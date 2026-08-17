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Keiko Fujimori confirma que sueldo mínimo subirá en dos tramos: la segunda etapa será “después del fenómeno El Niño”

La presidenta reveló que el primer aumento, de S/100, se aplicará este año, y que el segundo tramo de S/70 quedará condicionado al fin del fenómeno del Niño

Una oradora presenta detalles sobre políticas económicas del gobierno, enfocándose en un incremento salarial a ejecutarse en dos etapas y un bono para la micro y pequeña empresa. La persona se expresa con gestos de manos frente a una bandera peruana. Este video es una comunicación oficial.
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La presidenta Keiko Fujimori anunció que el aumento del sueldo mínimo en el Perú se ejecutará en dos tramos: primero una subida de S/100 durante 2026 y luego un incremento adicional de S/70 una vez que pase el fenómeno del Niño, con lo que la remuneración mínima vital llegaría a S/1.300. La mandataria reveló además que el Ministerio de Economía contempla un bono de apoyo directo a las micro y pequeñas empresas para amortiguar el impacto del primer ajuste salarial.

La jefa de Estado hizo estas declaraciones durante una transmisión en vivo, en la que confirmó que la medida ya fue coordinada con el ministro de Economía. Fujimori precisó que el primer tramo, de S/100, se aplicará en algún mes de este año, mientras que el segundo, de S/70, quedará condicionado al término de la emergencia climática. El objetivo es alcanzar los S/1.300 de salario mínimo sin comprometer la estabilidad del tejido productivo.

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La presidenta subrayó que la decisión responde a un equilibrio entre el bienestar de los trabajadores y la capacidad de absorción de las empresas de menor tamaño. “Tenemos que hacer siempre un balance y buscar el apoyo para los trabajadores, pero entendiendo también que esto puede afectar a las MYPES”, señaló Fujimori en la transmisión. La referencia explícita a la micro y pequeña empresa (MYPE) como factor de ponderación marca el tono con el que el Ejecutivo encarará el debate salarial.

Manos agarrando billetes de soles
Keiko Fujimori propone subir el sueldo mínimo vital a S/1.300. Pero la CGTP considera que debe subir a S/1.500. - Crédito Andina

El anuncio presidencial se produce en paralelo a los movimientos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), encabezado por Juan Sheput, quien confirmó que el Ejecutivo convocará este mes al Consejo Nacional del Trabajo (CNT) para abrir el debate formal sobre la actualización de la remuneración mínima vital. Según informó RPP Noticias, la convocatoria al CNT ya está en marcha y el Gobierno aspira a concretarla antes de que termine agosto.

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El bono a las MYPES, el contrapeso del primer tramo

Para mitigar el efecto del aumento de S/100 sobre el sector empresarial más vulnerable, el Ministerio de Economía diseñó un bono de compensación destinado a las micro y pequeñas empresas. La medida busca que el ajuste salarial no derive en una ola de despidos o en el cierre de negocios formales que operan con márgenes estrechos.

La iniciativa refleja la tensión estructural que enfrenta cualquier política de incremento salarial en el Perú: un mercado laboral con alta informalidad, donde un alza mal calibrada puede empujar a empleadores a optar por contratos irregulares. El bono funcionaría como un amortiguador temporal mientras el tejido productivo asimila el nuevo piso salarial.

Keiko Fujimori
El nuevo sueldo mínimo será de S/1.300. Vendrá con un bono para las pequeñas y medianas empresas para que afronten este alza. - Crédito Presidencia

El fenómeno del Niño como condicionante del segundo tramo

La decisión de postergar el segundo ajuste —de S/70— hasta después del fenómeno del Niño no es accesoria. El Gobierno la presenta como una medida de prudencia fiscal ante un evento climático que históricamente genera pérdidas en infraestructura, agricultura y empleo en varias regiones del país.

Sheput adelantó, en declaraciones recogidas por RPP Noticias, que la prioridad inicial del Ejecutivo en materia de delegación de facultades al Congreso se concentra precisamente en seguridad ciudadana y respuesta ante el fenómeno del Niño, lo que confirma que el clima político y climático rodea cualquier decisión sobre el salario. El segundo tramo del aumento quedará, por tanto, supeditado a que la emergencia quede superada.

El CNT, el espacio donde se definirá el debate formal

Más allá del anuncio presidencial, el canal institucional para discutir el aumento es el Consejo Nacional del Trabajo. Sheput advirtió que “basta que falte un gremio para que se bloquee” el proceso, lo que ilustra la fragilidad del mecanismo tripartito que reúne a empleadores, trabajadores y al Estado. La instalación del CNT es, según el ministro, el requisito previo e indispensable para avanzar.

Silueta de mujer con cabello oscuro recogido, banda presidencial de Perú y chaqueta oscura. Fondo de telón rojo.
La silueta de Keiko Fujimori porta la banda presidencial de Perú frente a un telón rojo intenso en el Congreso del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda del CNT no se limitará al sueldo mínimo. Sheput planteó que el organismo también deberá abordar el impacto de la automatización y la inteligencia artificial sobre el mercado laboral peruano, así como la incorporación de derechos como pensión, seguro social y vacaciones para los trabajadores jóvenes, un segmento especialmente golpeado por la informalidad y el empleo precario.

La delegación de facultades, pendiente de definición

El Ejecutivo también evalúa si incluye el tema del salario mínimo en el pliego de delegación de facultades que presentará al Congreso. Por ahora, Sheput fue cauto: “Todavía no se ha discutido ese tema con profundidad en la mesa”, según informó RPP Noticias. La decisión final dependerá del diálogo con las bancadas y de cómo evolucione la coyuntura política en las próximas semanas.

El ministro recordó que existen otros mecanismos para que el Gobierno impulse reformas sin necesidad de la delegación, como el tratamiento preferente de proyectos de ley en el Parlamento. El debate parlamentario, advirtió, puede modificar o acotar el alcance de cualquier facultad que se delegue, lo que añade una capa de incertidumbre al cronograma que la presidenta Fujimori esbozó en su transmisión en vivo.

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