del cierre ocho minutos después, con un potente remate raso desde larga distancia que superó al arquero rival.

Fue su primera anotación en la temporada actual y apenas la segunda desde que defiende la camiseta del conjunto danés. Con el resultado, el equipo dirigido por Bo Svensson alcanzó las nueve unidades y extendió a seis su racha de victorias consecutivas en el campeonato, posición que lo mantiene en lo más alto de la tabla.

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Meling, figura del primer tiempo

El Copenhague tomó el control desde los primeros minutos gracias al doblete de Birger Meling y sentenció el primer tiempo con un gol de Mads Emil Madsen desde fuera del área. (FC Kobenhavn)

El encuentro quedó prácticamente resuelto antes del descanso. El defensor noruego Birger Meling fue el gran artífice del arranque: abrió el marcador a los dos minutos con una llegada precisa y repitió la fórmula a los 14′ para establecer el 2-0. Randers intentó sostener el balón durante algunos pasajes de la primera mitad, pero no logró convertir esa posesión en situaciones de peligro real frente al arco visitante.

Cuando el local parecía encaminarse al descanso con alguna chance de reacción, Mads Emil Madsen terminó de sentenciar el primer tiempo. El mediocampista sacó un remate potente desde fuera del área en el tiempo añadido y colocó el 3-0 antes de que los equipos se retiraran a los vestuarios.

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López entró y no perdonó

Marcos López ingresó en el segundo tiempo y aprovechó su oportunidad para marcar el 4-0 del Copenhague ante Randers, con un remate raso desde fuera del área que cerró la goleada. (FC Kobenhavn)

Para la segunda mitad, el cuerpo técnico del Copenhague comenzó a administrar el plantel con los próximos compromisos en mente. Madsen amplió la ventaja a los 46 minutos para dejar el marcador en 3-0, y a los 69′ el entrenador Bo Svensson realizó uno de los cambios previstos: Marcos López reemplazó a Meling, precisamente el jugador que había firmado los dos primeros goles del partido.

El lateral peruano aprovechó cada minuto que tuvo disponible. Con el resultado ya controlado, buscó espacios por su sector y al 77′ encontró el premio: recibió el balón, acomodó y sacó un disparo raso desde larga distancia que no pudo detener el arquero de Randers. El tanto estableció el definitivo 4-0 y cerró una noche redonda para el conjunto danés.

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Un detalle llamativo acompaña al gol de López: los dos tantos que el peruano ha marcado con la camiseta del Copenhague fueron anotados en el mismo estadio, el de Randers.

Liderato sólido y próximos desafíos

La goleada ante Randers permitió al Copenhague mantenerse como único líder de la Superliga con nueve puntos y extender su racha a seis victorias consecutivas antes de afrontar la Conference League. (FC Kobenhavn)

Con la victoria, el FC Copenhague se afirma como único líder de la 3F Superliga con nueve puntos en cuatro jornadas y una racha de seis triunfos consecutivos en el torneo. El rendimiento del equipo de Bo Svensson no deja margen de duda sobre su momento: domina el campeonato danés con autoridad y sin fisuras.

La agenda del conjunto de López no da tregua. El próximo compromiso será internacional: el Copenhague enfrentará a Inter Turku en el marco de la clasificación a la Conference League. Superado ese escollo, el equipo retomará la Superliga con una visita a Viborg por la quinta jornada del certamen danés.

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De igual manera, el nombre de López es uno de los más voceados para integrar la lista de próximos convocados por el Mano Menezes para los cuatro amistosos en Fecha FIFA para los meses de septiembre y octubre. Como se recuerda, los rivales elegidos para estos partidos serán Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Y los cuatro partidos se desarrollarán en suelo estadounidense.