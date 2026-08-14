Stephanie Cayo revela detalles de cómo empezó su historia con Alejandro Sanz: “Hace muchos años, antes de que yo me casara”

Stephanie Cayo afirmó que la relación con Alejandro Sanz nació desde la admiración por su obra y evolucionó desde una amistad con respeto.

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Stephanie Cayo reveló este viernes 14 de agosto, en una entrevista publicada por la revista ¡HOLA!, que su vínculo con el cantante español Alejandro Sanz comenzó mucho antes de que su romance se hiciera público: los dos se conocían desde antes de que ella contrajera matrimonio, hace más de una década. La actriz peruana habló por primera vez sobre los orígenes de esa relación y los detalles de cómo la amistad derivó en algo más.

“Hace muchos años. Antes de que yo me casara ya nos conocíamos; después de mucho tiempo, se fue construyendo una amistad muy bonita y respetuosa. Todo se dio de manera muy natural y tranquila”, declaró Cayo a ¡HOLA!. La actriz, que se casó a los 29 años con el empresario estadounidense Chad Campbell —con quien había iniciado su relación a los 25—, dejó en claro que la conexión con Sanz es anterior a ese matrimonio, del que se divorció a comienzos de 2021 tras tres años de unión.

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Una amistad de años que se convirtió en algo más

La actriz no quiso revelar todos los detalles del proceso, pero sí trazó una línea clara: la admiración por la obra del cantante antecedió al conocimiento personal. “Siempre admiré mucho su obra y con el tiempo fui conociéndolo más como persona. Todo se fue dando de manera muy natural, desde la amistad y con muchísimo respeto. Tomó mucho tiempo, es lo que quiero decir”, afirmó en la entrevista.

El romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo empezó a hacerse público en 2026 durante la gira latinoamericana del cantante en Bogotá y Guayaquil.

La relación entre Sanz y Cayo comenzó a hacerse pública a comienzos de 2026, durante la gira latinoamericana del cantante. La actriz fue vista en el backstage de varios conciertos: primero en Bogotá, el día de San Valentín, y luego en Guayaquil, donde el artista se acercó a ella y le dio un beso que disipó cualquier duda. La oficialización del noviazgo llegó en abril, cuando Sanz publicó la primera fotografía de la pareja con la frase: “No hace falta mucho, pero todo se entiende”.

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El momento que más la afectó fue precisamente ese instante en que la relación explotó mediáticamente, frente a miles de personas. “Pues estaba muy asustada. Tú sabes lo que es eso, era un estadio con 40.000 personas”, confesó Cayo. La actriz admitió que se aterró, en parte porque sentía que ese era el momento del cantante, no el suyo.

Hoy, la pareja atraviesa uno de sus momentos más sólidos. A comienzos de agosto, Cayo pasó sus primeras vacaciones de verano junto a Sanz y los cuatro hijos del cantante —Manuela (25), Alexander (23), Dylan (15) y Alma (12)— a bordo de un yate en Mallorca. Las imágenes, publicadas en exclusiva por ¡HOLA!, mostraron a la actriz integrada con naturalidad en el entorno familiar del artista.

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Stephanie Cayo pasó en agosto sus primeras vacaciones de verano con Alejandro Sanz y los cuatro hijos del cantante a bordo de un yate en Mallorca.

El balance personal: madurez, dolores y un buen equipo

Sobre lo que más valora de la relación, Cayo fue precisa: “Hay mucho apoyo de su parte en mi trabajo y hay mucho apoyo de mi parte en el suyo. Así que creo que somos un buen equipo, es lo que te puedo decir. Ya después no sé qué pasará, no sé a dónde irá, no sé las dificultades que pueda traer la vida, pero al menos me siento muy bien”, declaró.

Y añadió: “Mira, después de haber sufrido tanto, después de haber estado también mucho tiempo sola, creo que sí se siente aún mejor”. La actriz habló también de su postura frente al matrimonio. Aunque aseguró creer en la pareja, el equipo y la familia, señaló que si volviera a casarse lo haría de otra manera: “Menos tradicional, no lo sé, es lo que digo ahora. Creo que ahora haría algo mucho más especial, más íntimo. Eso se conversará en su momento”, indicó.

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Sobre su exesposo, Cayo fue directa en señalar que la separación no implicó una ruptura total del vínculo. “Mi exesposo y yo todavía nos llamamos. Él me cuenta de su novia y yo le cuento; o sea, nos adoramos”, afirmó.

Matrimonio de Stephanie Cayo y Chad Campbell. (Foto: Difusión)

Un momento profesional que acompaña al personal

La entrevista llegó en un momento de plena actividad para Cayo. La actriz graba actualmente en México la segunda temporada de la serie ‘DOC’, de Netflix, producción con la que se ha consolidado en el mercado internacional. “Ahora estamos grabando en México la nueva temporada de DOC, y todos nos sentimos superorgullosos porque estamos recibiendo el cariño de la gente”, afirmó.

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Juan Pablo Medina protagoniza DOC con Stephanie Cayo. Netflix

Fuera de la actuación, Cayo trabaja en la escritura de una comedia romántica que espera producir ella misma. “Estoy escribiendo una comedia romántica y está quedando muy bonita. Espero terminarla y encontrar el mejor equipo para sacarla adelante”, señaló. La actriz también mencionó que, al terminar la temporada de rodaje, planea tomarse un tiempo para estudiar actuación y reconectarse consigo misma.

Consultada sobre cómo se define en este momento de su vida, Cayo respondió: “Soy una mujer que ha aprendido mucho en los últimos años, tanto de los momentos buenos como de los difíciles, y que hoy vive esta etapa con mucha más calma, gratitud y conciencia”.

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